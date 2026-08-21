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رقم وهمي مؤقت لـ CDEK — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز CDEK أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل CDEK مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 27 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 27 دولة 50K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

CDEK
52076

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة CDEK

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
11838 قطعة

$0.006

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

ألمانيا
2328 قطعة

$0.006

أوكرانيا
2450 قطعة

$0.009

إستونيا
208 قطعة

$1.471

إسرائيل
1877 قطعة

$0.295

إيطاليا
2636 قطعة

$0.006

الأرجنتين
856 قطعة

$0.006

البرازيل
134 قطعة

$0.689

الفلبين
2328 قطعة

$0.006

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام CDEK تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.0966، الوسيط $0.006) في 27 دولة. أرخص من 87% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 27 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 هولندا $0.006 كازاخستان $0.006 المغرب $0.006 إيطاليا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 22
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جنوب أفريقيا $0.006 8
أوكرانيا $0.006 2,450
فرنسا $0.006 179
تنزانيا $0.006 1,091
الأرجنتين $0.006 856
المغرب $0.006 3,097
كينيا $0.006 23
فنزويلا $0.006 23
كازاخستان $0.006 3,394
بلغاريا $0.006 856
ألمانيا $0.006 2,328
بولندا $0.006 85
هولندا $0.006 7,300
كمبوديا $0.006 2,328
الفلبين $0.006 2,328
إيطاليا $0.006 2,636
إندونيسيا $0.006 11,838
اليونان $0.006 1,085
نيوزيلندا $0.011 28
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
كندا $0.012 934
ميانمار $0.015 3,633
البرازيل $0.192 134
المملكة المتحدة $0.196 2,356
إسرائيل $0.295 1,877
جمهورية التشيك $0.295 1
إستونيا $1.471 208

CDEK على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 27 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر CDEK — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.006 في 27 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Netherlands ($0.006), Kazakhstan ($0.006)

50K+ رقم في 27 دولة.

رقم CDEK حسب الدولة

رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم بولندا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم فنزويلا مؤقت $0.006 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.006 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.011 رقم كندا مؤقت $0.012 رقم ميانمار مع الكود $0.015 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.196 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295

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