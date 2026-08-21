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رقم وهمي مؤقت لـ IceCasino — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز IceCasino أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل IceCasino مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 31 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 31 دولة 70K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

IceCasino
94712

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة IceCasino

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

المملكة المتحدة
4199 قطعة

$0.08

ألمانيا
772 قطعة

$0.118

إندونيسيا
22281 قطعة

$0.059

البرازيل
1296 قطعة

$0.113

كندا
828 قطعة

$0.224

أستراليا
1032 قطعة

$0.371

أوكرانيا
5122 قطعة

$0.055

إسبانيا
525 قطعة

$0.118

إستونيا
281 قطعة

$1.471

إسرائيل
2037 قطعة

$0.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام IceCasino تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.3385، الوسيط $0.206) في 31 دولة. أرقام Multi-SMS في 31 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 جنوب أفريقيا $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 ميانمار $0.015

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 10
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 6
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جنوب أفريقيا $0.006 8
إيطاليا $0.006 4,184
تنزانيا $0.011 120
نيوزيلندا $0.011 28
ميانمار $0.015 3,633
إندونيسيا $0.05 15,510
أوكرانيا $0.055 5,122
المملكة المتحدة $0.08 4,066
البرازيل $0.098 1,207
الأرجنتين $0.118 707
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
ألمانيا $0.118 581
بولندا $0.118 3,298
النمسا $0.118 1,066
الهند $0.206 4,824
كندا $0.224 936
كازاخستان $0.258 1,066
فرنسا $0.295 2,715
إسرائيل $0.295 1,842
هولندا $0.295 8,795
جمهورية التشيك $0.295 32
السويد $0.295 309
أستراليا $0.371 1,032
كينيا $0.489 508
ليتوانيا $0.653 3,418
رومانيا $0.665 3,851
البرتغال $0.889 8,318
المغرب $1.283 769
إستونيا $1.471 239
كرواتيا $1.471 35

IceCasino على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 31 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر IceCasino — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.206 في 31 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), South Africa ($0.006), Tanzania ($0.011)

70K+ رقم في 31 دولة.

رقم IceCasino حسب الدولة

رقم بولندا مؤقت $0.118 رقم النمسا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الهند مع الكود $0.206 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم هولندا مؤقت $0.295 رقم فرنسا مع الكود $0.295 رقم السويد مع الكود $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295 رقم كينيا مع الكود $0.489 رقم ليتوانيا مع الكود $0.653 رقم رومانيا مع الكود $0.665 رقم البرتغال مع الكود $0.889 رقم المغرب مؤقت $1.283 رقم كرواتيا مع الكود $1.471

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