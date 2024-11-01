SMS kaydı için sanal numara satın al Airbnb
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Airbnb'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Airbnb'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke Airbnb
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.0118
$0.2142
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Airbnb için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Airbnb erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Airbnb numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Airbnb profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Airbnb erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Airbnb hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Airbnb dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
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Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
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NovaPoshta
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Cathay
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JungleeRummy
Uplay
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MOMO
SamsungShop
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PagSmile
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Roposo
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Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Ülke seçin
Yunanistan
$0.0118
Filipinler
$0.2142
İtalya
$0.0638
Kolombiya
$0.12
Güney Afrika
$0.07
Brezilya
$0.22
Amerika Birleşik Devletleri
$0.1121
Estonya
$0.94
Arjantinli
$0.9085
Bangladeş
$0.94
Birleşik Krallık
$0.3201
Endonezya
$0.0173
Fransa
$0.45
Hollanda
$0.1
Kanada
$0.15
Letonya
$0.95
Mısır
$0.94
Ukrayna
$0.1412
Afganistan
$0.6295
Almanya
$1.1083
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.2
Angola
$0.5883
Anguilla
$0.5883
Arnavutluk
$0.5883
Aruba
$0.2965
Avustralya
$0.5
Avusturya
$0.7667
Azerbaycan
$0.5883
Aziz Lusya
$0.5883
Bahamalar
$0.5883
Bahreyn
$0.5883
Barbados
$0.5883
Belize
$0.5883
Belçika
$0.7183
Benin
$0.5883
Beyaz Rusya
$0.5883
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.5491
Bolivya
$0.5883
Bosna-Hersek
$0.5883
Botsvana
$0.5883
Brunei Darussalam
$0.2824
Bulgaristan
$0.5542
Burkina Faso
$0.2965
Burundi
$0.5882
Butan
$0.4706
Cape Verde
$0.5883
Cezayir
$0.5883
Cibuti
$0.5883
Danimarka
$0.6074
Dominik Cumhuriyeti
$0.5883
Dominika
$0.1648
Ekvador
$0.5883
Ekvator Ginesi
$0.5883
El Salvador
$0.5883
Eritre'a
$0.1883
Ermenistan
$0.5883
Etiyopya
$0.5883
Fas
$0.4735
Fiji
$0.5883
Fildişi Sahili
$0.5883
Finlandiya
$0.5765
Fransız Guyanası
$0.5883
Gabon
$0.5883
Gambiya
$0.5883
Gana
$0.5491
Gine
$0.5883
Grenada
$0.5883
Guadeloupe
$0.2965
Guatemala
$0.5883
Guyana
$0.5883
Güney Sudan
$0.5883
Gürcistan
$0.4765
Haiti
$0.5883
Hindistan
$0.0589
Honduras
$0.5491
Hong Kong
$0.2004
Hırvatistan
$0.3668
Irak
$0.2636
İran
$0.4118
İrlanda
$0.3854
İspanya
$0.7766
İsrail
$0.5024
İsveç
$0.6593
İsviçre
$0.7145
İzlanda
$0.5883
Jamaika
$0.5883
Kamboçya
$0.3855
Kamerun
$0.5882
Karadağ
$0.7138
Katar
$0.2809
Kayman Adaları
$0.2824
Kazakistan
$0.1765
Kenya
$0.187
Komorlar
$0.5883
Kongo
$0.5883
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.5883
Kosta Rika
$0.5491
Kuveyt
$0.5883
Küba
$0.5883
Kıbrıs
$0.2295
Kırgızistan
$0.0824
Lao Halkının
$0.2353
Lesotho
$0.5883
Liberia
$0.5883
Libya
—
Litvanya
$0.3588
Lübnan
$0.5883
Lüksemburg
$1.1765
Macaristan
$0.4669
Madagaskar
$0.5883
Makao
$0.5883
Makedonya
$0.3855
Malavi
$0.5883
Maldivler
$0.5883
Malezya
$0.2706
Mali
$0.5883
Mauritius
$0.5883
Meksika
$0.1645
Moldova, Cumhuriyeti
$0.5942
Monako
$0.5883
Montserrat
$0.2965
Moritanya
$0.5883
Mozambik
$0.5491
Moğolistan
$0.5883
Myanmar
$0.1514
Namibya
$0.5883
Nepal
$0.5883
Nijer
$0.5883
Nijerya
$0.5883
Nikaragua
$0.1648
Norveç
$0.413
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.5883
Pakistan
$0.1977
Panama
$0.5883
Paraguay
$0.5883
Peru
$0.215
Polonya
$0.2706
Portekiz
$0.4047
Porto Riko
$0.9883
Romanya
$0.1491
Ruanda
$0.71
Sao Tome ve Principe
$0.5883
Senegal
$0.1648
Seyşeller
$0.5883
Sierra Leone
$0.5883
Singapur
$2.0589
Slovakya
$0.5824
Slovenya
$0.7068
Somaliya
$0.9068
Sri Lanka
$0.1648
Sudan
$0.742
Surinam
$0.5883
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.5883
Suudi Arabistan
$0.2003
Sırbistan
$0.2942
Tacikistan
$0.5883
Tanzanya
$0.3194
Tayland
$0.2482
Tayvan
$0.4706
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$2.4675
Togo
$0.5883
Toplantı
$0.5883
Tunus
$0.5491
Türkiye
$0.1996
Türkmenistan
$0.5883
Uganda
$0.5883
Umman
$0.2809
Uruguay
$0.5883
Venezuela
$0.4035
Vietnam
$0.2236
Yemen
$0.1449
Yeni Gine Papua
$0.5883
Yeni Kaledonya
$0.2965
Yeni Zelanda
$0.8824
Zambiya
$0.5883
Zimbabve
$0.5491
Çad
$0.5883
Çek Cumhuriyeti
$0.2
Özbekistan
$0.3295
Ürdün
$0.5883
Şili
$0.12