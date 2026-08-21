أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Город — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Город أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Город مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 19 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 19 دولة 30K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Город
33603
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Город
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
1000 قطعة
$0.012
5120 قطعة
$0.055
281 قطعة
$1.471
2037 قطعة
$0.118
9117 قطعة
$0.021
228 قطعة
$0.312
860 قطعة
$1.283
2056 قطعة
$0.136
120 قطعة
$0.012
31 قطعة
$0.061
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Город تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.3468، الوسيط $0.055) في 19 دولة. أرقام Multi-SMS في 19 دولة.
الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 جنوب أفريقيا $0.006 الولايات المتحدة $0.012 كندا $0.012 تنزانيا $0.012
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 7
$0.05 – $0.20 7
$0.20 – $0.50 1
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|9,462
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|120
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|كندا
|$0.012
|934
|✓
|نيوزيلندا
|$0.012
|28
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|فرنسا
|$0.052
|156
|✓
|هولندا
|$0.052
|7,066
|✓
|أوكرانيا
|$0.055
|5,120
|✓
|كازاخستان
|$0.055
|1,066
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.055
|31
|✓
|إسرائيل
|$0.118
|1,842
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.119
|2,056
|✓
|البرازيل
|$0.312
|130
|✓
|المغرب
|$1.283
|769
|✓
|إستونيا
|$1.471
|239
|✓
|رومانيا
|$1.471
|44
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|35
|✓
Город على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 19 دولة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Город — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.055 في 19 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
30K+ رقم في 19 دولة.
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