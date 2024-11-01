注意！ 转到API部分
购买用于 Alipay/Alibaba/1688 短信注册的虚拟电话号码。

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 Alipay/Alibaba/1688，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 Alipay/Alibaba/1688。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

选择排行

已选择 服务

Alipay/Alibaba/1688
6407582

个。

查看所有国家 Alipay/Alibaba/1688

以下是交付率最高的 20 个国家

美国
15668 个。

35.6₽

巴西
558792 个。

0.53₽

哥伦比亚
18832 个。

1.34₽

英国
26764 个。

3.32₽

香港
8874 个。

17.46₽

泰国
8443 个。

23.31₽

乌克兰
5589 个。

1.81₽

不丹
2071 个。

13.73₽

东帝汶
4000 个。

35.38₽

中非共和国
7000 个。

42.19₽

丹麦
1173 个。

63.28₽

乌兹别克斯坦
4572 个。

44.23₽

乌干达
3071 个。

35.38₽

乍得
4079 个。

35.38₽

也门
4070 个。

35.38₽

亚美尼亚
3071 个。

42.27₽

以色列
5251 个。

44.23₽

伊拉克
8071 个。

35.38₽

伊朗
4000 个。

24.76₽

佛得角
2000 个。

13.73₽

查看全部

获取用于 Alipay/Alibaba/1688 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 Alipay/Alibaba/1688。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 Alipay/Alibaba/1688 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 Alipay/Alibaba/1688 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 Alipay/Alibaba/1688 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Alipay/Alibaba/1688 账户。

