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أسعار أرقام eWallet تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.234 ، الوسيط $0.006 ) في 30 دولة. أرخص من 51 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 30 دولة.