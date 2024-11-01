SMS kaydı için sanal numara satın al Foodpanda
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Foodpanda'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Foodpanda'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
Seçildi hizmet
adet
En iyi 10 ülke Foodpanda
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.0782
$0.0641
$0.0315
$0.376
$0.0637
$0.3131
$0.1495
$0.22
$0.4283
$0.3495
Foodpanda için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Foodpanda erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Foodpanda numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Foodpanda profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Foodpanda erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Foodpanda hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Foodpanda dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Ülke seçin
Singapur
$0.0782
Malezya
$0.0641
Endonezya
$0.0315
Pakistan
$0.376
Tayland
$0.0637
Amerika Birleşik Devletleri
$0.3131
Almanya
$0.1495
Arjantinli
$0.22
Avusturya
$0.4283
Bangladeş
$0.3495
Birleşik Krallık
$0.048
Brezilya
$0.0406
Ermenistan
$0.1
Estonya
$0.44
Güney Afrika
$0.1869
Hindistan
$0.1246
Hong Kong
$0.17
Kamboçya
$0.14
Kolombiya
$0.1198
Letonya
$0.43
Myanmar
$0.0867
Mısır
$0.32
Suudi Arabistan
$0.22
Şili
$0.17
Afganistan
$0.144
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.079
Angola
$0.2353
Anguilla
$0.3295
Antigua ve Barbuda
$0.3295
Arnavutluk
$0.4283
Aruba
$0.3295
Avustralya
$0.0782
Azerbaycan
—
Aziz Lusya
$0.3138
Bahamalar
$0.215
Bahreyn
$0.3295
Barbados
$0.2353
Belize
$0.215
Belçika
$0.4226
Benin
$0.3295
Beyaz Rusya
—
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.1379
Bolivya
$0.3295
Bosna-Hersek
$0.4283
Botsvana
$0.3295
Brunei Darussalam
$0.3138
Bulgaristan
$0.251
Burkina Faso
$0.3295
Burundi
$0.215
Butan
$0.3138
Cape Verde
$0.3295
Cezayir
$0.2353
Cibuti
$0.3138
Dominik Cumhuriyeti
$0.2353
Dominika
$0.3295
Ekvador
$0.3295
Ekvator Ginesi
$0.3138
El Salvador
$0.3295
Eritre'a
$0.3295
Etiyopya
$0.1648
Fas
$0.1883
Fildişi Sahili
$0.2479
Filipinler
$0.3662
Finlandiya
$0.5235
Fransa
$0.2824
Fransız Guyanası
$0.3295
Gabon
$0.3295
Gambiya
$0.3295
Gana
$0.2353
Gine
$0.2353
Gine-Bissau
$0.0763
Grenada
$0.3138
Guadeloupe
$0.3138
Guatemala
$0.4283
Guyana
$0.215
Güney Sudan
$0.3295
Gürcistan
$0.2177
Haiti
$0.2118
Hollanda
$0.0535
Honduras
$0.189
Hırvatistan
$0.3576
Irak
$0.3295
İran
$0.1177
İrlanda
$0.131
İspanya
$0.2259
İsrail
$0.2824
İsveç
$0.2381
İsviçre
$0.4283
İtalya
$0.2042
İzlanda
$0.4283
Jamaika
$0.3295
Kamerun
$0.3294
Kanada
$0.096
Karadağ
$0.0782
Katar
$0.3295
Kayman Adaları
$0.3138
Kazakistan
$0.0756
Kenya
$0.1188
Komorlar
$0.3138
Kongo
$0.3295
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.3295
Kosta Rika
$0.3295
Kuveyt
$0.3295
Küba
$0.3295
Kıbrıs
$0.0782
Kırgızistan
$0.0235
Lao Halkının
$0.0782
Lesotho
$0.3295
Liberia
$0.215
Libya
$0.0797
Litvanya
$0.1471
Lübnan
$0.378
Lüksemburg
$0.5883
Macaristan
$0.2813
Madagaskar
$0.3295
Makao
$0.2353
Makedonya
$0.4283
Malavi
$0.215
Maldivler
$0.3138
Mali
$0.2353
Mauritius
$0.3138
Meksika
$0.21
Moldova, Cumhuriyeti
$0.2471
Monako
$0.4079
Montserrat
$0.3295
Moritanya
$0.3295
Mozambik
$0.2479
Moğolistan
$0.3295
Namibya
$0.3295
Nepal
$0.0782
Nijer
$0.215
Nijerya
$0.1648
Nikaragua
$0.2306
Norveç
$0.364
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.2353
Panama
$0.3295
Paraguay
$0.2353
Peru
$0.1648
Polonya
$0.1239
Portekiz
$0.1495
Porto Riko
$0.2479
Romanya
$0.1498
Ruanda
$0.215
Saint Kitts ve Nevis
$0.0763
Saint Vincent
$0.0763
Sao Tome ve Principe
$0.3295
Senegal
$0.2353
Seyşeller
$0.3295
Sierra Leone
$0.3295
Slovakya
$0.4847
Slovenya
$0.4212
Somaliya
$0.2353
Sri Lanka
$0.2479
Sudan
$0.2479
Surinam
$0.3138
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.3295
Svaziland
$0.0763
Sırbistan
$0.4283
Tacikistan
$0.2353
Tanzanya
$0.1563
Tayvan
$0.1977
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.0797
Togo
$0.2479
Toplantı
$0.3295
Trinidad ve Tobago
$0.0763
Tunus
$0.161
Türkiye
$0.2353
Türkmenistan
$0.0782
Uganda
$0.215
Ukrayna
$0.0306
Umman
$0.3295
Uruguay
$0.3138
Venezuela
$0.1546
Vietnam
$0.0553
Yemen
$0.1202
Yeni Gine Papua
$0.2636
Yeni Kaledonya
$0.3295
Yeni Zelanda
$1.7647
Yunanistan
$0.2079
Zambiya
$0.2942
Zimbabve
$0.3295
Çad
$0.3295
Çek Cumhuriyeti
$0.2016
Özbekistan
$0.2479
Ürdün
$0.3295