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أسعار أرقام CMB تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.186 ، الوسيط $0.061 ) في 37 دولة. أرخص من 63 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 37 دولة.