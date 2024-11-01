注意！ 转到API部分
我们已迁移至新域名 https://tiger-sms.com，请记得更新您的请求 - 或者使用子域名 https://api.tiger-sms.com
购买用于 Ukrnet 短信注册的虚拟电话号码。

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 Ukrnet，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 Ukrnet。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

选择排行

已选择 服务

Ukrnet
8148

个。

查看所有国家 Ukrnet

以下是交付率最高的 20 个国家

乌克兰
3895 个。

1.82₽

查看全部

获取用于 Ukrnet 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 Ukrnet。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 Ukrnet 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 Ukrnet 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 Ukrnet 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Ukrnet 账户。

除了 Ukrnet，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

Instagram+Threads

Tinder

WeChat

Google,youtube,Gmail

Googlemessenger

Yahoo

Whatsapp

Telegram

facebook

Viber

Any other

Shopee

Indomaret

Microsoft

JioMart

Amazon

常见问题解答

新号码何时补充？

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我已尝试多个号码均未收到短信？

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：
  • • 持续更换新号码尝试
  • • 尝试不同国家的号码
  • • 使用VPN更换IP地址
  • • 登出设备上该服务的其他活跃账户

什么是虚拟号码？

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信如何运作？

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

需要的软件或平台未出现在列表中该如何选号？

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择服务

Instagram+Threads

9311560 个。

Tinder

12163242 个。

WeChat

7627356 个。

Google,youtube,Gmail

7785146 个。

Googlemessenger

3043988 个。

Yahoo

8698626 个。

Whatsapp

6666260 个。

Telegram

6205220 个。

facebook

8641088 个。

Viber

11912290 个。

Any other

5235960 个。

Shopee

7275726 个。

Indomaret

185770 个。

Microsoft

9408256 个。

JioMart

176032 个。

Amazon

11563058 个。

eBay

8343294 个。

Ticketmaster

2659366 个。

Mercado

2233116 个。

Flipkart

69784 个。

TikTok/Douyin

6262530 个。

Discord

8518324 个。

PayPal

7668610 个。

ZUS Coffee

39074 个。

Вконтакте

8307344 个。

Picpay

47664 个。

Apple

6873686 个。

AOL

8695150 个。

Signal

2627054 个。

Hinge

5018026 个。

Hepsiburadacom

805330 个。

Deliveroo

4644956 个。

Dana

196862 个。

Uber

12213838 个。

Bumble

2884504 个。

Alipay/Alibaba/1688

6473582 个。

Myntra

17136 个。

Line messenger

12569334 个。

Gojek

1515014 个。

Naver

8027226 个。

Uklon

8336 个。

Netflix

9416962 个。

Wolt

3980344 个。

Yalla

8151076 个。

Grab

2099530 个。

Shein

6300 个。

Vinted

5934434 个。

fiverr

1678952 个。

Careem

5122226 个。

Ukrnet

8148 个。

Baidu

4720082 个。

Bolt

4835598 个。

Mercari

187930 个。

Twitter

9038040 个。

Glovo

199928 个。

Snapchat

8007310 个。

DiDi

