جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام GlobalTel تتراوح من $0.002 إلى $0.295 (المتوسط $0.1111 ، الوسيط $0.015 ) في 17 دولة. أرخص من 83 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 17 دولة.