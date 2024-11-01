Внимание! Перейти в раздел API
Купите фейковый номер телефона для SMS‑регистрации Alfa.

Получайте SMS онлайн с помощью виртуального номера.

Используйте одноразовый номер для регистрации в Alfa, не раскрывая личный телефон. Виртуальные номера позволяют мгновенно получать коды подтверждения через TIGER SMS.

Миллионы людей ежедневно пользуются Alfa. Если вам нужен доступ без передачи реального мобильного номера, временные номера позволяют легко пройти проверку и сохранить приватность.

Выбор топа

Выбран сервис

Alfa
8040

шт

Топ-20 стран для Alfa

Ниже представлены 20 стран с самым высоким процентом доставки

Пакистан
4020 шт

36.95₽

Посмотреть все

Получите одноразовый виртуальный номер для Alfa.

Виртуальные номера дают полный доступ к Alfa, сохраняя ваш реальный номер телефона скрытым. Такие одноразовые линии подходят для быстрой верификации, бизнес‑профилей и тестирования новых аккаунтов.

Преимущества выбора виртуальных номеров

Используйте временные номера Alfa, чтобы избегать спама, запускать краткосрочные профили или управлять несколькими аккаунтами без дополнительных SIM‑карт.

  • Создавайте краткосрочные профили Alfa. Идеально для временных кампаний или проверки промо‑акций.
  • Обходите географические ограничения. Регистрируйтесь, даже если Alfa требует локальный номер.
  • Защищайте приватность. Сохраняйте личные контактные данные вне доступа ботов и утечек.
  • Тестируйте автоматизацию и массовые рассылки. Создавайте дополнительные аккаунты без смены устройств.

Пошаговое руководство по регистрации аккаунта Инстаграм без личного номера телефона

Шаг 1

Создайте аккаунт и пополните баланс

Начните с создания профиля пользователя на платформе TIGER SMS. После успешной регистрации пополните счет, чтобы получить доступ к широкому выбору виртуальных номеров для различных целей подтверждения

Шаг 2

Выберите страну и сервис

Изучите список доступных стран и выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим задачам.

Шаг 3

Получите свой виртуальный номер

Выберите подходящий номер и нажмите «Купить». Выбранный номер появится в разделе «Активные номера» в вашем кабинете и будет готов к использованию.

Шаг 4

Используйте номер для подтверждения

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Шаг 5

Получите свой код подтверждения

После отправки сообщения сервисом вернитесь в интерфейс TIGER SMS. Код подтверждения будет отображён рядом с соответствующим активным номером.

Бонус

Если SMS‑код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения

Основные преимущества использования одноразовых номеров

Личные контактные данные остаются скрытыми

Не нужны физические SIM‑карты или дополнительные устройства

Коды подтверждения мгновенно приходят онлайн

Выбирайте номера из разных стран

Заключение

С TIGER SMS вы можете многократно подтверждать аккаунты Alfa, сохраняя основной номер скрытым.

Помимо Alfa, наш сервис предлагает временные виртуальные номера для приложений и платформ, таких как:

Instagram+Threads

Tinder

WeChat

Google,youtube,Gmail

Yahoo

Googlemessenger

Whatsapp

Telegram

facebook

Viber

Any other

Shopee

Indomaret

JioMart

Microsoft

Amazon

Часто задаваемые вопросы

Когда добавляются новые номера?

Информацию о доступности новых виртуальных номеров можно отслеживать через официальный Telegram-бот @TigerSMSofficial_bot. Этот канал публикует своевременные обновления, помогая пользователям получать актуальную базу номеров.

Я использовал несколько номеров, но ни один не получил сообщение

Мы не можем гарантировать 100% доставку SMS для каждого купленного номера. Алгоритмы сервисов по разным причинам могут блокировать сообщения на временные номера. Чтобы повысить шанс успешной доставки, попробуйте следующее:
  • • Постоянно пробуйте новые номера
  • • Экспериментируйте с номерами из разных стран
  • • Смените IP-адрес, используя VPN
  • • Выйдите из других активных аккаунтов на устройстве

Что представляет собой виртуальный номер?

Виртуальный номер — это телекоммуникационный ресурс в облаке, не привязанный к физической SIM-карте или устройству и не зависящий от фиксированного географического местоположения. Его основная функция — прием SMS-сообщений, включая OTP и коды активации.

Как работает система приема СМС на виртуальные номера?

Сервис приема SMS на виртуальные номера работает на сочетании собственного оборудования и программного обеспечения. Мы используем свою инфраструктуру для управления SIM-картами и кастомный софт для выдачи мобильных номеров клиентам для приема сообщений.

Желаемый сервис недоступен. Какой номер мне купить, чтобы получить код?

Если нужный сервис не отображается, выберите опцию "Any Other" и страну из списка. После этого купите номер и используйте его для завершения регистрации в нужном сервисе.

