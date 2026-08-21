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أسعار أرقام Buff.163 تتراوح من $0.006 إلى $2.011 (المتوسط $0.2139 ، الوسيط $0.015 ) في 15 دولة. أرخص من 56 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 14 دولة.