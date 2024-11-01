로그인하기 가입
공모 개인 정보 및 쿠키 정책 지불 정책 배송 정책 환불 정책 반품 정책 사이트 맵
가상 번호

문자 인증용 가상 번호 구매 ChatGPT

가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.

가상 번호로 온라인에서 SMS 받기

매일 수백만 명이 ChatGPT를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.

선택됨 서비스

ChatGPT
2063707

상위 10개 국가 ChatGPT

아래는 배송률이 가장 높은 10개국입니다

영국
116490

$0.0354

프랑스
15634

$0.8067

스위스
8754

$0.1244

나이지리아
1010

$0.411

미국 VIP
2000

$0.0399

우루과이
3754

$0.0476

스웨덴
4886

$0.2709

앙골라
3506

$0.063

카메룬
1348

$0.0774

체코 공화국
2389

$0.1844

ChatGPT용 일회성 가상 번호를 받으세요.

가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 ChatGPT에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.

가상 번호를 선택하는 이점

일회성 ChatGPT 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.

  • 일시적인 ChatGPT 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
  • 지리적 제한 우회. ChatGPT 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
  • 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
  • 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1

계정 생성 및 자금 충전

TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2

국가 및 서비스 선택

이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3

가상 번호 구매

원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4

인증에 번호 사용

발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5

인증 코드 수신

서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.

보너스

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

일회용 번호 사용의 주요 이점

개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다

물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다

인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다

여러 국가의 번호 중에서 선택하세요

결론

TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 ChatGPT 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.

ChatGPT 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Discord

자주 묻는 질문(FAQ)

새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.

모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:

  • 계속해서 새로운 번호 시도
  • 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
  • VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
  • 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃

가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.

가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.

해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.