Выберите страну

Афганистан

9006888 шт

Албания

1139830 шт

Алжир

1773766 шт

Ангола

2527292 шт

Ангилья

267868 шт

Антигуа и Барбуда

292006 шт

Аргентина

2659910 шт

Армения

454710 шт

Аруба

330606 шт

Австралия

18365692 шт

Австрия

28185110 шт

Азербайджан

837896 шт

Багамы

511976 шт

Бахрейн

694994 шт

Бангладеш

2823178 шт

Барбадос

227518 шт

Беларусь

389546 шт

Бельгия

1208932 шт

Белиз

730296 шт

Бенин

927870 шт

Бермудские острова

86014 шт

Бутан

279964 шт

Боливия

5026846 шт

Босния и Герцеговина

1265712 шт

Ботсвана

802462 шт

Бразилия

125569655 шт

Бруней-Даруссалам

352006 шт

Болгария

2549708 шт

Буркина-Фасо

728094 шт

Бурунди

1490048 шт

Камбоджа

2161172 шт

Камерун

3503418 шт

Канада

54423932 шт

Кабо-Верде

278030 шт

Каймановы острова

304002 шт

Центрально-Африканская Республика

1983878 шт

Чад

757698 шт

Чили

3578014 шт

Колумбия

7410988 шт

Коморские острова

330760 шт

Конго

1885422 шт

Конго, Демократическая Республика

565486 шт

Коста-Рика

801668 шт

Кот-д'Ивуар

1796486 шт

Хорватия

660138 шт

Куба

761454 шт

Кипр

828394 шт

Республика Чехия

1083334 шт

Дания

740718 шт

Джибути

341454 шт

Доминика

320442 шт

Доминиканская Республика

494422 шт

Эквадор

757448 шт

Египет

1795590 шт

Сальвадор

418276 шт

Экваториальная Гвинея

366014 шт

Эритрея

570304 шт

Эстония

3396874 шт

Эфиопия

1846844 шт

Фиджи

152006 шт

Финляндия

331184 шт

Франция

3938891 шт

Французская Гвиана

242000 шт

Габон

995474 шт

Гамбия

846706 шт

Грузия

1184016 шт

Германия

4531940 шт

Гана

2936074 шт

Гибралтар

40 шт

Греция

3281868 шт

Гренада

295036 шт

Гваделупа

374134 шт

Гватемала

1120288 шт

Гвинея

1368066 шт

Гвинея-Бисау

361940 шт

Гайана

510874 шт

Гаити

804290 шт

Гондурас

10892068 шт

Гонконг

4585970 шт

Венгрия

633622 шт

Исландия

679212 шт

Индия

3202394 шт

Индонезия

23653711 шт

Иран

1010684 шт

Ирак

1986502 шт

Ирландия

1050842 шт

Израиль

1392988 шт

Италия

24032152 шт

Ямайка

1355488 шт

Япония

838650 шт

Иордания

1467986 шт

Казахстан

845638 шт

Кения

4030738 шт

Южная Корея

144002 шт

Косово

24000 шт

Кувейт

1203448 шт

Кыргызстан

956368 шт

Лаос

2858526 шт

Латвия

1585210 шт

Ливан

1228684 шт

Лесото

387314 шт

Либерия

2463582 шт

Ливия

1546468 шт

Литва

734908 шт

Люксембург

1159048 шт

Макао

1713450 шт

Македония

734734 шт

Мадагаскар

1906362 шт

Малави

1776488 шт

Малайзия

6018062 шт

Мальдивы

490590 шт

Мали

1725434 шт

Мальта

156008 шт

Мавритания

571548 шт

Маврикий

1369808 шт

Мексика

2748692 шт

Республика Молдова

1294478 шт

Монако

478660 шт

Монголия

2004588 шт

Черногория

310498 шт

Монтсеррат

265546 шт

Марокко

3554942 шт

Мозамбик

1415098 шт

Мьянма

6611044 шт

Намбия

402357 шт

Непал

1909454 шт

Нидерланды

19658216 шт

Новая Каледония

232342 шт

Новая Зеландия

1838210 шт

Никарагуа

1092616 шт

Нигер

857162 шт

Нигерия

1751250 шт

Норвегия

1048480 шт

Оман

739990 шт

Пакистан

1701452 шт

Палестина

130018 шт

Панама

681446 шт

Папуа- новая Гвинея

763886 шт

Парагвай

1058458 шт

Перу

1664154 шт

Филиппины

7067570 шт

Польша

4921927 шт

Португалия

2206979 шт

Пуэрто-Рико

752378 шт

Катар

740660 шт

Реюньон

271804 шт

Румыния

3264580 шт

Руанда

479598 шт

Сент-Китс и Невис

292006 шт

Сент-Люсия

326006 шт

Сент-Винсент

304006 шт

Самоа

132000 шт

Сан-Томе и Принсипи

226000 шт

Саудовская Аравия

1574982 шт

Сенегал

1689518 шт

Сербия

856054 шт

Сейшелы

269994 шт

Сьерра-Леоне

1544552 шт

Сингапур

12286170 шт

Словакия

751112 шт

Словения

3218212 шт

Соломоновы острова

140002 шт

Сомали

396806 шт

Южная Африка

5857016 шт

Южный Судан

1151566 шт

Испания

4065102 шт

Шри-Ланка

2432317 шт

Судан

546224 шт

Суринам

310312 шт

Свазиленд

302086 шт

Швеция

1693668 шт

Швейцария

738837 шт

Сирия

929924 шт

Тайвань

780018 шт

Таджикистан

2061310 шт

Танзания

2309696 шт

Таиланд

6465220 шт

Тимор-Лешти

1344870 шт

Того

1321922 шт

Тонга

130002 шт

Тринидад и Тобаго

315028 шт

Тунис

1355012 шт

Турция

1759912 шт

Туркменистан

279892 шт

Уганда

1241052 шт

Украина

1047828 шт

Объединенные Арабские Эмираты

1162544 шт

Соединенное Королевство

94527881 шт

Соединенные Штаты

14723148 шт

Соединенные Штаты VIP

628578 шт

Соединенные Штаты (виртуальные)

1334000 шт

Уругвай

812710 шт

Узбекистан

4789574 шт

Венесуэла

5136744 шт

Вьетнам

3005148 шт

Йемен

1350046 шт

Замбия

1505328 шт

Зимбабве

778548 шт
