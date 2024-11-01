SMS kaydı için sanal numara satın al facebook
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan facebook'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi facebook'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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adet
En iyi 10 ülke facebook
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$2.1648
$0.2557
$0.0638
$0.08
$0.1216
$0.6259
$0.0894
$0.0483
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$0.12
facebook için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam facebook erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici facebook numaralarını kullanın.
- Kısa süreli facebook profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. facebook erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken facebook hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
facebook dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
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DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
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IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
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Ülke seçin
Belçika
$2.1648
Almanya
$0.2557
Birleşik Krallık
$0.0638
Güney Sudan
$0.08
Portekiz
$0.1216
Amerika Birleşik Devletleri VIP
$0.6259
Yeni Zelanda
$0.0894
Filipinler
$0.0483
Brezilya
$0.0322
Kosta Rika
$0.12
Lao Halkının
$0.088
Endonezya
$0.0293
Burkina Faso
$0.11
Liberia
$0.0334
Kolombiya
$0.0431
Tayland
$0.1096
Malezya
$0.0836
Ruanda
$0.048
Mozambik
$0.0408
Hollanda
$0.0906
Angola
$0.0565
Sırbistan
$0.1288
Namibya
$0.0638
Çek Cumhuriyeti
$0.04
Sri Lanka
$0.0587
Nijerya
$0.0415
Ekvador
$0.0425
Nepal
$0.0545
Cape Verde
$0.0667
Hindistan
$0.0555
Avusturya
$0.0611
Kenya
$0.1194
İran
$0.075
Kanada
$0.0314
Uruguay
$0.11
Bahamalar
$0.1827
Şili
$0.0429
İtalya
$0.0986
Güney Afrika
$0.0483
Pakistan
$0.0653
Kazakistan
$0.05
Kamerun
$0.0467
Fransa
$0.0878
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.102
Afganistan
$0.12
Romanya
$0.0967
Fas
$0.0476
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.0135
Japonya
$0.2261
Avustralya
$0.6233
Vietnam
$0.0909
Kuveyt
$0.0801
Polonya
$0.0561
Meksika
$0.0533
Gine
$0.0764
İspanya
$0.1038
Botsvana
$0.048
Gabon
$0.0474
Küba
$0.064
Gana
$0.0436
Katar
$0.078
Ukrayna
$0.3737
Amerika Birleşik Devletleri
$0.0586
Arjantinli
$0.1513
Honduras
$0.0717
Libya
$0.054
Etiyopya
$0.04
Myanmar
$0.051
Peru
$0.0772
Yunanistan
$0.04
Trinidad ve Tobago
$0.0749
Togo
$0.0641
İsviçre
$0.2836
Bolivya
$0.1283
Kamboçya
$0.04
Özbekistan
$0.238
Benin
$0.0425
Umman
$0.048
Dominik Cumhuriyeti
$0.075
Hong Kong
$0.0635
Mısır
$0.025
Senegal
$0.0486
Nijer
$0.12
Cezayir
$0.02
Ermenistan
$0.0705
Yeni Gine Papua
$0.14
Paraguay
$0.12
Suudi Arabistan
$0.12
Arnavutluk
$0.15
Bangladeş
$0.125
Beyaz Rusya
$0.0628
Danimarka
$0.5922
El Salvador
$0.196
Estonya
$0.1177
Fildişi Sahili
$0.0712
Filistin
$0.0552
Gine-Bissau
$0.0589
Guatemala
$0.0383
Gürcistan
$0.065
Hırvatistan
$0.1544
Irak
$0.1367
Jamaika
$0.1991
Karadağ
$0.1091
Kongo
$0.0635
Kıbrıs
$0.1148
Kırgızistan
$0.1189
Letonya
$0.0783
Lübnan
$0.0495
Macaristan
$0.1012
Madagaskar
$0.0585
Makedonya
$0.0985
Maldivler
$0.12
Moldova, Cumhuriyeti
$0.0802
Nikaragua
$0.13
Norveç
$0.156
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.02
Panama
$0.15
Sierra Leone
$0.0587
Singapur
$0.4557
Slovakya
$0.15
Slovenya
$0.1412
Sudan
$0.0696
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.2409
Svaziland
$0.046
Tacikistan
$0.0431
Tanzanya
$0.0238
Tunus
$0.0201
Türkiye
$0.0867
Venezuela
$0.0397
Yemen
$0.0516
Zambiya
$0.05
Zimbabve
$0.0408
Çad
$0.078
Ürdün
$0.223
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.0827
Anguilla
$0.1093
Antigua ve Barbuda
$0.102
Aruba
$0.1765
Azerbaycan
$0.0373
Aziz Lusya
$0.1084
Bahreyn
$0.196
Barbados
$0.215
Belize
$0.2101
Bosna-Hersek
$0.1528
Brunei Darussalam
$0.08
Bulgaristan
$0.0588
Burundi
$0.0306
Butan
$0.1295
Cibuti
$0.1412
Dominika
$0.0976
Ekvator Ginesi
$0.0779
Eritre'a
$0.1765
Fiji
$0.21
Finlandiya
$0.3429
Fransız Guyanası
$0.1412
Gambiya
$0.1136
Grenada
$0.1105
Guadeloupe
$0.1412
Guyana
$0.183
Haiti
$0.1309
İrlanda
$0.2589
İsrail
$0.2752
İsveç
$0.1638
İzlanda
$0.2998
Kayman Adaları
$0.1412
Komorlar
$0.2306
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.0846
Kore'a
—
Lesotho
$0.0842
Litvanya
$0.0883
Lüksemburg
$1.1765
Makao
$0.1177
Malavi
$0.1087
Mali
$0.0779
Malta
$0.1484
Mauritius
$0.1434
Monako
$0.3059
Montserrat
$0.1412
Moritanya
$0.15
Moğolistan
$0.12
Porto Riko
$0.1648
Saint Kitts ve Nevis
$0.2306
Saint Vincent
$0.1412
Samoa
$0.1177
Sao Tome ve Principe
$0.1412
Seyşeller
$0.12
Solomon Adaları
$0.0896
Somaliya
$0.2292
Surinam
$0.0805
Tayvan
$2.9412
Tonga
$0.0744
Toplantı
$0.1765
Türkmenistan
$0.12
Uganda
$0.1827
Yeni Kaledonya
$0.1412