رقم وهمي مؤقت لـ Dostavista — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Dostavista أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dostavista مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 43 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Dostavista
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.086
$0.112
$0.012
$0.077
$0.057
$0.061
$0.049
$0.121
$0.118
$1.061
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Dostavista تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1636، الوسيط $0.006) في 43 دولة. أرخص من 69% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 43 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|3,811
|✓
|مصر
|$0.006
|2,440
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,806
|✓
|فرنسا
|$0.006
|14,859
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|860
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|761
|✓
|المغرب
|$0.006
|3,322
|✓
|كينيا
|$0.006
|37
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|32
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|5,520
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,251
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|222
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|4,455
|✓
|بولندا
|$0.006
|4,545
|✓
|هولندا
|$0.006
|8,967
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|2,399
|✓
|الفلبين
|$0.006
|6,234
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|15,271
|✓
|اليونان
|$0.006
|2,238
|✓
|جورجيا
|$0.006
|127
|✓
|النمسا
|$0.006
|6,335
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|كندا
|$0.012
|936
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|فنلندا
|$0.03
|4
|✓
|إندونيسيا
|$0.07
|20,416
|✓
|أستراليا
|$0.077
|4,534
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.112
|6,258
|✓
|البرازيل
|$0.118
|1,956
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|175
|✓
|تشيلي
|$0.159
|3,021
|✓
|الكاميرون
|$0.202
|22
|✓
|إسرائيل
|$0.265
|2,193
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.265
|1,401
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|إستونيا
|$0.83
|325
|✓
|البرتغال
|$1.136
|1,528
|✓
|رومانيا
|$1.471
|147
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|419
|✓
رقم وهمي لتفعيل Dostavista بسرعة
عند التسجيل في Dostavista يُطلب رقم هاتف لإرسال رمز التحقق برسالة نصية قصيرة، وتحتاج إلى قراءته وإدخاله في الحقل المخصص لإكمال الخطوة. توفر تايجر إس إم إس رقم وهمي Dostavista يستقبل تلك الرسالة مباشرة على الصفحة، بحيث لا يرتبط رقمك الشخصي بالحساب الجديد منذ اللحظة الأولى. يبحث كثيرون عن رقم مؤقت لـ Dostavista لتفعيل الحساب بسرعة دون الحاجة إلى شريحة اتصال إضافية. السعر يبدأ من $0.006 والتغطية تشمل 43 دولة يمكن الاختيار من بينها.
Dostavista على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 43 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Dostavista — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Dostavista عمليا
يفيد رقم Dostavista مع الكود من يريد إنشاء حساب تجريبي دون استخدام رقمه الشخصي، وكذلك من يفصل التسجيلات الخاصة بالعمل عن رقمه المعتاد المستخدم للتواصل اليومي. عند اختبار الخدمة لأول مرة يفضل كثيرون استقبال رمز التحقق على رقم منفصل بدل ربطه بحسابهم الدائم منذ البداية. إذا لم يصل الرمز من المحاولة الأولى، لا داعي للقلق؛ اطلب رقما جديدا لـ Dostavista من القائمة وكرر عملية التسجيل عليه، فتصل الرسالة عادة خلال دقائق قليلة على الرقم البديل.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.006 في 43 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
130K+ رقم في 43 دولة.