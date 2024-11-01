SMS kaydı için sanal numara satın al BIGO LIVE
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan BIGO LIVE'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi BIGO LIVE'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
Seçildi hizmet
adet
En iyi 10 ülke BIGO LIVE
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.0698
$0.0208
$0.05
$0.06
$0.18
$0.0356
$0.25
$0.1084
$0.0958
$0.2381
BIGO LIVE için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam BIGO LIVE erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici BIGO LIVE numaralarını kullanın.
- Kısa süreli BIGO LIVE profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. BIGO LIVE erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken BIGO LIVE hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
BIGO LIVE dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Ülke seçin
Birleşik Krallık
$0.0698
Brezilya
$0.0208
Amerika Birleşik Devletleri
$0.05
Tayland
$0.06
Arjantinli
$0.18
Endonezya
$0.0356
Estonya
$0.25
Güney Afrika
$0.1084
Kolombiya
$0.0958
Letonya
$0.2381
Mısır
$0.19
Afganistan
$0.0589
Almanya
$0.3883
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.059
Angola
$0.0589
Anguilla
$0.0589
Antigua ve Barbuda
$0.0589
Arnavutluk
$0.0765
Aruba
$0.0589
Avustralya
$0.1176
Avusturya
$0.087
Azerbaycan
$0.0589
Aziz Lusya
$0.0589
Bahamalar
$0.0589
Bahreyn
$0.0589
Bangladeş
$0.0589
Barbados
$0.0589
Belize
$0.0589
Belçika
$0.0901
Benin
$0.0589
Beyaz Rusya
$0.1177
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.0589
Bolivya
$0.0589
Bosna-Hersek
$0.0765
Botsvana
$0.0589
Brunei Darussalam
$0.0589
Bulgaristan
$0.4471
Burkina Faso
$0.0589
Burundi
$0.0588
Butan
$0.0589
Cape Verde
$0.0589
Cezayir
$0.0589
Cibuti
$0.0589
Danimarka
$0.2009
Dominika
$0.0589
Ekvador
$0.0589
Ekvator Ginesi
$0.0589
El Salvador
$0.0589
Eritre'a
$0.0589
Ermenistan
$0.0589
Etiyopya
$0.0589
Fas
$0.0478
Fiji
$0.0589
Fildişi Sahili
$0.0589
Filipinler
$0.0447
Fransa
$0.1668
Fransız Guyanası
$0.0589
Gabon
$0.0589
Gambiya
$0.0589
Gana
$0.0588
Gine
$0.0589
Grenada
$0.0589
Guadeloupe
$0.0589
Guatemala
$0.0765
Guyana
$0.0589
Güney Sudan
$0.0589
Gürcistan
$0.1383
Haiti
$0.0589
Hollanda
$0.0266
Honduras
$0.0589
Hong Kong
$0.0161
Hırvatistan
$0.1281
Irak
$0.0589
İran
$0.0589
İrlanda
$0.1
İspanya
$0.4118
İsveç
$0.1676
İsviçre
$0.1549
İzlanda
$0.0765
Jamaika
$0.0589
Kamboçya
$0.2942
Kamerun
$0.0588
Karadağ
$0.0765
Katar
$0.0589
Kayman Adaları
$0.0589
Kazakistan
$0.068
Kenya
$0.5295
Komorlar
$0.0589
Kongo
$0.0589
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.0589
Kosta Rika
$0.0589
Kuveyt
$0.0589
Küba
$0.0589
Kırgızistan
$0.0176
Lao Halkının
$0.0589
Lesotho
$0.0589
Liberia
$0.0589
Libya
—
Litvanya
$0.0971
Lübnan
$0.0589
Lüksemburg
$0.0765
Macaristan
$0.1262
Madagaskar
$0.0589
Makao
$0.0589
Makedonya
$0.0765
Malavi
$0.0589
Maldivler
$0.0589
Malezya
$0.5167
Mali
$0.0589
Mauritius
$0.0589
Meksika
$0.22
Moldova, Cumhuriyeti
$0.1383
Monako
$0.0765
Montserrat
$0.0589
Moritanya
$0.0589
Mozambik
$0.0589
Moğolistan
$0.0589
Myanmar
$0.2235
Namibya
$0.0589
Nepal
$0.0589
Nijer
$0.0589
Nijerya
$0.0589
Nikaragua
$0.0589
Norveç
$0.153
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.0589
Pakistan
$0.0706
Panama
$0.0589
Paraguay
$0.0589
Peru
$0.0589
Portekiz
$0.1474
Porto Riko
$0.0589
Romanya
$0.0883
Ruanda
$0.0589
Sao Tome ve Principe
$0.0589
Senegal
$0.0589
Seyşeller
$0.0589
Sierra Leone
$0.0589
Singapur
$0.0589
Slovakya
$0.15
Slovenya
$0.0773
Somaliya
$0.0589
Sri Lanka
$0.0589
Sudan
$0.0589
Surinam
$0.0589
Suudi Arabistan
$0.1264
Sırbistan
$0.0765
Tacikistan
$0.0589
Tayvan
$0.0589
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.27
Togo
$0.0589
Toplantı
$0.0589
Tunus
$0.0588
Türkiye
$0.0662
Türkmenistan
$0.0589
Uganda
$0.0589
Ukrayna
$0.1177
Umman
$0.0589
Uruguay
$0.0589
Venezuela
$0.0765
Vietnam
$0.035
Yemen
$0.1272
Yeni Gine Papua
$0.0589
Yeni Kaledonya
$0.0589
Yeni Zelanda
$0.0588
Yunanistan
$0.1597
Zambiya
$0.0589
Zimbabve
$0.0589
Çad
$0.0589
Çek Cumhuriyeti
$0.094
Özbekistan
$0.0589
Ürdün
$0.0589
Şili
$0.06