جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Fotka تتراوح من $0.006 إلى $1.277 (المتوسط $0.1935 ، الوسيط $0.077 ) في 49 دولة. أرخص من 60 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 49 دولة.