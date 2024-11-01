برنامج الإحالة للأرقام الوهمية

01
أصحاب قنوات تيليجرام التي تتناول أدوات الخصوصية أو إنشاء الحسابات أو أتمتة التطبيقات
ادعُ من يحتاج رقمًا مؤقتًا لتفعيل الرسائل أو رموز OTP. تربح 5% مع كل تفعيل، حتى 50 دولارًا لكل إحالة، وبدون حد لعدد من تدعوهم.
01
أصحاب قنوات تيليجرام التي تتناول أدوات الخصوصية أو إنشاء الحسابات أو أتمتة التطبيقات
02
المدونون وأصحاب المواقع الذين ينشرون شروحات «كيف تفعّل أي تطبيق بدون رقمك الحقيقي»
03
مواقع المراجعات والمقارنات لخدمات تفعيل الرسائل
04
أعضاء المنتديات والمجموعات الذين يجيبون أصلًا عن سؤال «أي خدمة تستخدم للأرقام الوهمية»
05
أي شخص يوصي أصدقاءه أو زملاءه بـ Tiger SMS، حتى بدون موقع أو قناة
إذا كان جمهورك يحتاج أصلًا رقمًا وهميًا لاستقبال رسالة SMS أو رمز OTP، سواء لواتساب أو تيليجرام أو أي خدمة أخرى، فهذا البرنامج يحوّل توصيتك إلى دخل مستمر بدل أن تكون خدمة لمرة واحدة.
بعد تسجيل الدخول، يمنحك حساب Tiger SMS رابط إحالة خاصًا بك ورمزًا قصيرًا يمكنك تعديله.
انشره في مراجعة أو قناة تيليجرام أو وصف فيديو يوتيوب أو منتدى، أو أرسله مباشرة لصديق يحتاج رقمًا مؤقتًا.
كل من ينقر رابطك ثم يفعّل رقمًا وهميًا يصبح إحالة تابعة لك. تربح 5% من كل تفعيل ناجح.
تُضاف كل عمولة تلقائيًا إلى رصيد الإحالة. اسحبها إلى محفظة USDT الخاصة بك، أو حوّلها إلى رصيد Tiger SMS واشترِ بها أرقامًا.
ليس التفعيل الأول فقط. يُحتسب كل رقم مؤقت يفعّله من دعوته، سواء بشراء فردي أو بالجملة، إلى أن تبلغ الحد الأقصى لتلك الإحالة. شحن الرصيد وحده لا يُحتسب: العمولة تنشأ لحظة تفعيل الرقم.
عندما تبلغ أرباحك من إحالة واحدة 50 دولارًا، يتوقف ذلك الشخص عن إضافة أي مبلغ لرصيدك. أما عدد من تدعوهم فبلا حدود.
10 إحالات حتى 500 دولار · 50 إحالة حتى 2,500 دولار
حوّل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فورًا بدءًا من $1.00 وأنفقه على الأرقام، أو اسحبه إلى محفظة USDT تملكها.
يترتّب على السحب بعملة USDT رسم شبكة قدره $1.00 يُخصم من المبلغ الذي تطلبه. أما التحويل إلى رصيد Tiger SMS فمجاني.
من ينقر رابطك أولًا يبقى لك طوال 90 يومًا التالية، وبمجرد تسجيله يظل إحالتك بشكل دائم.
قد يقرأ أحدهم مراجعتك في يناير ويسجل في مارس. يبقى الفضل لرابطك ما دام ذلك خلال 90 يومًا من نقرته الأولى.
إذا نقر رابطك أولًا ثم نقر رابط شخص آخر لاحقًا، تبقى الإحالة لك. النقرة الأولى هي الفائزة.
الدليل أو المنشور المثبّت في تيليجرام أو فيديو المراجعة يواصل جلب الإحالات ما دام الناس يجدونه وينقرونه، وليس في أسبوعه الأول فقط.
هذا التقدير يطبّق بالفعل الحد الأقصى مدى الحياة البالغ 50 دولارًا لكل إحالة.
مجرد تقدير: عمولتك الفعلية تعتمد على حجم التفعيلات التي ينفذها من دعوتهم.
5% من كل رقم مؤقت يفعّله ذلك الشخص، شراء فردي أو بالجملة، حتى يبلغ إجماليك منه 50 دولارًا.
مستمرة. كل تفعيل يقوم به من دعوته يُحتسب، لا الأول فقط. ولا يوقفها سوى حد الـ 50 دولارًا لتلك الإحالة.
لا. تُحتسب العمولة فقط عند تفعيل رقم لاستقبال رسالة SMS أو رمز OTP. شحن الرصيد دون تفعيل رقم لا يمنحك عمولة.
تُلغى عمولة ذلك التفعيل، لأن الدفع يتم عن التفعيلات الناجحة فقط. وحالات الاسترداد نادرة وتحدث غالبًا خلال الساعات الأولى.
تتوقف فقط عن كسب عمولات جديدة من ذلك الشخص بعد بلوغ 50 دولارًا. أما الـ 50 دولارًا التي كسبتها فتبقى في حسابك. وما يزيد أرباحك هو جلب المزيد من الإحالات.
نعم، ما دام قد سجّل خلال 90 يومًا من نقرته الأولى. وبعد التسجيل يبقى إحالتك بشكل دائم.
تبقى الإحالة لصاحب الرابط الذي نُقر أولًا. النقرة الأولى هي الحاسمة، لا الأخيرة.
طريقتان. حوّل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فورًا بدءًا من $1.00 وأنفقه على الأرقام، أو اطلب سحبًا بعملة USDT بدءًا من $20.00. ويراجع فريقنا طلبات السحب قبل تنفيذها.
أنت. يُخصم رسم الشبكة $1.00 من المبلغ الذي تطلبه، لذلك تستلم المحفظة هذا المبلغ ناقصًا $1.00. ويعرض نموذج السحب الرقم الدقيق قبل التأكيد. أما تحويل رصيد الإحالة إلى رصيد Tiger SMS فلا يكلّفك شيئًا.
لا، تُدفع عمليات السحب بعملة USDT إلى المحفظة التي تحددها. أما شحن رصيد Tiger SMS لشراء الأرقام فهو أمر منفصل ويدعم البطاقات ووسائل دفع أخرى.
تحتاج حساب Tiger SMS للحصول على رابط الإحالة ومتابعة إحصاءاتك واستلام الأرباح. ولست مضطرًا لشراء الأرقام بنفسك.
لا. يجب أن تكون الإحالة شخصًا حقيقيًا جلبته فعلًا. أما إحالة النفس عبر حساب ثانٍ أو التسجيلات الوهمية فلا تمنح عمولة وقد تؤدي إلى استبعادك من البرنامج.
لا مشكلة في فترات الانقطاع. فحد الـ 50 دولارًا لكل إحالة مدى الحياة، وليس شهريًا.
كلاهما. نافذة الـ 90 يومًا موجودة تحديدًا كي يظل مقال المقارنة أو دليل التسجيل أو فيديو المراجعة يجلب لك أرباحًا بعد نشره بوقت طويل.
كل تفعيل يُحتسب: رقم وهمي لواتساب أو تيليجرام أو أي خدمة أخرى بتفعيل SMS أو OTP يدعمها Tiger SMS.
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