购买用于 Privalia 短信注册的虚拟电话号码。
通过虚拟号码在线接收短信。
使用一次性号码注册 Privalia，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。
每天有数百万人依赖 Privalia。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。
已选择 服务
个。
查看所有国家 Privalia
以下是交付率最高的 20 个国家
获取用于 Privalia 的一次性虚拟号码。
虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 Privalia。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。
选择虚拟号码的优势
使用临时 Privalia 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。
- 创建短期 Privalia 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
- 绕过地理限制. 即使 Privalia 访问需要本地号码，也能完成注册。
- 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
- 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。
TIGER SMS使用分步指南
第 1 步
注册账户并充值
在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。
第 2 步
选择国家与服务
浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。
第 3 步
购买虚拟号码
选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。
第 4 步
使用号码进行验证
Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account
第 5 步
查收验证码
当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。
獎勵
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
使用一次性号码的主要优势
个人联系信息保持隐藏
无需实体SIM卡或备用设备
验证码即时在线送达
可选择来自多个国家的号码
结语
通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Privalia 账户。
除了 Privalia，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：
Instagram+Threads
Tinder
Google,youtube,Gmail
Googlemessenger
Yahoo
Telegram
Viber
Any other
Shopee
Indomaret
JioMart
Microsoft
Amazon
常见问题解答
新号码何时补充？
我已尝试多个号码均未收到短信？
- • 持续更换新号码尝试
- • 尝试不同国家的号码
- • 使用VPN更换IP地址
- • 登出设备上该服务的其他活跃账户
什么是虚拟号码？
虚拟号码接收短信如何运作？
需要的软件或平台未出现在列表中该如何选号？
选择服务
Instagram+Threads
Tinder
Google,youtube,Gmail
Googlemessenger
Yahoo
Telegram
Viber
Any other
Shopee
Indomaret
JioMart
Microsoft
Amazon
eBay
Ticketmaster
Mercado
Flipkart
TikTok/Douyin
Discord
PayPal
ZUS Coffee
Вконтакте
Picpay
Apple
AOL
Signal
Hinge
Hepsiburadacom
Deliveroo
Dana
Uber
Alipay/Alibaba/1688
Bumble
Myntra
Line messenger
Gojek
Naver
Uklon
Netflix
Wolt
Yalla
Shein
Grab
fiverr
Vinted
Careem
Ukrnet
Baidu
Bolt
Mercari
BlaBlaCar
Snapchat
Glovo
DiDi
Imo
OVO
ChatGPT
Badoo
OkCupid
Rozetka
Claude
Meesho
LinkAja
Akulaku
Astropay
Joyride
TRUTH SOCIAL
Zoho
RedBook
Foodpanda
Одноклассники
pof.com
Vercel
Юла
Leboncoin
Prom
Muzz
Blizzard
BIGO LIVE
Zomato
Betano
Airbnb
Airtel
Bazos
Yemeksepeti
Taptap Send
GCash
Coinbase
Revolut
Neon
GoogleVoice
Lazada
TanTan
Allegro
kolesa.kz
Temu
1688
Nike
NovaPoshta
AliExpress
G2G
Paysend
Grindr
Twitch
Tokopedia
Clubhouse
hily
BytePlus
Next
Getir
Venmo
Tango
eWallet
OffGamers
FreeNow
kleinanzeigen
Tencent QQ
IFood
Яндекс
Subito
Sahibinden
Eneba
Justdating
Carousell
Paytm
Linode
BeReal
Bunq
Steam
Moneylion
Galaxy
GoFundMe
Paysafecard
ProtonMail
Payoneer
Happn
IRCTC
AGIBANK
Şikayet var
MobiKwik
GMX
Greggs
Winmatch
Innopay
KakaoTalk
Kwai
Craigslist
Papara
Poshmark
Monese
OLX
Bilibili
Mail.ru
Truecaller
JDcom
Twilio
Zupee
paycell
Lyft
Skroutz
Zilch
Depop
GG
Foody
FoodHub
Cathay
Freelancer
AVON
Ankama
Cloud Manager
Foodora
Gopuff
Grailed
Her
Kaching
Marktplaats
Paybis
Playerzpot
Rebtel
Upwork
Walmart
WooPlus
Swarail
Taobao
1хbet
Jingdong
Douyu
ClickEntregas
B4U
А23
Skout
Quipp
Dent
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Womply
Hopi
PciPay
Zalo
Rakuten
Michat
Dream11
Sneakerboy