서비스 선택

facebook

2999922

Whatsapp

4940785

Instagram+Threads

4144082

Amazon

5568868

Viber

2908331

Flipkart

4008

Google,youtube,Gmail

20087374

Telegram

3964329

ChatGPT

2063707

TikTok/Douyin

3839223

WeChat

3110128

Вконтакте

2081331

Swiggy

2100

Mercado

150227

my jio

4000

JivoMart

4099

Discord

2496548

Myn Traffic

3000

Truecaller

601849

Uber

2713910

Any other

1992189

ZUS Coffee

12610

Shopee

2871199

GooglePay

1000

Signal

1217290

Netflix

2206141

PayPal

8780802

Snapchat

2290617

Naver

2621486

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1817842

eBay

2078552

Bumble

1326907

Carousell

724148

DiDi

1328038

Apple

2313882

Vinted

1362663

Spincrush

1000

Claude

1326453

Grab

628037

Shein

1001

Payoneer

641370

Dana

147205

Alipay/Alibaba/1688

1693388

OkCupid

1107484

GMX

20715

Picpay

234659

Walmart

283792

Ticketmaster

1644151

Gojek

719544

Googlemessenger

695727

Bolt

1241997

Hing

1383945

Line messenger

3902291

KakaoTalk

2571834

Tencent QQ

2266064

Blizzard

1953445

Imo

1706370

Tokopedia

184763

Bilibili

487228

Foodpanda

1708327

bet365

892574

fiverr

1040293

Badoo

518339

Grindr

2298013

Happn

1170801

Mercari

317009

Zoho

1844142

Wolt

1009504

Yahoo

2921707

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

364983

Airbnb

1906051

OLX

1749564

Akulaku

184415

LinkAja

152711

Rebtel

245903

Taobao

554463

Craigslist

8121813

Paysafecard

725804

Revolut

1516909

Яндекс

686370

LinkedIN

2206549

OZON

89168

OffGamers

468347

GCash

51328

Yalla

2135383

OVO

197662

Taptap Send

252514

BeReal

15943

Meituan

40462

Steam

1812785

Twitter

2078541

Skout

1327917

Yemeksepeti

676093

Idealista

476020

Onet

44592

GG

57420

Linode

443181

IceCasino

75847

Klarna

121626

Marktplaats

7395

Vercel

419102

ENILIVE

172850

Jingdong

509132

Coinbase

1295255

GoFundMe

652067

BlaBlaCar

637557

Kaggle

675673

ProtonMail

2034806

Twitch

739838

BIGO LIVE

1507060

Twilio

182806

Wise

249120

Sahibinden

8519

Immowelt

7613

Eyecon

109844

Ubisoft

178129

Railone

2002

Match

329695

Bharatgas

1000

Kwai

1258169

Microsoft

8157125

1688

629313

Nike

1798445

1хbet

546336

Moneylion

626260

Douyu

568196

Zomato

568333

Quipp

733

Dent

611326

AOL

1814284

Lazada

1205052

Careem

1389996

Papara

1653008

BitClout

483257

HQ Trivia

375582

Adidas

8954443

Astropay

806999

Getir

7312878

Womply

302641

Hopi

2852

IFood

587967

PciPay

41

Zalo

602576

Michat

1043083

Hepsiburadacom

244012

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

8754

Poshmark

619349

avito

2499

Buff.163

9845

Burger King

222055

ДругВокруг

28599

4Fun

73547

GroupMe

553108

myGLO

1754

LightChat

163155

MTS CashBack

17824

McDonalds

341073

Monese

548846

МВидео

20398

PGbonus

977003

32red

144370

Spotify

314677

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1624203

Airtel

330

Venmo

317911

Mail.ru

740978

Одноклассники

717648

Юла

47885

Seosprint

21199

Mamba, MeetMe

1105627

EasyPay

587

Hezzl

370921

Hermes

29460

Delivery Club

24466

Potato

97834

Dhani

691703

Olacabs

791901

Netease

693207

Baidu

1918354

Amasia

432321

Clubhouse

1357546

RedBook

901973

Skype

597076

LoveLocal

0

Dundle

397

BotIm

575008

Swagbucks

302641

99app

477879

Indomaret

183937

Subito

148442

Lebocoin

2000

TanTan

766080

CAIXA

994985

My11Circle

18

CallApp

18042

CommunityGaming

442251

DewuPoison

155956

Dominos Pizza

15015

Huya

7000

inDriver

387874

IQOS

506332

JDcom

667660

Joyride

586353

LYKA

25556

NimoTV

1000

Tango

686550

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

89087

Ximalaya

1000

Zupee

2018

Золотая Корона

4378

Oppo

5000

QIWl

12280

Doordash

10900

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313638

Ininal

1027

