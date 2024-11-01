برنامج الإحالة للأرقام الوهمية

ليس التفعيل الأول فقط. يُحتسب كل رقم مؤقت يفعّله من دعوته، سواء بشراء فردي أو بالجملة، إلى أن تبلغ الحد الأقصى لتلك الإحالة. شحن الرصيد وحده لا يُحتسب: العمولة تنشأ لحظة تفعيل الرقم.

عندما تبلغ أرباحك من إحالة واحدة 50 دولارًا، يتوقف ذلك الشخص عن إضافة أي مبلغ لرصيدك. أما عدد من تدعوهم فبلا حدود.

طريقتان لسحب أرباحك

حوّل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فورًا بدءًا من $1.00 وأنفقه على الأرقام، أو اسحبه إلى محفظة USDT تملكها.

يترتّب على السحب بعملة USDT رسم شبكة قدره $1.00 يُخصم من المبلغ الذي تطلبه. أما التحويل إلى رصيد Tiger SMS فمجاني.