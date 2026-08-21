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رقم وهمي مؤقت لـ Dostavista — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Dostavista أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dostavista مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 43 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 43 دولة 130K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Dostavista
135947

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Dostavista

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
20416 قطعة

$0.086

المملكة المتحدة
6258 قطعة

$0.112

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

أستراليا
4534 قطعة

$0.077

ألمانيا
4455 قطعة

$0.057

أوزبكستان
1806 قطعة

$0.061

أوكرانيا
3811 قطعة

$0.049

أيرلندا
175 قطعة

$0.121

إسبانيا
525 قطعة

$0.118

إستونيا
325 قطعة

$1.061

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Dostavista تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1636، الوسيط $0.006) في 43 دولة. أرخص من 69% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 43 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 فرنسا $0.006 هولندا $0.006 النمسا $0.006 الفلبين $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 27
$0.05 – $0.20 8
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جنوب أفريقيا $0.006 8
أوكرانيا $0.006 3,811
مصر $0.006 2,440
أوزبكستان $0.006 1,806
فرنسا $0.006 14,859
تنزانيا $0.006 860
الأرجنتين $0.006 761
المغرب $0.006 3,322
كينيا $0.006 37
فنزويلا $0.006 32
كازاخستان $0.006 5,520
بلغاريا $0.006 2,251
جمهورية مولدوفا $0.006 222
ألمانيا $0.006 4,455
بولندا $0.006 4,545
هولندا $0.006 8,967
كمبوديا $0.006 2,399
الفلبين $0.006 6,234
إيطاليا $0.006 15,271
اليونان $0.006 2,238
جورجيا $0.006 127
النمسا $0.006 6,335
نيوزيلندا $0.009 30
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
كندا $0.012 936
ميانمار $0.015 3,633
فنلندا $0.03 4
إندونيسيا $0.07 20,416
أستراليا $0.077 4,534
المملكة المتحدة $0.112 6,258
البرازيل $0.118 1,956
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 615
أيرلندا $0.118 175
تشيلي $0.159 3,021
الكاميرون $0.202 22
إسرائيل $0.265 2,193
جمهورية التشيك $0.265 1,401
السويد $0.295 309
إستونيا $0.83 325
البرتغال $1.136 1,528
رومانيا $1.471 147
كرواتيا $1.471 419

رقم وهمي لتفعيل Dostavista بسرعة

عند التسجيل في Dostavista يُطلب رقم هاتف لإرسال رمز التحقق برسالة نصية قصيرة، وتحتاج إلى قراءته وإدخاله في الحقل المخصص لإكمال الخطوة. توفر تايجر إس إم إس رقم وهمي Dostavista يستقبل تلك الرسالة مباشرة على الصفحة، بحيث لا يرتبط رقمك الشخصي بالحساب الجديد منذ اللحظة الأولى. يبحث كثيرون عن رقم مؤقت لـ Dostavista لتفعيل الحساب بسرعة دون الحاجة إلى شريحة اتصال إضافية. السعر يبدأ من $0.006 والتغطية تشمل 43 دولة يمكن الاختيار من بينها.

Dostavista على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 43 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Dostavista — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Dostavista عمليا

يفيد رقم Dostavista مع الكود من يريد إنشاء حساب تجريبي دون استخدام رقمه الشخصي، وكذلك من يفصل التسجيلات الخاصة بالعمل عن رقمه المعتاد المستخدم للتواصل اليومي. عند اختبار الخدمة لأول مرة يفضل كثيرون استقبال رمز التحقق على رقم منفصل بدل ربطه بحسابهم الدائم منذ البداية. إذا لم يصل الرمز من المحاولة الأولى، لا داعي للقلق؛ اطلب رقما جديدا لـ Dostavista من القائمة وكرر عملية التسجيل عليه، فتصل الرسالة عادة خلال دقائق قليلة على الرقم البديل.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.006 في 43 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), France ($0.006), Netherlands ($0.006)

130K+ رقم في 43 دولة.

رقم Dostavista حسب الدولة

رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم بولندا مع الكود $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم مصر مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم فنزويلا مع الكود $0.006 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.006 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.009 رقم كندا مع الكود $0.012 رقم ميانمار مؤقت $0.015 رقم فنلندا مؤقت $0.03 رقم البرازيل مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118

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