Spartanpoker

0

WinzoGame

587147

CashApp

307841

SticPay

75843

Nttgame

420740

OfferUp

5012

Allegro

67292

eWallet

186122

米画师Mihuashi

10000

paycell

180706

Wish

542143

GalaxyChat

225942

BIP

1857

163СOM

5000

Meta

1680

Betfair

32219

Yubo

82570

Lyft

45659

cryptocom

1963

WestStein

9703

Dostavista

153293

Skroutz

534

SneakersnStuff

168207

hily

726794

Fotka

49608

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

168954

IPLwin

0

Depop

505407

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2033

Eneba

74436

Noon

766363

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

425030

Lotus

23102

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1074

Blued

7459

Oriflame

617

MoneyPay

212

Justdating

581496

CashFly

0

LoveRu

170555

Codashop

46306

Stripe

5000

Oldubil

549328

Siply

0

Virgo

40160

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2901

Coindcx

0

SoulApp

14536

Fruitz

834089

NovaPoshta

6717

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

7115

24betting

0

Foody

251812

Rush

18

AdaKami

81385

Rozetka

728

kolesa.kz

1170

Bukalapak

80089

FreeChargeApp

0

kufarby

0

Kaya

41573

Br777

41

Aitu

1407

PingPong

197777

GiraBank

57468

Weverse

246975

FoodHub

116829

Bykea

2000

Chispa

14052

icq

968710

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

499

Ukrnet

711

Magicbricks

0

Cathay

177838

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

80938

Mewt

0

MOMO

10028

SamsungShop

17

Freelancer

180506

GyFTR

0

PagSmile

57460

Paytm

50190

Roposo

0

99acres

243

Букмекерские

2236

Şikayet var

349131

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

198992

AVON

29375

CliQQ

15015

PharmEasy

0

Temu

475811

Nextdoor

48377

RummyCulture

0

Leboncoin

27737

Paxful

12802

CloudChat

84878

Getmega

0

PaddyPower

238350

Uklon

1602

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1141

Pocket52

0

Gemgala

78733

Bazos

1155

Dosi

281682

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

26535

勇仕网络Ys4fun

11121

Keybase

274182

LazyPay

0

Glovo

12222

UU163

85201

EscapeFromTarkov

54304

Iti

547440

Probo

61513

Asda

75226

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

81573

Alchemy

192389

Alibaba

499

All Access

155984

Angel One

80191

Ankama

9092

AstraPay

186682

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19056

Betano

9344

Book My Play

0

BPJSTK

170779

Bunq

7762

BytePlus

154616

Casino/bet/gambling

74350

CityMall

2218

Cloud Manager

132153

CMB

191100

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

160286

EarnEasy

0

Feeld

33145

Feels

237834

Flip

79778

Foodora

250548

FreeNow

396395

Friendtech

142757

Fups

209

Gett

241625

GoPayz

899

Gopuff

241045

Grailed

247994

Greggs

227512

Greywoods

173914

Her

169772

INDOBA

18870

iPanelOnline

13491

Ipsos iSay

541992

Lydia

72983

Meitu

75942

Mera Gaon

18

Miravia

144920

MotorkuX

173835

MTR Mobile

45351

Muzz

243057

myboost

7520

Neocrypto

139229

Neon

726041

Next

477351

Nubank

93198

OneForma

245478

Ozan SuperApp

0

Paybis

750

Paysend

174402

Pinduoduo

257761

PizzaHut

40727

PlayerAuctions

46691

Playerzpot

0

Pockit

162993

Potato Chat

159258

Prakerja

58572

Prenagen Club

58780

punjab citizen

0

Rambler

4081

Razer

5000

RummyCircle

18

Ryde

243704

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

251379

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2641

tiketcom

58863

TRUTH SOCIAL

394327

Tuul

146642

UangMe

80513

Upwork

287592

Voi

234393

WINDS

0

WooPlus

246035

Yonogames

0

Zasilkovna

681

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13041

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320309

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

1000
검색 결과가 없습니다!