5003734 个。

BlaBlaCar

3713422 个。

Imo

6069338 个。

OVO

295628 个。

ChatGPT

7098002 个。

OkCupid

4019406 个。

Rozetka

4262 个。

Meesho

16758 个。

Claude

3506880 个。

Badoo

1861800 个。

LinkAja

105834 个。

Akulaku

165316 个。

Astropay

2114446 个。

TRUTH SOCIAL

941818 个。

Joyride

1412756 个。

Zoho

7724110 个。

Foodpanda

6467168 个。

Одноклассники

4155942 个。

RedBook

2583964 个。

Vercel

866008 个。

pof.com

12631234 个。

Юла

1332098 个。

Leboncoin

258822 个。

Prom

5194 个。

Muzz

60162 个。

Blizzard

5960952 个。

BIGO LIVE

4948830 个。

Zomato

2598646 个。

Betano

23692 个。

Airbnb

8867624 个。

Bazos

702 个。

Yemeksepeti

1915006 个。

Airtel

2832 个。

Taptap Send

172524 个。

GCash

76052 个。

Coinbase

8341880 个。

Revolut

5563980 个。

Temu

1653206 个。

Neon

1193618 个。

GoogleVoice

434078 个。

Lazada

3084602 个。

TanTan

909710 个。

Allegro

51730 个。

kolesa.kz

6976 个。

1688

2547364 个。

Nike

9400952 个。

NovaPoshta

62682 个。

AliExpress

554 个。

G2G

72574 个。

Paysend

54814 个。

Grindr

6208182 个。

Twitch

1403248 个。

Tokopedia

148800 个。

Venmo

345452 个。

Clubhouse

4444400 个。

hily

3631976 个。

BytePlus

772998 个。

Next

1139516 个。

Getir

6276244 个。

Subito

246028 个。

Tango

1786008 个。

eWallet

189670 个。

OffGamers

2768204 个。

FreeNow

545532 个。

kleinanzeigen

8020 个。

Tencent QQ

9086000 个。

IFood

2267954 个。

Яндекс

3823080 个。

LinkedIN

7773946 个。

Sahibinden

20100 个。

Eneba

63834 个。

Justdating

1464864 个。

Carousell

1692796 个。

Paytm

283166 个。

MobiKwik

4106 个。

Linode

437970 个。

BeReal

457130 个。

Bunq

20610 个。

Steam

8163756 个。

Moneylion

2491014 个。

Galaxy

92 个。

GoFundMe

3678942 个。

OLX

6264188 个。

Paysafecard

2808994 个。

ProtonMail

8493588 个。

Payoneer

311478 个。

Happn

4169352 个。

IRCTC

31704 个。

AGIBANK

2227872 个。

Şikayet var

1540300 个。

GMX

48422 个。

Greggs

61522 个。

Winmatch

6224 个。

Innopay

6080 个。

KakaoTalk

9067304 个。

Kwai

1914036 个。

Craigslist

5449502 个。

Papara

5653222 个。

Poshmark

1799524 个。

Monese

839788 个。

Weibo

5295436 个。

Bilibili

629864 个。

Mail.ru

3241588 个。

Truecaller

1335304 个。

JDcom

1719866 个。

Twilio

788318 个。

Zupee

15946 个。

paycell

1104666 个。

Lyft

758986 个。

Skroutz

50774 个。

Zilch

32894 个。

Depop

1005536 个。

GG

24064 个。

Foody

771148 个。

FoodHub

748896 个。

Cathay

752598 个。

Freelancer

880608 个。

AVON

249878 个。

Ankama

35190 个。

Cloud Manager

106542 个。

Foodora

784666 个。

Gopuff

782288 个。

Grailed

782380 个。

Her

33050 个。

Kaching

0 个。

Marktplaats

171842 个。

Paybis

8554 个。

Playerzpot

2788 个。

Rebtel

783082 个。

Upwork

356052 个。

Walmart

605358 个。

WooPlus

60222 个。

Swarail

2198 个。

Taobao

2866944 个。

1хbet