Lifepay
Multinet
With IYC
Talabat
Trendyol
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
humblebundle
LightChat
Kaggle
MTS CashBack
McDonalds
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
OZON
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Amasia
MapleSEA
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
ShellBox
CELEBe
mocospace
Lebocoin
CAIXA
Alfagift
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
LYKA
NimoTV
urent/jet/RuSharing
Wise
Xiaomi
Ximalaya
Золотая Корона
Суточно
Твоё
banki.ru
FARШ
Krasyar
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Orbimed
Zubi
Spartanpoker
Qoo10
XQ
UBOX
Foot Locker
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Idealista
Nttgame
Biedronka
OfferUp
JTExpress
ZCity
米画师Mihuashi
Taki
Wish
Wmaraci
GalaxyChat
BIP
IZI
163СOM
GameArena
Meta
Yaay
Betfair
BinBin
СhampionСasino
Yubo
Onet
cryptocom
WestStein
Dostavista
Starbucks
SneakersnStuff
HOP
Faberlic
Fotka
BigC
Budweiser
IndiaPlays
ROBINHOOD
IPLwin
Payzapp
RecargaPay
MPL
InFund
RummyOla
AIS
Parkplus
Banqi
SportGully
Meliuz
Kirana
Disney Hotstar
Swvl
IndiaGold
Noon
Brahma
LOCO
RummyWealth
YoWin
Voggt
Kotak811
Lotus
Ace2Three
Porbet
Akudo
Tick
KeyPay
WorldRemit
Agroinform
MoneyСontrol
Blued
CMTcuzdan
Bit
Oriflame
MoneyPay
MyFishka
Lidl
Bitaqaty
SkyTV
Gamekit
CashFly
Damejidlo
Vlife
Corona
LoveRu
Codashop
FWDMAX
DealShare
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Giftcloud
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Transfergo
Fruitz
GMNG
Winmasters
RRSA
ApostaGanha
LongHu
Things
MrGreen
Crickpe
Algida
Grofers
888casino
PurePlatfrom
Santander
24betting
MediBuddy
Cashmine
SpatenOktoberfest
Vivo
Rush
RoyalWin
Hirect
FotoCasa
AdaKami
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Swiggy
Br777
CloudBet
mzadqatar
Aitu
PingPong
Nanovest
GiraBank
Weverse
Celcoin
Bykea
Chispa
icq
GuruBets
CashKaro
TeenPattiStarpro
Immowelt
Bitso
Magicbricks
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
Fora
SamsungShop
Hotline
GyFTR
PagSmile
Surveytime
Roposo
99acres
Vidio
Букмекерские
RummyLoot
BLIBLI
Lalamove
IndianOil
CliQQ
PharmEasy
XadrezFeliz
GoerliFaucet
LiveScore
ZéDelivery
Bisu
MrQ
Nextdoor
RummyCulture
Voltz
NoBroker
AUBANK
IceCasino
Paxful
Loanflix
CloudChat
YikYak
Getmega
Icrypex
PaddyPower
WashXpress
Rediffmail
UWIN
Dotz
redBus
Pocket52
Gemgala
SuperS
Dosi
MonobankIndia
Alfa
TradeUP
Adani
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Ruten
CrefisaMais
Wondermart
UU163
OneAset
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Belwest
JKF
Digikala
CafeBazaar
Eyecon
Asda
irancell
BigCash
A23
A9A
Abbott
Acko
AfreecaTV
Airtime
Alchemy
Alibaba
All Access
Allofresh
Ame Digital
Angel One
AR Lens
ArenaPlus
AsiaMiles
Astra Otoshop
AstraPay
Baihe
Bajaj Finserv
Banrisul
BC Game
BCA Syariah
Bearwww
Bebeclub
BharatPe
Blank Street
boku
Book My Play
Boyaa
BPJSTK
Bunda
C6 Bank
Cabify
Casino/bet/gambling
CasinoAndFriends
CasinoPlus
Chakra Rewards
CheckDomain
CityMall
CMB
Coca-Cola
CoffeeTea
CollabAct
Couponscom
CourseHero
Credcesta
Cumbuca
CupidMedia
D5BET
Dagangan
Daki
Daya Auto
Discover Hong Kong
DOKU
EarnEasy
Easycash
Facily
Feeld
Feels
FitCredit
Fliff
Flik
Flip
Fortumo
FortunaSK
Fortune Slots
Friendtech
Frizza
Fugeelah
Fups
