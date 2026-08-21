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رقم وهمي مؤقت لـ Friendtech — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Friendtech أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Friendtech مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 18 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 18 دولة 230K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Friendtech
236162

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Friendtech

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

أوكرانيا
122 قطعة

$0.055

إستونيا
208 قطعة

$1.471

إسرائيل
1842 قطعة

$0.295

إندونيسيا
9510 قطعة

$0.037

البرازيل
134 قطعة

$0.762

المغرب
769 قطعة

$1.283

المملكة المتحدة
208774 قطعة

$0.165

بولندا
62 قطعة

$0.052

تنزانيا
120 قطعة

$0.011

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Friendtech تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.2906، الوسيط $0.104) في 18 دولة. أرقام Multi-SMS في 18 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 جنوب أفريقيا $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 الولايات المتحدة $0.012

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 7
$0.05 – $0.20 3
$0.20 – $0.50 5
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جنوب أفريقيا $0.006 8
إندونيسيا $0.006 9,510
تنزانيا $0.011 120
نيوزيلندا $0.011 28
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
كندا $0.012 934
ميانمار $0.015 3,633
بولندا $0.052 62
أوكرانيا $0.055 122
المملكة المتحدة $0.153 208,774
كازاخستان $0.258 1,066
فرنسا $0.295 156
إسرائيل $0.295 1,842
هولندا $0.295 7,795
جمهورية التشيك $0.295 1
البرازيل $0.706 134
المغرب $1.283 769
إستونيا $1.471 208

Friendtech على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 18 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Friendtech — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.104 في 18 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), South Africa ($0.006), Tanzania ($0.011)

230K+ رقم في 18 دولة.

رقم Friendtech حسب الدولة

رقم كندا مؤقت $0.012 رقم ميانمار مع الكود $0.015 رقم كازاخستان مع الكود $0.258 رقم هولندا مع الكود $0.295 رقم فرنسا مؤقت $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295

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