1136020 个。

Jingdong

1013014 个。

Douyu

2898752 个。

ClickEntregas

92 个。

B4U

94 个。

А23

90 个。

Skout

4714316 个。

Quipp

239236 个。

Dent

3718864 个。

BitClout

1600658 个。

HQ Trivia

1144166 个。

Adidas

3923960 个。

Womply

12000 个。

Hopi

169790 个。

PciPay

8518 个。

Zalo

1997928 个。

Rakuten

0 个。

Michat

5585642 个。

Dream11

94772 个。

Sneakerboy

96 个。

Lifepay

97 个。

Multinet

0 个。

With IYC

0 个。

Talabat

16424 个。

Trendyol

214616 个。

avito

32678 个。

Buff.163

60802 个。

Burger King

402156 个。

ДругВокруг

198298 个。

4Fun

761342 个。

GroupMe

1037400 个。

myGLO

5278 个。

humblebundle

0 个。

LightChat

836560 个。

Kaggle

2023230 个。

MTS CashBack

114004 个。

McDonalds

1019528 个。

МВидео

837068 个。

PGbonus

2731640 个。

32red

1477390 个。

Spotify

96244 个。

Stormgain

4202 个。

Zhihu

23248 个。

Seosprint

103622 个。

Mamba, MeetMe

3809510 个。

EasyPay

20172 个。

Hezzl

720654 个。

OZON

320262 个。

Hermes

66728 个。

Delivery Club

164378 个。

Potato

1109640 个。

Dhani

3279520 个。

Olacabs

4191628 个。

Netease

584618 个。

Amasia

1075170 个。

MapleSEA

2028 个。

Skype

1367426 个。

LoveLocal

16202 个。

Dundle

20484 个。

BotIm

1506748 个。

Swagbucks

10000 个。

99app

2031528 个。

ShellBox

474 个。

CELEBe

792 个。

mocospace

2249 个。

Lebocoin

2066 个。

CAIXA

6035424 个。

Alfagift

1175 个。

My11Circle

4644 个。

CallApp

96138 个。

CommunityGaming

482836 个。

DewuPoison

124208 个。

Dominos Pizza

153410 个。

Huya

45582 个。

inDriver

454396 个。

IQOS

1019932 个。

LYKA

18202 个。

NimoTV

2598 个。

urent/jet/RuSharing

42 个。

Wise

396322 个。

Xiaomi

555278 个。

Ximalaya

16204 个。

Золотая Корона

43222 个。

Суточно

0 个。

Твоё

0 个。

banki.ru

0 个。

FARШ

29 个。

Krasyar

0 个。

Oppo

28200 个。

QIWl

436494 个。

Doordash

210434 个。

HAPPYTUK

16000 个。

Tosla

2570 个。

Rumble

42362 个。

Ininal

2830 个。

Orbimed

0 个。

Zubi

0 个。

Spartanpoker

2804 个。

Qoo10

0 个。

XQ

0 个。

UBOX

0 个。

Foot Locker

0 个。

WinzoGame

2389378 个。

bet365

6591378 个。

CashApp

39752 个。

SticPay

135876 个。

Idealista

598740 个。

Nttgame

1944394 个。

Biedronka

787 个。

OfferUp

181402 个。

JTExpress

1217 个。

ZCity

1973 个。

米画师Mihuashi

32166 个。

Taki

1474 个。

Wish

2490432 个。

Wmaraci

0 个。

GalaxyChat

241714 个。

BIP

9524 个。

IZI

124 个。

163СOM

18080 个。

GameArena

0 个。

Meta

9996 个。

Yaay

0 个。

Betfair

68268 个。

BinBin

1519 个。

СhampionСasino

37 个。

Yubo

92228 个。

Onet

16082 个。

cryptocom

2690 个。

WestStein

362344 个。

Dostavista

1013780 个。

Starbucks

1586 个。

SneakersnStuff

1424050 个。

HOP

1754 个。

Faberlic

1072 个。

Fotka

24292 个。

BigC

0 个。

Budweiser

0 个。

IndiaPlays

6640 个。

ROBINHOOD

23050 个。

IPLwin

15508 个。

Payzapp

0 个。

