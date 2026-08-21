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رقم وهمي مؤقت لـ Feeld — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Feeld أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Feeld مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 54 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 54 دولة 380K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Feeld
381995

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Feeld

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الدنمارك
أفضل تسليم
143 قطعة

$0.118

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
75862 قطعة

$0.17

أستراليا
أفضل تسليم
30 قطعة

$0.118

ألمانيا
5169 قطعة

$0.112

إندونيسيا
133927 قطعة

$0.031

الأرجنتين
2560 قطعة

$0.38

النمسا
1232 قطعة

$0.026

تشيلي
3240 قطعة

$0.246

كندا
43311 قطعة

$0.193

كولومبيا
6485 قطعة

$0.5

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Feeld تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.1926، الوسيط $0.0625) في 54 دولة. أرخص من 61% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 54 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 تنزانيا $0.006 هولندا $0.006 كمبوديا $0.006 إيطاليا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 26
$0.05 – $0.20 15
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 5
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الدنمارك $0.118 143
فنزويلا $0.002 1,472
أوكرانيا $0.006 3,746
أوزبكستان $0.006 2,044
نيجيريا $0.006 2,335
تنزانيا $0.006 10,598
المغرب $0.006 3,103
أوغندا $0.006 864
كينيا $0.006 33
كازاخستان $0.006 3,400
بلغاريا $0.006 1,445
جمهورية مولدوفا $0.006 137
بولندا $0.006 3,310
ماليزيا $0.006 2,334
هولندا $0.006 9,874
كمبوديا $0.006 8,508
الفلبين $0.006 5,018
إيطاليا $0.006 5,518
اليونان $0.006 2,025
جورجيا $0.006 79
سلوفينيا $0.006 100
سويسرا $0.015 6
البوسنة والهرسك $0.016 41
فنلندا $0.016 4
سلوفاكيا $0.016 3
إندونيسيا $0.02 133,927
النمسا $0.026 1,232
نيوزيلندا $0.061 30
فرنسا $0.064 2,748
تشيلي $0.064 3,240
تايلاند $0.068 3,341
كولومبيا $0.1 6,485
ألمانيا $0.1 5,169
ميانمار $0.104 3,633
بلجيكا $0.118 324
أيرلندا $0.118 98
أستراليا $0.118 30
الولايات المتحدة $0.17 75,862
الكاميرون $0.186 22
كندا $0.19 43,311
سريلانكا $0.192 1
جنوب أفريقيا $0.228 8
إسرائيل $0.295 2,089
المملكة المتحدة $0.295 5,475
جمهورية التشيك $0.295 778
السويد $0.295 309
الهند $0.324 1,000+
الأرجنتين $0.38 2,560
إسبانيا $0.424 525
رومانيا $0.63 10,233
البرازيل $1.03 9,121
البرتغال $1.265 3,569
إستونيا $1.471 281
كرواتيا $1.471 454

رقم Feeld المؤقت لاستقبال رمز التحقق

يعتمد التسجيل في تطبيق Feeld على استقبال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف عند إنشاء الحساب لأول مرة. يفضل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ Feeld بدل رقمهم الشخصي في هذه الخطوة، إذ يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور إتمام الدفع واختيار الدولة، دون أي خطوة إضافية أو الحاجة لشريحة اتصال جديدة. تبدأ الأسعار من $0.002 وتغطي الخدمة 54 دولة، ما يتيح اختيار رقم مناسب من قائمة واسعة عند كل عملية تسجيل جديدة على التطبيق.

Feeld على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS في 54 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Denmark): تم تسليم 23 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Feeld — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم Feeld الوهمي عند التسجيل

يصلح رقم وهمي لـ Feeld لإنشاء حساب جديد دون استخدام الهاتف الشخصي، ولتجربة واجهة التسجيل والتعرف عليها قبل الاعتماد عليها بشكل دائم، وللفصل بين التواصل الشخصي اليومي وأي استخدام آخر يتطلب رقما مؤقتا خاصا به. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى عند التسجيل، فالحل العملي طلب رقم Feeld مع الكود من جديد عبر صفحة الخدمة مباشرة وإعادة استقبال رمز التحقق عليه فورا دون تكرار المحاولة على الرقم السابق.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $1.471 — الوسيط $0.0625 في 54 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), Tanzania ($0.006), Netherlands ($0.006)

380K+ رقم في 54 دولة.

رقم Feeld حسب الدولة

رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم بولندا مع الكود $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم نيجيريا مع الكود $0.006 رقم ماليزيا مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم أوغندا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم سلوفينيا مؤقت $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم سويسرا مؤقت $0.015 رقم البوسنة والهرسك مع الكود $0.016 رقم فنلندا مؤقت $0.016 رقم سلوفاكيا مؤقت $0.016 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.061

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