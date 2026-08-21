استخدامات رقم GMX الوهمي عند إنشاء البريد

يصلح رقم وهمي لـ GMX لإنشاء بريد إضافي دون استخدام الهاتف الشخصي، ولتجربة خطوات التسجيل والإعداد قبل الاعتماد على حساب رئيسي دائم، وللفصل بين المراسلات الشخصية اليومية وأي استخدام آخر يتطلب رقما مؤقتا خاصا به. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى عند التسجيل، فالحل العملي طلب رقم GMX مع الكود من جديد عبر صفحة الخدمة مباشرة وإعادة استقبال الرمز عليه فورا دون انتظار طويل أو تكرار المحاولة على الرقم السابق.