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أسعار أرقام Bingo101 تتراوح من $0.006 إلى $0.153 (المتوسط $0.0294 ، الوسيط $0.011 ) في 7 دولة. أرخص من 99 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 7 دولة.

توزيع الأسعار أقل من $0.05 6 $0.05 – $0.20 1 $0.20 – $0.50 0 أكثر من $0.50 0