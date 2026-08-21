رقم Feeld المؤقت لاستقبال رمز التحقق

يعتمد التسجيل في تطبيق Feeld على استقبال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف عند إنشاء الحساب لأول مرة. يفضل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ Feeld بدل رقمهم الشخصي في هذه الخطوة، إذ يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور إتمام الدفع واختيار الدولة، دون أي خطوة إضافية أو الحاجة لشريحة اتصال جديدة. تبدأ الأسعار من $0.002 وتغطي الخدمة 54 دولة، ما يتيح اختيار رقم مناسب من قائمة واسعة عند كل عملية تسجيل جديدة على التطبيق.