RecargaPay

0 个。

MPL

11154 个。

InFund

0 个。

RummyOla

4048 个。

AIS

0 个。

Parkplus

0 个。

Banqi

57 个。

SportGully

0 个。

Meliuz

0 个。

Kirana

3022 个。

Disney Hotstar

0 个。

Swvl

0 个。

IndiaGold

0 个。

Noon

2274570 个。

Brahma

57 个。

LOCO

11704 个。

RummyWealth

2084 个。

YoWin

0 个。

Voggt

95 个。

Kotak811

0 个。

Lotus

88282 个。

Ace2Three

2088 个。

Porbet

0 个。

Akudo

16216 个。

Tick

0 个。

KeyPay

0 个。

WorldRemit

11338 个。

Agroinform

0 个。

MoneyСontrol

0 个。

Blued

51944 个。

CMTcuzdan

0 个。

Bit

3998 个。

Oriflame

37704 个。

MoneyPay

618 个。

MyFishka

27 个。

Lidl

96 个。

Bitaqaty

0 个。

SkyTV

0 个。

Gamekit

0 个。

CashFly

7532 个。

Damejidlo

2620 个。

Vlife

0 个。

Corona

0 个。

LoveRu

1047838 个。

Codashop

50820 个。

FWDMAX

0 个。

DealShare

0 个。

Stripe

32032 个。

Oldubil

1288594 个。

Siply

2854 个。

Virgo

75622 个。

Giftcloud

659 个。

Thisshop

14048 个。

Gittigidiyor

2048 个。

FunPay

13390 个。

Coindcx

10670 个。

SoulApp

38112 个。

Transfergo

0 个。

Fruitz

1977980 个。

GMNG

7356 个。

Winmasters

1883 个。

RRSA

2000 个。

ApostaGanha

0 个。

LongHu

91 个。

Things

3270 个。

MrGreen

761 个。

Crickpe

0 个。

Algida

2050 个。

Grofers

15754 个。

888casino

758240 个。

PurePlatfrom

0 个。

Santander

0 个。

24betting

4120 个。

MediBuddy

0 个。

Cashmine

0 个。

SpatenOktoberfest

57 个。

Vivo

0 个。

Rush

10950 个。

RoyalWin

0 个。

Hirect

0 个。

FotoCasa

1 个。

AdaKami

75722 个。

Bukalapak

92174 个。

FreeChargeApp

2052 个。

kufarby

2 个。

Kaya

82400 个。

Swiggy

20696 个。

Br777

4588 个。

CloudBet

0 个。

mzadqatar

0 个。

Aitu

6802 个。

PingPong

814044 个。

Nanovest

1217 个。

GiraBank

4636 个。

Weverse

813100 个。

Celcoin

0 个。

Bykea

10050 个。

Chispa

26254 个。

icq

3933826 个。

GuruBets

57 个。

CashKaro

0 个。

TeenPattiStarpro

2476 个。

Immowelt

22978 个。

Bitso

0 个。

Magicbricks

14180 个。

Band

320 个。

JungleeRummy

2864 个。

Uplay

92094 个。

Mewt

11208 个。

MOMO

26134 个。

Fora

38 个。

SamsungShop

2182 个。

Hotline

187 个。

GyFTR

6978 个。

PagSmile

4682 个。

Surveytime

0 个。

Roposo

2860 个。

99acres

11238 个。

Vidio

1331 个。

Букмекерские

12012 个。

RummyLoot

4464 个。

BLIBLI

211314 个。

Lalamove

0 个。

IndianOil

0 个。

CliQQ

74898 个。

PharmEasy

14638 个。

XadrezFeliz

57 个。

GoerliFaucet

0 个。

LiveScore

7 个。

ZéDelivery

0 个。

Bisu

0 个。

MrQ

664 个。

Nextdoor

656084 个。

RummyCulture

2676 个。

Voltz

57 个。

NoBroker

0 个。

AUBANK

0 个。

IceCasino

803702 个。

Paxful

161008 个。

Loanflix

0 个。

CloudChat

97832 个。

YikYak

792 个。

Getmega

2048 个。

Icrypex

0 个。

PaddyPower

752804 个。

WashXpress

0 个。

Rediffmail

8940 个。

UWIN

18080 个。

Dotz

57 个。

redBus

0 个。

Pocket52

2844 个。

Gemgala

92182 个。

SuperS

86 个。

