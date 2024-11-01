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برنامج الإحالة

برنامج الإحالة للأرقام الوهمية

ادعُ من يحتاج رقمًا مؤقتًا لتفعيل الرسائل أو رموز OTP. تربح 5% مع كل تفعيل، حتى 50 دولارًا لكل إحالة، وبدون حد لعدد من تدعوهم.

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برنامج الإحالة
5% من كل عملية تفعيل
$50 الحد الأقصى لكل إحالة
90 يومًا مدة صلاحية النقرة الأولى
USDT السحب إلى محفظتك الخاصة
10,000+ شريكًا نشطًا حاليًا في برنامج الإحالة
$150,000+ مدفوعة للشركاء حتى الآن
$2,000 شهريًا يكسبها كبار الشركاء

لمن هذا البرنامج

01

أصحاب قنوات تيليجرام التي تتناول أدوات الخصوصية أو إنشاء الحسابات أو أتمتة التطبيقات

02

المدونون وأصحاب المواقع الذين ينشرون شروحات «كيف تفعّل أي تطبيق بدون رقمك الحقيقي»

03

مواقع المراجعات والمقارنات لخدمات تفعيل الرسائل

04

أعضاء المنتديات والمجموعات الذين يجيبون أصلًا عن سؤال «أي خدمة تستخدم للأرقام الوهمية»

05

أي شخص يوصي أصدقاءه أو زملاءه بـ Tiger SMS، حتى بدون موقع أو قناة

إذا كان جمهورك يحتاج أصلًا رقمًا وهميًا لاستقبال رسالة SMS أو رمز OTP، سواء لواتساب أو تيليجرام أو أي خدمة أخرى، فهذا البرنامج يحوّل توصيتك إلى دخل مستمر بدل أن تكون خدمة لمرة واحدة.

كيف يعمل برنامج الإحالة

احصل على رابطك

بعد تسجيل الدخول، يمنحك حساب Tiger SMS رابط إحالة خاصًا بك ورمزًا قصيرًا يمكنك تعديله.

شاركه

انشره في مراجعة أو قناة تيليجرام أو وصف فيديو يوتيوب أو منتدى، أو أرسله مباشرة لصديق يحتاج رقمًا مؤقتًا.

هم يفعّلون، وأنت تربح

كل من ينقر رابطك ثم يفعّل رقمًا وهميًا يصبح إحالة تابعة لك. تربح 5% من كل تفعيل ناجح.

استلم أرباحك

تُضاف كل عمولة تلقائيًا إلى رصيد الإحالة. اسحبها إلى محفظة USDT الخاصة بك، أو حوّلها إلى رصيد Tiger SMS واشترِ بها أرقامًا.

ما الذي تربحه

5%

تُدفع عن كل تفعيل

ليس التفعيل الأول فقط. يُحتسب كل رقم مؤقت يفعّله من دعوته، سواء بشراء فردي أو بالجملة، إلى أن تبلغ الحد الأقصى لتلك الإحالة. شحن الرصيد وحده لا يُحتسب: العمولة تنشأ لحظة تفعيل الرقم.

$50

الحد الأقصى لكل شخص، لا لكل البرنامج

عندما تبلغ أرباحك من إحالة واحدة 50 دولارًا، يتوقف ذلك الشخص عن إضافة أي مبلغ لرصيدك. أما عدد من تدعوهم فبلا حدود.

10 إحالات حتى 500 دولار · 50 إحالة حتى 2,500 دولار

طريقتان لسحب أرباحك

حوّل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فورًا بدءًا من $1.00 وأنفقه على الأرقام، أو اسحبه إلى محفظة USDT تملكها.

يترتّب على السحب بعملة USDT رسم شبكة قدره $1.00 يُخصم من المبلغ الذي تطلبه. أما التحويل إلى رصيد Tiger SMS فمجاني.

نافذة الإحالة 90 يومًا

من ينقر رابطك أولًا يبقى لك طوال 90 يومًا التالية، وبمجرد تسجيله يظل إحالتك بشكل دائم.

القرارات المتأخرة تُحتسب أيضًا

قد يقرأ أحدهم مراجعتك في يناير ويسجل في مارس. يبقى الفضل لرابطك ما دام ذلك خلال 90 يومًا من نقرته الأولى.

لا أحد يستطيع أن يحل محلك

إذا نقر رابطك أولًا ثم نقر رابط شخص آخر لاحقًا، تبقى الإحالة لك. النقرة الأولى هي الفائزة.

المحتوى القديم يواصل الربح

الدليل أو المنشور المثبّت في تيليجرام أو فيديو المراجعة يواصل جلب الإحالات ما دام الناس يجدونه وينقرونه، وليس في أسبوعه الأول فقط.