Gamesofa
Gener8
GetNinjas
GetPlus
GetResponse
Gett
GoChat
Godrej
GoPayz
GovBr
Greywoods
Guiche Web
Haleon
Hanya
hdfcbank
Hinge Dating
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
JinJiang
Jiva Petani
K11
Kamatera
Kemnaker RI
Khatabook
Klarna
Lion Parcel
LOTTE Mart
LuckyLand Slots
Lydia
MagaLu
Marwadi
Maybank
MeiQFashion
Meitu
Meituan
Mera Gaon
Miravia
MonetaRu
MotionPay
MotorkuX
Move It
MTR Mobile
myboost
MyValue
Neocrypto
NEQUI
Nice88
Notifire
Nubank
NutriClub
ONBUKA
OneForma
Ozan SuperApp
Packeta
PagBank
Panvel
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
PlayOJO
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
Prime Opinion
Privalia
Privy
Profee
Publi24
punjab citizen
QwikCilver
Rambler
Rappi
Razer
Redigame
Remotasks
RockeTreach
roomster
RummyCircle
Ryde
SBI Card
SEEDS
Segari
Servify
Setel
ShareParty
Shpock
Smart
SmartyPig
Sony LIV
Spark Driver
StockyDodo
Striving in the Lion City
Suntec
SynotTip
Tanoti
Tata CLiQ Palette
Tata Neu
Telegram 2.0
TheFork
This Fate
TIER
tiketcom
Tiptapp
TipTip
Tiv
Tomato
Tuul
UangMe
Ubisoft
Ultragaz
Venteny
Vida
VIMpay
Voi
WAUG
WEBULL
WINDS
Winter Loan
xworldwallet
XXGame
Yonogames
Zach Bryan
Zasilkovna
Zenvia
Zepto
Zoo Game
BonusLink
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winzap
99Game
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
GoogleChat
HDFC ERGO
Pokemon Center Online
Gamestheshop
ENILIVE
VoiStock
WhatsApp2
选择国家
Афганистан
Албания
Алжир
Ангола
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Австралия
Австрия
Азербайджан
Багамы
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Белиз
Бенин
Бермудские острова
Бутан
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Камбоджа
Камерун
Канада
Кабо-Верде
Каймановы острова
Центрально-Африканская Республика
Чад
Чили
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Хорватия
Куба
Кипр
Республика Чехия
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Французская Гвиана
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Гибралтар
Греция
Гренада
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Гонконг
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Иордания
Казахстан
Кения
Южная Корея
Косово
Кувейт
Кыргызстан
Лаос
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Ливия
Литва
Люксембург
Макао
Македония
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивы
Мали
Мальта
Мавритания
Маврикий
Мексика
Республика Молдова
Монако
Монголия
Черногория
Монтсеррат
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Намбия
Непал
Нидерланды
Новая Каледония
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норвегия
Оман
Пакистан
Палестина
Панама
Папуа- новая Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Реюньон
Румыния
Руанда
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сейшелы
Сьерра-Леоне
Сингапур
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Южная Африка
Южный Судан
Испания
Шри-Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирия
Тайвань
Таджикистан
Танзания
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Туркменистан
Уганда
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты VIP
Соединенные Штаты (виртуальные)
Уругвай
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Замбия
Зимбабве