جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام BIP تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.2335 ، الوسيط $0.006 ) في 39 دولة. أرخص من 52 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 39 دولة.