Mua số ảo nhận SMS đăng ký Dhani
Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo
Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký Dhani mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.
Hàng triệu người sử dụng Dhani mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.
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số
10 quốc gia hàng đầu cho Dhani
Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất
$0.31
$0.2709
$0.32
$0.31
$0.32
$0.31
$0.079
$0.32
$0.31
$0.0725
Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho Dhani
Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ Dhani trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.
Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo
Sử dụng số Dhani tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.
- Tạo hồ sơ Dhani ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
- Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi Dhani yêu cầu số điện thoại địa phương.
- Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
- Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
Bước 1
Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền
Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.
Bước 2
Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ
Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.
Bước 3
Mua Số Điện Thoại Ảo
Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.
Bước 4
Dùng số để xác minh
Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.
Bước 5
Nhận Mã Xác Minh
Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.
Tiện Ích Thêm
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần
Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn
Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng
Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến
Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia
Kết Luận
Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản Dhani trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.
Ngoài Dhani, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Câu Hỏi Thường Gặp
Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.
Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:
- Thử liên tục với số mới.
- Thử số từ các quốc gia khác nhau.
- Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
- Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.
Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.
Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.
Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.
Chọn dịch vụ
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Yemeksepeti
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
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MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
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Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
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Paysend
Pinduoduo
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Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Chọn quốc gia
Latvia
$0.31
Hoa Kỳ
$0.2709
Ai Cập
$0.32
Bangladesh
$0.31
Estonia
$0.32
Mexico
$0.31
Nam Phi
$0.079
Thái Lan
$0.32
Ả Rập Xê Út
$0.31
Ấn Độ
$0.0725
Afghanistan
$0.0477
Ailen
$0.2706
Albania
$0.0477
Algérie
$0.079
Angola
$0.0477
Anguilla
$0.0477
Antigua và Barbuda
$0.0477
Argentina
$0.32
Armenia
$0.0477
Aruba
$0.0477
Azerbaijan
—
Ba Lan
$0.2702
Bahamas
$0.0477
Bahrein
$0.0477
Belarus
$0.0477
Belize
$0.0477
Bermuda
$0.0477
Bhutan - Bhutan
$0.0477
Bolivia
$0.0477
Bosna và Hercegovina
$0.0477
Botswana
$0.0477
Brazil - Brasil
$0.32
Brunei Darussalam
$0.0477
Bungari
$0.2706
Burkina Faso
$0.0477
Burundi
$0.0477
Bê-nanh
$0.0477
Bỉ
$0.0477
Bồ Đào Nha
$0.2706
Bờ Biển Ngà
$0.0477
Cameroon
$0.1406
Campuchia
$0.079
Canada
$0.688
Cape Verde
$0.0477
Chad
—
Chile - Chile
$0.12
Colombia
$0.32
Comoros
$0.0477
Congo
$0.079
Congo (Cộng hòa Dân chủ)
$0.079
Costa Rica
$0.0477
Croatia
$0.2706
Cuba
$0.079
Cyprus
$0.0477
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
$0.079
Cộng hòa Arab Syria
$0.0477
Cộng hòa Dominica
$0.0477
Cộng hòa Séc
$0.5647
Cộng hòa Trung Phi
$0.0477
Djibouti
$0.0477
Dominica
$0.0477
Ecuador
$0.079
El Salvador
$0.0477
Eswatini
$0.0477
Ethiopia
$0.0477
Fiji
$0.0477
Gabon
$0.0477
Gambia
$0.0477
Georgia
$0.0477
Ghana
$0.0477
Grenada
$0.0477
Guadeloupe
$0.0477
Guatemala
$0.0477
Guiana Pháp
$0.0477
Guinea
$0.0477
Guinea Xích Đạo
$0.0477
Guinea-Bissau
$0.0477
Guyana
$0.0477
Haiti
$0.079
Honduras
$0.0477
Hungary
—
Hy Lạp
$0.2706
Hà Lan
$0.2575
Hàn Quốc
—
Hồng Kông
$0.079
Iceland
$0.0477
Indonesia
$0.688
Iran
$0.0477
Iraq
$0.0477
Israel
$0.2706
Jamaica
$0.0477
Jordan
$0.0477
Kazakhstan
$0.2706
Kenya
$0.2706
Kuwait
$0.0477
Kyrgyzstan
$0.0477
Lesotho
$0.079
Liban
$0.0477
Liberia
$0.0477
Libya
$0.0477
Litva
—
Luxembourg
$0.0477
Lào
$0.079
Macao
$0.0477
Macedonia
$0.0477
Madagascar
$0.0477
Malawi
$0.079
Malaysia
$0.3425
Maldives
$0.0477
Mali
$0.0477
Malta
$0.0477
Maroc
$0.1177
Mauritania
$0.0477
Mauritius
$0.0477
Moldova, Cộng hòa Moldova
$23.0118
Monaco
$0.0477
Montenegro
$0.0477
Montserrat
$0.0477
Mozambique
$0.0477
Myanmar
$0.079
Mông Cổ
$0.0477
Mỹ
$0.079
Na Uy
$0.0477
Nam Sudan
$0.0477
Namibia
$0.0477
Nepal
$0.079
New Caledonia
$0.0477
New Zealand
$0.0471
Nhật Bản
$0.079
Nicaragua
$0.0477
Niger
$0.0477
Nigeria
$0.0477
Pakistan
$0.3375
Palestine
$0.0477
Panama
$0.0477
Papua New Guinea
$0.079
Paraguay
$0.0477
Peru
$0.0477
Philippines
$0.3383
Pháp
$0.2706
Phần Lan
$0.0477
Puerto Rico
$0.0477
Qatar
$0.0477
Quần đảo Cayman
$0.0477
Quần đảo Solomon
$0.0477
Reunion
$0.0477
România
$0.2706
Rwanda
$0.0477
Saint Kitts và Nevis
$0.0477
Saint Lucia
$0.0477
Samoa
$0.0477
Sao Tome và Principe
$0.0477
Senegal
$0.0477
Serbia
—
Seychelles
$0.0477
Sierra Leone
$0.0477
Singapore
$0.0477
Slovakia
$0.0477
Slovenia
$0.0477
Sri Lanka
$0.0477
Sudan
$0.0477
Suriname
$0.0477
Tajikistan
$0.079
Tanzania
$0.079
Thánh Vincent
$0.0477
Thụy Sĩ
$0.0471
Thụy Điển
$0.2706
Togo
$0.0477
Tonga
$0.0477
Trínidad và Tobago
$0.0477
Tunisia
$0.0477
Turkmenistan
$0.0477
Tây Ban Nha
$0.3382
Uganda
$0.0477
Ukraina
$0.2706
Uruguay
$0.0477
Uzbekistan
$0.079
Venezuela
$0.079
Việt Nam
$0.079
Vương quốc Liên hiệp Anh
$0.688
Yemen
$0.0477
Zambia
$0.0477
Zimbabwe
$0.0477
Áo
$0.2706
Ô-man
$0.0477
Úc
$0.0042
Ý
$0.3381
Đài Loan
—
Đông Timor
$0.0477
Đức
$0.3382