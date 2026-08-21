虚拟号码
纳米比亚接码平台：购买纳米比亚虚拟号码在线接收短信
纳米比亚手机号接码 — 在线接收短信验证码
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$0.024 起 58 个服务 80K+ 个号码 1,400+ 次激活 / 30 天 +264 价格更新于：Aug 21
已选国家
纳米比亚
86003
个
顶级 20 个服务 纳米比亚
以下是最受欢迎的 20 个服务
价格更新于：Aug 21
1002 个
$0.296
1000 个
$0.064
1000 个
$0.28
3000 个
$0.101
3000 个
$0.071
2000 个
$0.049
1000 个
$0.079
1000 个
$0.176
1000 个
$0.024
1000 个
$0.11
1000 个
$0.07
1000 个
$0.089
1000 个
$0.04
2000 个
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3000 个
$0.075
2000 个
$0.089
1000 个
$0.071
1000 个
$0.063
2000 个
$0.04
2000 个
$0.081
所有服务和价格
在 纳米比亚 进行短信验证的价格从 $0.024 到 $0.296（平均 $0.0814，中位数 $0.066），涵盖 58 个服务。 比 84% 有现货的国家更便宜。
价格分布
低于 $0.05 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
高于 $0.50 0
排序：
|项目
|最低价格
|库存
|多条短信
|Amazon
|$0.093
|3,000
|$0.28
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.138
|1,000+
|Telegram
|$0.296
|1,002
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.064
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|Zupee
|$0.04
|3,000
|WinzoGame
|$0.04
|3,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|99app
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.063
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|3,000
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.068
|3,000
|Hinge
|$0.07
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|3,000
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Вконтакте
|$0.12
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|Lazada
|$0.126
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
号码格式
纳米比亚 号码以 +264 开头。国家代码：NA。
TIGER SMS使用分步指南
- 注册并为余额充值。
- 选择 纳米比亚（$0.024 起）。
- 选择服务并点击“购买”。
- 使用该号码进行注册。
- 在本网站上接收验证码。
獎勵 未收到验证码——20 分钟后自动退款。
在 纳米比亚 按服务验证
Instagram (Threads)验证码接收 $0.138 KakaoTalk验证码接收 $0.064 Ludo24验证码接收 $0.04 Saathi接码 $0.04 Swarail接码 $0.04 Sbmurban接码 $0.042 Winzap验证码接收 $0.042 SHEIN虚拟号码 $0.044 NMI虚拟号码 $0.052 Railone接码 $0.053 Ola虚拟号码 $0.055 Hopi虚拟号码 $0.064 Womply虚拟号码 $0.064 IFood虚拟号码 $0.064 X (Twitter)接码 $0.064 Papara验证码接收 $0.064 Vinted接码 $0.064 IRCTC虚拟号码 $0.068 Subito虚拟号码 $0.071 JivoMart接码 $0.071
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