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أسعار أرقام Юла تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1282 ، الوسيط $0.006 ) في 54 دولة. أرخص من 77 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 54 دولة.