Dosi

1059818 个。

MonobankIndia

2002 个。

Alfa

8040 个。

TradeUP

728 个。

Adani

0 个。

勇仕网络Ys4fun

80320 个。

Keybase

1714242 个。

LazyPay

11612 个。

Ruten

0 个。

CrefisaMais

0 个。

Wondermart

0 个。

UU163

124266 个。

OneAset

855 个。

EscapeFromTarkov

189906 个。

Iti

1145540 个。

Probo

45008 个。

Belwest

693 个。

JKF

0 个。

Digikala

0 个。

CafeBazaar

0 个。

Eyecon

165776 个。

Asda

34756 个。

irancell

8000 个。

BigCash

0 个。

A23

0 个。

A9A

0 个。

Abbott

663 个。

Acko

2180 个。

AfreecaTV

118346 个。

Airtime

660 个。

Alchemy

824440 个。

Alibaba

14430 个。

All Access

29024 个。

Allofresh

1324 个。

Ame Digital

0 个。

Angel One

98516 个。

AR Lens

93 个。

ArenaPlus

0 个。

AsiaMiles

0 个。

Astra Otoshop

1323 个。

AstraPay

114088 个。

Baihe

0 个。

Bajaj Finserv

2052 个。

Banrisul

0 个。

BC Game

0 个。

BCA Syariah

19234 个。

Bearwww

762 个。

Bebeclub

0 个。

BharatPe

0 个。

Blank Street

0 个。

boku

0 个。

Book My Play

4264 个。

Boyaa

2 个。

BPJSTK

1322 个。

Bunda

1324 个。

C6 Bank

0 个。

Cabify

0 个。

Casino/bet/gambling

2308316 个。

CasinoAndFriends

0 个。

CasinoPlus

0 个。

Chakra Rewards

0 个。

CheckDomain

91 个。

CityMall

0 个。

CMB

109116 个。

Coca-Cola

12000 个。

CoffeeTea

0 个。

CollabAct

2054 个。

Couponscom

0 个。

CourseHero

1216708 个。

Credcesta

0 个。

Cumbuca

0 个。

CupidMedia

0 个。

D5BET

0 个。

Dagangan

0 个。

Daki

0 个。

Daya Auto

0 个。

Discover Hong Kong

0 个。

DOKU

0 个。

EarnEasy

7318 个。

Easycash

0 个。

Facily

0 个。

Feeld

103236 个。

Feels

782720 个。

FitCredit

0 个。

Fliff

0 个。

Flik

1324 个。

Flip

42174 个。

Fortumo

0 个。

FortunaSK

660 个。

Fortune Slots

0 个。

Friendtech

755014 个。

Frizza

0 个。

Fugeelah

93 个。

Fups

384 个。

Gamesofa

1336 个。

Gener8

0 个。

GetNinjas

0 个。

GetPlus

0 个。

GetResponse

0 个。

Gett

767236 个。

GoChat

0 个。

Godrej

1421 个。

GoPayz

18000 个。

GovBr

0 个。

Greywoods

75890 个。

Guiche Web

0 个。

Haleon

762 个。

Hanya

0 个。

hdfcbank

0 个。

Hinge Dating

2000 个。

INDOBA

19236 个。

iPanelOnline

45654 个。

Ipsos iSay

1266670 个。

JinJiang

665 个。

Jiva Petani

0 个。

K11

0 个。

Kamatera

26 个。

Kemnaker RI

0 个。

Khatabook

0 个。

Klarna

59630 个。

Lion Parcel

1474 个。

LOTTE Mart

0 个。

LuckyLand Slots

0 个。

Lydia

32622 个。

MagaLu

0 个。

Marwadi

0 个。

Maybank

91 个。

MeiQFashion

93 个。

Meitu

32756 个。

Meituan

80112 个。

Mera Gaon

4828 个。

Miravia

757018 个。

MonetaRu

762 个。

MotionPay

0 个。

MotorkuX

215336 个。

Move It

0 个。

MTR Mobile

24406 个。

myboost

24414 个。

MyValue

0 个。

Neocrypto

56498 个。

NEQUI

0 个。

Nice88

0 个。

Notifire

664 个。

Nubank

785466 个。

NutriClub

0 个。

ONBUKA

1384 个。

OneForma

782636 个。

Ozan SuperApp

2000 个。

Packeta

0 个。

PagBank

