جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Gamestheshop تتراوح من $0.006 إلى $0.069 (المتوسط $0.0342 ، الوسيط $0.016 ) في 5 دولة. أرخص من 98 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 5 دولة.

توزيع الأسعار أقل من $0.05 3 $0.05 – $0.20 2 $0.20 – $0.50 0 أكثر من $0.50 0