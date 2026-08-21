رقم وهمي مؤقت لـ Feeld — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Feeld أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Feeld مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 54 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Feeld
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Feeld تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.1926، الوسيط $0.0625) في 54 دولة. أرخص من 61% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 54 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الدنمارك
|$0.118
|143
|✓
|فنزويلا
|$0.002
|1,472
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|3,746
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|2,044
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|2,335
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,598
|✓
|المغرب
|$0.006
|3,103
|✓
|أوغندا
|$0.006
|864
|✓
|كينيا
|$0.006
|33
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,400
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,445
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|137
|✓
|بولندا
|$0.006
|3,310
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|2,334
|✓
|هولندا
|$0.006
|9,874
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|8,508
|✓
|الفلبين
|$0.006
|5,018
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|5,518
|✓
|اليونان
|$0.006
|2,025
|✓
|جورجيا
|$0.006
|79
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|100
|✓
|سويسرا
|$0.015
|6
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.016
|41
|✓
|فنلندا
|$0.016
|4
|✓
|سلوفاكيا
|$0.016
|3
|✓
|إندونيسيا
|$0.02
|133,927
|✓
|النمسا
|$0.026
|1,232
|✓
|نيوزيلندا
|$0.061
|30
|✓
|فرنسا
|$0.064
|2,748
|✓
|تشيلي
|$0.064
|3,240
|✓
|تايلاند
|$0.068
|3,341
|✓
|كولومبيا
|$0.1
|6,485
|✓
|ألمانيا
|$0.1
|5,169
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|أستراليا
|$0.118
|30
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.17
|75,862
|✓
|الكاميرون
|$0.186
|22
|✓
|كندا
|$0.19
|43,311
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.228
|8
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,089
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|5,475
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|778
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|الهند
|$0.324
|1,000+
|✓
|الأرجنتين
|$0.38
|2,560
|✓
|إسبانيا
|$0.424
|525
|✓
|رومانيا
|$0.63
|10,233
|✓
|البرازيل
|$1.03
|9,121
|✓
|البرتغال
|$1.265
|3,569
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
رقم Feeld المؤقت لاستقبال رمز التحقق
يعتمد التسجيل في تطبيق Feeld على استقبال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف عند إنشاء الحساب لأول مرة. يفضل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ Feeld بدل رقمهم الشخصي في هذه الخطوة، إذ يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور إتمام الدفع واختيار الدولة، دون أي خطوة إضافية أو الحاجة لشريحة اتصال جديدة. تبدأ الأسعار من $0.002 وتغطي الخدمة 54 دولة، ما يتيح اختيار رقم مناسب من قائمة واسعة عند كل عملية تسجيل جديدة على التطبيق.
Feeld على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
- أرقام Multi-SMS في 54 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Denmark): تم تسليم 23 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Feeld — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم Feeld الوهمي عند التسجيل
يصلح رقم وهمي لـ Feeld لإنشاء حساب جديد دون استخدام الهاتف الشخصي، ولتجربة واجهة التسجيل والتعرف عليها قبل الاعتماد عليها بشكل دائم، وللفصل بين التواصل الشخصي اليومي وأي استخدام آخر يتطلب رقما مؤقتا خاصا به. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى عند التسجيل، فالحل العملي طلب رقم Feeld مع الكود من جديد عبر صفحة الخدمة مباشرة وإعادة استقبال رمز التحقق عليه فورا دون تكرار المحاولة على الرقم السابق.
الأسئلة الشائعة
من $0.002 إلى $1.471 — الوسيط $0.0625 في 54 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
380K+ رقم في 54 دولة.