0 个。

Panvel

0 个。

Pinduoduo

813156 个。

PizzaHut

32396 个。

PlayerAuctions

584670 个。

PlayOJO

555 个。

Pockit

34698 个。

Potato Chat

577174 个。

Prakerja

55346 个。

Prenagen Club

55346 个。

Prime Opinion

0 个。

Privalia

0 个。

Privy

758 个。

Profee

0 个。

Publi24

0 个。

punjab citizen

2864 个。

QwikCilver

0 个。

Rambler

42104 个。

Rappi

0 个。

Razer

12000 个。

Redigame

1158 个。

Remotasks

0 个。

RockeTreach

508 个。

roomster

0 个。

RummyCircle

4124 个。

Ryde

754938 个。

SBI Card

8394 个。

SEEDS

1589 个。

Segari

0 个。

Servify

6978 个。

Setel

91 个。

ShareParty

0 个。

Shpock

974384 个。

Smart

0 个。

SmartyPig

12000 个。

Sony LIV

0 个。

Spark Driver

12000 个。

StockyDodo

7002 个。

Striving in the Lion City

0 个。

Suntec

91 个。

SynotTip

665 个。

Tanoti

91 个。

Tata CLiQ Palette

0 个。

Tata Neu

4286 个。

Telegram 2.0

0 个。

TheFork

1158 个。

This Fate

32120 个。

TIER

0 个。

tiketcom

33112 个。

Tiptapp

664 个。

TipTip

0 个。

Tiv

0 个。

Tomato

1754 个。

Tuul

32684 个。

UangMe

38774 个。

Ubisoft

145536 个。

Ultragaz

0 个。

Venteny

0 个。

Vida

0 个。

VIMpay

663 个。

Voi

754740 个。

WAUG

0 个。

WEBULL

0 个。

WINDS

2050 个。

Winter Loan

0 个。

xworldwallet

0 个。

XXGame

2 个。

Yonogames

4068 个。

Zach Bryan

0 个。

Zasilkovna

8106 个。

Zenvia

0 个。

Zepto

0 个。

Zoo Game

0 个。

BonusLink

92 个。

CoinFantasy

4042 个。

Chase

10000 个。

NMI

6000 个。

51exchange

4000 个。

Bjp

2470 个。

WellF

10000 个。

Sixer

6040 个。

Winzap

2000 个。

99Game

2000 个。

Bingo101

2046 个。

Sbmurban

2000 个。

okk4.bet

47610 个。

Ludo24

6000 个。

WonderTicket

2000 个。

GoogleChat

83826 个。

HDFC ERGO

0 个。

Pokemon Center Online

12000 个。

Gamestheshop

2006 个。

ENILIVE

258390 个。

VoiStock

14000 个。

WhatsApp2

78732 个。
选择国家

Afghanistan

9006888 个。

Albania

1139830 个。

Algeria

1773766 个。

Angola

2527292 个。

Anguilla

267868 个。

Antigua and Barbuda

292006 个。

Argentinas

2659910 个。

Armenia

454710 个。

Aruba

330606 个。

Australia

18365692 个。

Austria

28185110 个。

Azerbaijan

837896 个。

Bahamas

511976 个。

Bahrain

694994 个。

Bangladesh

2823178 个。

Barbados

227518 个。

Belarus

389546 个。

Belgium

1208932 个。

Belize

730296 个。

Benin

927870 个。

Bermuda

86014 个。

Bhutan

279964 个。

Bolivia

5026846 个。

Bosnia and Herzegovina

1265712 个。

Botswana

802462 个。

Brazil

125569655 个。

Brunei Darussalam

352006 个。

Bulgaria

2549708 个。

Burkina Faso

728094 个。

Burundi

1490048 个。

Cambodia

2161172 个。

Cameroon

3503418 个。

Canada

54423932 个。

Cape Verde

278030 个。

Cayman islands

304002 个。

Central African Republic

1983878 个。

Chad

757698 个。

Chile

3578014 个。

Colombia

7410988 个。

Comoros

330760 个。

Congo

1885422 个。

Congo (Dem. Republic)

