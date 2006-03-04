SMS認証用仮想番号を購入 facebook
仮想番号でオンラインSMSを受信する
使い捨て番号を使ってfacebookに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。
毎日数百万人がfacebookを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。
選択済み サービス
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上位10カ国 facebook
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facebook 用の使い捨て仮想番号を取得する
バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、facebook への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。
仮想番号を選ぶメリット
一時的な facebook 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。
- 短期 facebook プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
- 地域制限の回避. facebook のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
- プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
- 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
ステップ 1
アカウント作成と資金の追加
TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。
ステップ 2
国とサービスを選択
利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。
ステップ 3
仮想番号を取得
希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。
ステップ 4
認証に番号を使用する
取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。
ステップ 5
認証コードの取得
サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。
ボーナス
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
使い捨て番号を使用する主な利点
個人の連絡先データは非表示のまま
物理的なSIMカードや予備の端末は不要
認証コードはオンラインですぐに届く
複数の国から番号を選べる
結論
TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、facebookアカウントを繰り返し検証できます。
facebookに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
よくある質問
新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。
購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：
- 新しい番号を継続的に使用する。
- 異なる国の番号を試してください。
- VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
- 他のアクティブなアカウントからログアウトする。
仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。
仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。
有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。
サービスを選択
Instagram+Threads
Amazon
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Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
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Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
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Spincrush
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KakaoTalk
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Blizzard
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Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
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GoogleVoice
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