국가 선택

영국

116490

$0.0354

프랑스

15634

$0.8067

스위스

8754

$0.1244

나이지리아

1010

$0.411

미국 VIP

2000

$0.0399

우루과이

3754

$0.0476

스웨덴

4886

$0.2709

앙골라

3506

$0.063

카메룬

1348

$0.0774

체코 공화국

2389

$0.1844

스와질란드

1000

$0.0399

독일

5516

$0.4727

핀란드

464

$3.0471

캄보디아

1301

$0.148

오스트리아

6547

$0.0933

인도

1002

$0.0424

말레이시아

23070

$0.1034

폴란드

41146

$0.0654

동티모르

4000

$0.051

남아프리카

2635

$0.0393

칠레

5620

$0.0796

우크라이나

2618

$0.0997

베트남

1656

$0.18

콜롬비아

18762

$0.0401

이탈리아

148559

$0.0979

브라질

539663

$0.0301

태국

8749

$0.055

루마니아

3533

$0.05

네덜란드

8691

$0.1045

아르헨티나

16484

$0.5137

멕시코

2325

$0.127

미얀마

112592

$0.1697

인도네시아

161315

$0.075

일본

1953

$0.4432

벨기에

2108

$0.4895

짐바브웨

7074

$0.121

미국

294662

$0.1224

가나

12138

$0.2798

감비아

2183

$0.3432

그리스

5175

$0.098

기니비사우

1000

$0.0967

노르웨이

2663

$0.3799

뉴질랜드

1100

$0.0992

대한민국

1000

$0.1718

도미니카 공화국

3003

$0.097

라오 인민국

4111

$0.0405

라이베리아

2106

$0.1

라트비아

380

$0.3372

레바논

2100

$0.1151

르완다

2214

$0.1978

마다가스카르

1108

$0.1206

마케도니아

1000

$0.07

말라위

3193

$0.0942

말리

3216

$0.0942

모로코

3714

$0.0473

모리타니아

3165

$0.1119

몬테네그로

1000

$0.0735

몰도바 공화국

3319

$0.0962

몰디브

1070

$0.07

몽골

2082

$0.044

바하마

4084

$0.34

방글라데시

3859

$0.1784

베네수엘라

11712

$0.1563

볼리비아

3131

$0.2508

부르키나 파소

3450

$0.3359

불가리아

2530

$0.3176

사우디아라비아

15916

$0.0978

스페인

9446

$0.1

시리아 아랍 공화국

1000

$0.054

싱가포르

2003

$0.3958

아랍에미리트 연합

3809

$0.55

아프가니스탄

2090

$0.337

알바니아

6009

$0.32

알제리

3352

$0.2993

에스토니아

2995

$0.2942

에티오피아

2186

$0.0991

엘살바도르

3020

$0.0439

예멘

3080

$0.046

우즈베키스탄

2061

$0.0923

이라크

2089

$0.097

이란

3076

$0.046

이집트

11096

$0.1946

자메이카

2061

$0.1062

잠비아

4146

$0.2079

조지아

3110

$0.1663

중앙아프리카 공화국

1000

$0.0877

카보 베르데

1000

카자흐스탄

2429

$0.0531

카타르

4011

$0.098

캐나다

49482

$0.2801

케냐

2630

$0.041

쿠바

3068

$0.0424

키르기스스탄

2186

$0.1526

키프로스

1189

$0.0953

탄자니아

11000

$0.0416

튀니지

2751

$0.2799

파키스탄

1111

$0.2195

페루

2059

$0.0968

포르투갈

3398

$0.0515

필리핀

45232

$0.0456

호주

55

$0.15

가봉

3334

$0.2421

가이아나

576

$0.4118

과들루프

3260

$0.4118

과테말라

1730

$0.3912

그레나다

1860

$0.4118

기니

159

$0.3567

나미비아

3075

$0.07

남수단

3379

$0.1

네팔

1424

$0.1

뉴칼레도니아

1000

$0.0561

니제르

1867

$0.379

니카라과

2073

$0.046

대만

2600

$0.3748

덴마크

777

$0.3412

도미니카

3528

$0.4118

레소토

2084

$0.07

룩셈부르크

200

$0.36

리비아

4000

$0.07

리투아니아

30

$0.2

마카오

90

$0.1177

말타

173

$0.0994

모나코

100

$0.2942

모리셔스

2058

$0.0621

모잠비크

3382

$0.1

몬세라트

93

$0.1177

미국 가상

1000

$0.0614

바레인

2988

$0.3359

바베이도스

913

$0.366

버뮤다

1000

$0.0561

베닌

151

$0.389

벨라루스

3482

$0.75

벨리즈

1624

$0.3603

보스니아 헤르체고비나

1044

$0.35

보츠와나

3047

$0.2827

부룬디

6181

$0.35

부탄

2432

$0.328

브루나이 다루살람

3283

$0.333

사모아

1373

$0.0991

상투메 프린시페

1000

$0.0561

성 빈센트

1000

$0.0561

세네갈

1301

$0.0927

세르비아

2042

$0.1177

세이셸

1069

$0.1053

세인트루시아

1000

$0.0561

세인트키츠 네비스

1000

$0.0561

소말리아

52

$0.3932

솔로몬 제도

2000

$0.0717

수단

3174

$0.1

수리남

349

$0.4118

스리랑카

3320

$0.0862

슬로바키아

1054

$0.3701

슬로베니아

3264

$0.216

시에라리온

3100

$0.1843

아루바

3615

$0.3499

아르메니아

3253

$0.196

아이슬란드

2760

$0.2448

아이티

3176

$0.0493

아일랜드

620

$0.3907

아제르바이잔

1872

$0.35

앤티가 바부다

299

$0.4118

앵귈라

2728

$0.4118

에리트레아

54

$0.1177

에콰도르

2124

$0.2681

오만

3063

$0.0459

온두라스

1850

$0.3706

우간다

2295

$0.1

이스라엘

891

$0.3748

재회

92

$0.1177

적도 기니

1000

$0.046

조던

2065

$0.0799

지부티

336

$0.3721

차드

256

$0.0942

케이맨 제도

1000

$0.0561

코모로

66

$0.3485

코스타리카

1000

$0.07

코트디부아르/상아해안국

3144

$0.0962

콩고

2067

$0.0811

콩고 (민주 공화국)

3069

$0.3121

쿠웨이트

2068

$0.36

크로아티아

645

$0.5

타지키스탄

3256

$0.3489

터키

5585

$0.3208

토고

3224

$0.2277

통가

1000

$0.0561

투르크메니스탄

1068

$0.0439

트리니다드 토바고

1000

$0.07

파나마

1094

$0.07

파라과이

4887

$0.1903

파푸아 뉴기니

2000

$0.1399

팔레스타인

2601

$0.0992

푸에르토리코

1000

프랑스 기아나

1000

$0.0561

피지

1069

$0.07

헝가리

2018

$0.6471

홍콩

2634

$0.1043

검색 결과가 없습니다!