购买用于 Betfair 短信注册的虚拟电话号码。

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 Betfair，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 Betfair。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

选择排行

已选择 服务

Betfair
66854

个。

查看所有国家 Betfair

以下是交付率最高的 20 个国家

英国
32122 个。

3.57₽

吉尔吉斯斯坦
2023 个。

3.08₽

查看全部

获取用于 Betfair 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 Betfair。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 Betfair 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 Betfair 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 Betfair 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Betfair 账户。

除了 Betfair，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

Instagram+Threads

Tinder

WeChat

Google,youtube,Gmail

Yahoo

Googlemessenger

Whatsapp

Telegram

facebook

Viber

Any other

Shopee

Indomaret

JioMart

Microsoft

Amazon

常见问题解答

新号码何时补充？

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我已尝试多个号码均未收到短信？

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：
  • • 持续更换新号码尝试
  • • 尝试不同国家的号码
  • • 使用VPN更换IP地址
  • • 登出设备上该服务的其他活跃账户

什么是虚拟号码？

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信如何运作？

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

需要的软件或平台未出现在列表中该如何选号？

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择国家

Афганистан

9006888 个。

Албания

1139830 个。

Алжир

1773766 个。

Ангола

2527292 个。

Ангилья

267868 个。

Антигуа и Барбуда

292006 个。

Аргентина

2659910 个。

Армения

454710 个。

Аруба

330606 个。

Австралия

18365692 个。

Австрия

28185110 个。

Азербайджан

837896 个。

Багамы

511976 个。

Бахрейн

694994 个。

Бангладеш

2823178 个。

Барбадос

227518 个。

Беларусь

389546 个。

Бельгия

1208932 个。

Белиз

730296 个。

Бенин

927870 个。

Бермудские острова

86014 个。

Бутан

279964 个。

Боливия

5026846 个。

Босния и Герцеговина

1265712 个。

Ботсвана

802462 个。

Бразилия

125569655 个。

Бруней-Даруссалам

352006 个。

Болгария

2549708 个。

Буркина-Фасо

728094 个。

Бурунди

1490048 个。

Камбоджа

2161172 个。

Камерун

3503418 个。

Канада

54423932 个。

Кабо-Верде

278030 个。

Каймановы острова

304002 个。

Центрально-Африканская Республика

1983878 个。

Чад

757698 个。

Чили

3578014 个。

Колумбия

7410988 个。

Коморские острова

330760 个。

Конго

1885422 个。

Конго, Демократическая Республика

565486 个。

Коста-Рика

801668 个。

Кот-д'Ивуар

1796486 个。

Хорватия

660138 个。

Куба

761454 个。

Кипр

828394 个。

Республика Чехия

1083334 个。

Дания

740718 个。

Джибути

341454 个。

Доминика

320442 个。

Доминиканская Республика

494422 个。

Эквадор

757448 个。

Египет

1795590 个。

Сальвадор

418276 个。

Экваториальная Гвинея

366014 个。

Эритрея

570304 个。

Эстония

3396874 个。

Эфиопия

1846844 个。

Фиджи

152006 个。

Финляндия

331184 个。

Франция

3938891 个。

Французская Гвиана

242000 个。

Габон

995474 个。

Гамбия

846706 个。

Грузия

1184016 个。

Германия

4531940 个。

Гана

2936074 个。

Гибралтар

40 个。

Греция

3281868 个。

Гренада

295036 个。

Гваделупа

374134 个。

Гватемала

1120288 个。

Гвинея

1368066 个。

Гвинея-Бисау

361940 个。

Гайана

510874 个。

Гаити

804290 个。

Гондурас

10892068 个。

Гонконг

4585970 个。

Венгрия

633622 个。

Исландия

679212 个。

Индия

3202394 个。

Индонезия

23653711 个。

Иран

1010684 个。

Ирак

1986502 个。

Ирландия

1050842 个。

Израиль

1392988 个。

Италия

24032152 个。

Ямайка

1355488 个。

Япония

838650 个。

Иордания

1467986 个。

Казахстан

845638 个。

Кения

4030738 个。

Южная Корея

144002 个。

Косово

24000 个。

Кувейт

1203448 个。

Кыргызстан

956368 个。

Лаос

2858526 个。

Латвия

1585210 个。

Ливан

1228684 个。

Лесото

387314 个。

Либерия

2463582 个。

Ливия

1546468 个。

Литва

734908 个。

Люксембург

1159048 个。

Макао

1713450 个。

Македония

734734 个。

Мадагаскар

1906362 个。

Малави

1776488 个。

Малайзия

6018062 个。

Мальдивы

490590 个。

Мали

1725434 个。

Мальта

156008 个。

Мавритания

571548 个。

Маврикий

1369808 个。

Мексика

2748692 个。

Республика Молдова

1294478 个。

Монако

478660 个。

Монголия

2004588 个。

Черногория

310498 个。

Монтсеррат

265546 个。

Марокко

3554942 个。

Мозамбик

1415098 个。

Мьянма

6611044 个。

Намбия

402357 个。

Непал

1909454 个。

Нидерланды

19658216 个。

Новая Каледония

232342 个。

Новая Зеландия

1838210 个。

Никарагуа

1092616 个。

Нигер

857162 个。

Нигерия

1751250 个。

Норвегия

1048480 个。

Оман

739990 个。

Пакистан

1701452 个。

Палестина

130018 个。

Панама

681446 个。

Папуа- новая Гвинея

763886 个。

Парагвай

1058458 个。

Перу

1664154 个。

Филиппины

7067570 个。

Польша

4921927 个。

Португалия

2206979 个。

Пуэрто-Рико

752378 个。

Катар

740660 个。

Реюньон

271804 个。

Румыния

3264580 个。

Руанда

479598 个。

Сент-Китс и Невис

292006 个。

Сент-Люсия

326006 个。

Сент-Винсент

304006 个。

Самоа

132000 个。

Сан-Томе и Принсипи

226000 个。

Саудовская Аравия

1574982 个。

Сенегал

1689518 个。

Сербия

856054 个。

Сейшелы

269994 个。

Сьерра-Леоне

1544552 个。

Сингапур

12286170 个。

Словакия

751112 个。

Словения

3218212 个。

Соломоновы острова

140002 个。

Сомали

396806 个。

Южная Африка

5857016 个。

Южный Судан

1151566 个。

Испания

4065102 个。

Шри-Ланка

2432317 个。

Судан

546224 个。

Суринам

310312 个。

Свазиленд

302086 个。

Швеция

1693668 个。

Швейцария

738837 个。

Сирия

929924 个。

Тайвань

780018 个。

Таджикистан

2061310 个。

Танзания

2309696 个。

Таиланд

6465220 个。

Тимор-Лешти

1344870 个。

Того

1321922 个。

Тонга

130002 个。

Тринидад и Тобаго

315028 个。

Тунис

1355012 个。

Турция

1759912 个。

Туркменистан

279892 个。

Уганда

1241052 个。

Украина

1047828 个。

Объединенные Арабские Эмираты

1162544 个。

Соединенное Королевство

94527881 个。

Соединенные Штаты

14723148 个。

Соединенные Штаты VIP

628578 个。

Соединенные Штаты (виртуальные)

1334000 个。

Уругвай

812710 个。

Узбекистан

4789574 个。

Венесуэла

5136744 个。

Вьетнам

3005148 个。

Йемен

1350046 个。

Замбия

1505328 个。

Зимбабве

778548 个。
