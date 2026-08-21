جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bunq تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.154 ، الوسيط $0.012 ) في 65 دولة. أرخص من 71 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 65 دولة.