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حاسبة الأرباح

عمولتك الشهرية $15.00
عمولتك السنوية $180.00

مجرد تقدير: عمولتك الفعلية تعتمد على حجم التفعيلات التي ينفذها من دعوتهم.

الأسئلة الشائعة

5% من كل رقم مؤقت يفعّله ذلك الشخص، شراء فردي أو بالجملة، حتى يبلغ إجماليك منه 50 دولارًا.

مستمرة. كل تفعيل يقوم به من دعوته يُحتسب، لا الأول فقط. ولا يوقفها سوى حد الـ 50 دولارًا لتلك الإحالة.

لا. تُحتسب العمولة فقط عند تفعيل رقم لاستقبال رسالة SMS أو رمز OTP. شحن الرصيد دون تفعيل رقم لا يمنحك عمولة.

تُلغى عمولة ذلك التفعيل، لأن الدفع يتم عن التفعيلات الناجحة فقط. وحالات الاسترداد نادرة وتحدث غالبًا خلال الساعات الأولى.

تتوقف فقط عن كسب عمولات جديدة من ذلك الشخص بعد بلوغ 50 دولارًا. أما الـ 50 دولارًا التي كسبتها فتبقى في حسابك. وما يزيد أرباحك هو جلب المزيد من الإحالات.

نعم، ما دام قد سجّل خلال 90 يومًا من نقرته الأولى. وبعد التسجيل يبقى إحالتك بشكل دائم.

تبقى الإحالة لصاحب الرابط الذي نُقر أولًا. النقرة الأولى هي الحاسمة، لا الأخيرة.

طريقتان. حوّل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فورًا بدءًا من $1.00 وأنفقه على الأرقام، أو اطلب سحبًا بعملة USDT بدءًا من $20.00. ويراجع فريقنا طلبات السحب قبل تنفيذها.

أنت. يُخصم رسم الشبكة $1.00 من المبلغ الذي تطلبه، لذلك تستلم المحفظة هذا المبلغ ناقصًا $1.00. ويعرض نموذج السحب الرقم الدقيق قبل التأكيد. أما تحويل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فلا يكلّفك شيئًا.

لا، تُدفع عمليات السحب بعملة USDT إلى المحفظة التي تحددها. أما شحن رصيد Tiger SMS لشراء الأرقام فهو أمر منفصل ويدعم البطاقات ووسائل دفع أخرى.

تحتاج حساب Tiger SMS للحصول على رابط الإحالة ومتابعة إحصاءاتك واستلام الأرباح. ولست مضطرًا لشراء الأرقام بنفسك.

لا. يجب أن تكون الإحالة شخصًا حقيقيًا جلبته فعلًا. أما إحالة النفس عبر حساب ثانٍ أو التسجيلات الوهمية فلا تمنح عمولة وقد تؤدي إلى استبعادك من البرنامج.

لا مشكلة في فترات الانقطاع. فحد الـ 50 دولارًا لكل إحالة مدى الحياة، وليس شهريًا.

كلاهما. نافذة الـ 90 يومًا موجودة تحديدًا كي يظل مقال المقارنة أو دليل التسجيل أو فيديو المراجعة يجلب لك أرباحًا بعد نشره بوقت طويل.

كل تفعيل يُحتسب: رقم وهمي لواتساب أو تيليجرام أو أي خدمة أخرى بتفعيل SMS أو OTP يدعمها Tiger SMS.

شروط البرنامج v1.0
  • تربح 5% من سعر كل تفعيل ينجزه من دعوته بنجاح.
  • شحن الرصيد وحده لا يمنح شيئًا. تظهر العمولة عند تفعيل رقم.
  • إجمالي عمولتك من إحالة واحدة محدود بـ 50 دولارًا طوال فترة استخدام ذلك الشخص لـ Tiger SMS. أما عدد الإحالات فغير محدود.
  • إذا استُرد مبلغ تفعيل أو أُلغي، تُسترجع العمولة المدفوعة عنه.
  • النقر على رابطك يحجز ذلك الزائر لك لمدة 90 يومًا. وبمجرد تسجيله يبقى إحالتك بشكل دائم.
  • النقرة الأولى هي الفائزة: لا يُستبدل رابط إحالة سابق برابط لاحق أبدًا.
  • إحالة النفس والحسابات الثانية الخاصة بك والتسجيلات الوهمية لا تمنح عمولة.
  • يبدأ السحب من $20.00 ويراجع فريقنا كل طلب قبل تنفيذه.
  • يُخصم رسم شبكة USDT البالغ $1.00 من كل عملية سحب: تستلم المحفظة المبلغ المطلوب ناقصًا هذا الرسم.
  • يجوز لـ Tiger SMS استبعاد أي شريك بسبب إساءة الاستخدام وتجميد الرصيد المكتسب أثناء مراجعة الحالة.

هل لديك سؤال قبل البدء؟ راسل فريق Tiger SMS مباشرة.

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