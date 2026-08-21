استخدام رقم Dostavista عمليا

يفيد رقم Dostavista مع الكود من يريد إنشاء حساب تجريبي دون استخدام رقمه الشخصي، وكذلك من يفصل التسجيلات الخاصة بالعمل عن رقمه المعتاد المستخدم للتواصل اليومي. عند اختبار الخدمة لأول مرة يفضل كثيرون استقبال رمز التحقق على رقم منفصل بدل ربطه بحسابهم الدائم منذ البداية. إذا لم يصل الرمز من المحاولة الأولى، لا داعي للقلق؛ اطلب رقما جديدا لـ Dostavista من القائمة وكرر عملية التسجيل عليه، فتصل الرسالة عادة خلال دقائق قليلة على الرقم البديل.