565486 个。

Costa Rica

801668 个。

Cote d'Ivoire/Ivory Coast

1796486 个。

Croatia

660138 个。

Cuba

761454 个。

Cyprus

828394 个。

Czech Republic

1083334 个。

Denmark

740718 个。

Djibouti

341454 个。

Dominica

320442 个。

Dominican Republic

494422 个。

Ecuador

757448 个。

Egypt

1795590 个。

El Salvador

418276 个。

Equatorial Guinea

366014 个。

Eritrea

570304 个。

Estonia

3396874 个。

Ethiopia

1846844 个。

Fiji

152006 个。

Finland

331184 个。

France

3938891 个。

French Guiana

242000 个。

Gabon

995474 个。

Gambia

846706 个。

Georgia

1184016 个。

Germany

4531940 个。

Ghana

2936074 个。

Gibraltar

40 个。

Greece

3281868 个。

Grenada

295036 个。

Guadeloupe

374134 个。

Guatemala

1120288 个。

Guinea

1368066 个。

Guinea-Bissau

361940 个。

Guyana

510874 个。

Haiti

804290 个。

Honduras

10892068 个。

Hong Kong

4585970 个。

Hungary

633622 个。

Iceland

679212 个。

India

3202394 个。

Indonesia

23653711 个。

Iran

1010684 个。

Iraq

1986502 个。

Ireland

1050842 个。

Israel

1392988 个。

Italy

24032152 个。

Jamaica

1355488 个。

Japan

838650 个。

Jordan

1467986 个。

Kazakhstan

845638 个。

Kenya

4030738 个。

Korea

144002 个。

Kosovo

24000 个。

Kuwait

1203448 个。

Kyrgyzstan

956368 个。

Lao People's

2858526 个。

Latvia

1585210 个。

Lebanon

1228684 个。

Lesotho

387314 个。

Liberia

2463582 个。

Libya

1546468 个。

Lithuania

734908 个。

Luxembourg

1159048 个。

Macau

1713450 个。

Macedonia

734734 个。

Madagascar

1906362 个。

Malawi

1776488 个。

Malaysia

6018062 个。

Maldives

490590 个。

Mali

1725434 个。

Malta

156008 个。

Mauritania

571548 个。

Mauritius

1369808 个。

Mexico

2748692 个。

Moldova, Republic of

1294478 个。

Monaco

478660 个。

Mongolia

2004588 个。

Montenegro

310498 个。

Montserrat

265546 个。

Morocco

3554942 个。

Mozambique

1415098 个。

Myanmar

6611044 个。

Nambia

402357 个。

Nepal

1909454 个。

Netherlands

19658216 个。

New Caledonia

232342 个。

New Zealand

1838210 个。

Nicaragua

1092616 个。

Niger

857162 个。

Nigeria

1751250 个。

Norway

1048480 个。

Oman

739990 个。

Pakistan

1701452 个。

Palestine

130018 个。

Panama

681446 个。

Papua new gvineya

763886 个。

Paraguay

1058458 个。

Peru

1664154 个。

Philippines

7067570 个。

Poland

4921927 个。

Portugal

2206979 个。

Puerto Rico

752378 个。

Qatar

740660 个。

Reunion

271804 个。

Romania

3264580 个。

Rwanda

479598 个。

Saint Kitts and Nevis

292006 个。

Saint Lucia

326006 个。

Saint Vincent

304006 个。

Samoa

132000 个。

Sao Tome and Principe

226000 个。

Saudi Arabia

1574982 个。

Senegal

1689518 个。

Serbia

856054 个。

Seychelles

269994 个。

Sierra Leone

1544552 个。

Singapore

12286170 个。

Slovakia

751112 个。

Slovenia

3218212 个。

Solomon Islands

140002 个。

Somalia

396806 个。

South Africa

5857016 个。

South Sudan

1151566 个。

Spain

4065102 个。

Sri Lanka

2432317 个。

Sudan

546224 个。

Suriname

310312 个。

Swaziland

302086 个。

Sweden

1693668 个。

Switzerland

738837 个。

Syrian Arab Republic

929924 个。

Taiwan

780018 个。

Tajikistan

2061310 个。

Tanzania

2309696 个。

Thailand

6465220 个。

Timor-Leste

1344870 个。

Togo

1321922 个。

Tonga

130002 个。

Trinidad and Tobago

315028 个。

Tunisia

1355012 个。

Turkey

1759912 个。

Turkmenistan

279892 个。

Uganda

1241052 个。

Ukraine

1047828 个。

United Arab Emirates

1162544 个。

United Kingdom

94527881 个。

United States

14723148 个。

United States VIP

628578 个。

United States virt

1334000 个。

Uruguay

812710 个。

Uzbekistan

4789574 个。

Venezuela

5136744 个。

Viet nam

3005148 个。

Yemen

1350046 个。

Zambia

1505328 个。

Zimbabwe

778548 个。
