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أسعار أرقام BCA Syariah تتراوح من $0.006 إلى $0.295 (المتوسط $0.1541 ، الوسيط $0.171 ) في 14 دولة. أرخص من 70 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 14 دولة.