가상 번호
나미비아 가상번호로 문자 인증
해외 번호 문자 인증 — 나미비아 인증번호 받기
나미비아 가상번호를 $0.024부터 발급받아 문자 인증번호를 온라인으로 수신하세요. 58개 서비스에서 사용할 수 있습니다.
$0.024부터 58개 서비스 80K+개 번호 30일간 1,400+건 활성화 +264 가격 업데이트: 8월 21
선택된 국가
나미비아
86003
개
상위 20개 서비스 나미비아
아래는 가장 인기 있는 20개 서비스입니다
가격 업데이트: 8월 21
1002 개
$0.296
1000 개
$0.064
1000 개
$0.28
3000 개
$0.101
3000 개
$0.071
2000 개
$0.049
1000 개
$0.079
1000 개
$0.176
1000 개
$0.024
1000 개
$0.11
1000 개
$0.07
1000 개
$0.089
1000 개
$0.04
2000 개
$0.049
3000 개
$0.075
2000 개
$0.089
1000 개
$0.071
1000 개
$0.063
2000 개
$0.04
2000 개
$0.081
모든 서비스 및 가격
나미비아 SMS 인증 가격은 58개 서비스에서 $0.024~$0.296입니다(평균 $0.0814, 중앙값 $0.066). 재고가 있는 국가 중 84%보다 저렴합니다.
가격 분포
$0.05 미만 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
$0.50 초과 0
정렬:
|서비스
|최저 가격
|재고
|멀티 SMS
|Amazon
|$0.093
|3,000
|$0.28
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.138
|1,000+
|Telegram
|$0.296
|1,002
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.064
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|Zupee
|$0.04
|3,000
|WinzoGame
|$0.04
|3,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|99app
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.063
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|3,000
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.068
|3,000
|Hinge
|$0.07
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|3,000
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Вконтакте
|$0.12
|2,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
번호 형식
나미비아 번호는 +264로 시작합니다. 국가 코드: NA.
TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드
- 가입 후 잔액을 충전하세요.
- 나미비아 선택 — $0.024부터.
- 서비스를 선택하고 구매를 누르세요.
- 해당 번호로 가입을 진행하세요.
- 이 사이트에서 코드를 받으세요.
보너스 코드 미수신 시 20분 후 자동 환불.
나미비아 서비스별 인증
Instagram (Threads) 인증번호 받기 $0.138 KakaoTalk 인증번호 받기 $0.064 Ludo24 인증번호 받기 $0.04 Saathi 가상번호 $0.04 Swarail 가상번호 $0.04 Sbmurban 가상번호 $0.042 Winzap 인증번호 받기 $0.042 전화번호 없이 SHEIN 가입 $0.044 전화번호 없이 NMI 가입 $0.052 Railone 가상번호 $0.053 전화번호 없이 Ola 가입 $0.055 전화번호 없이 Hopi 가입 $0.064 전화번호 없이 Womply 가입 $0.064 전화번호 없이 IFood 가입 $0.064 X (Twitter) 가상번호 $0.064 Papara 인증번호 받기 $0.064 Vinted 가상번호 $0.064 전화번호 없이 IRCTC 가입 $0.068 전화번호 없이 Subito 가입 $0.071 JivoMart 가상번호 $0.071
기타 인기 국가
국가 선택
가나가봉가이아나감비아과들루프과테말라그레나다그리스기니기니비사우나미비아나이지리아남수단남아프리카네덜란드네팔노르웨이뉴질랜드뉴칼레도니아니제르니카라과대만대한민국덴마크도미니카도미니카 공화국독일동티모르라오스라이베리아라트비아레바논레소토레위니옹루마니아룩셈부르크르완다리비아리투아니아마다가스카르마카오마케도니아말라위말레이시아말리말타멕시코모나코모로코모리셔스모리타니아모잠비크몬세라트몬테네그로몰도바 공화국몰디브몽골미국미국 VIP미국 가상미얀마바레인바베이도스바하마방글라데시버뮤다베네수엘라베닌베트남벨기에벨라루스벨리즈보스니아 헤르체고비나보츠와나볼리비아부룬디부르키나 파소부탄불가리아브라질브루나이 다루살람사모아사우디아라비아상투메 프린시페성 빈센트세네갈세르비아세이셸세인트루시아세인트키츠 네비스소말리아솔로몬 제도수단수리남스리랑카스와질란드스웨덴스위스스페인슬로바키아슬로베니아시리아 아랍 공화국시에라리온싱가포르아랍에미리트 연합아루바아르메니아아르헨티나아이슬란드아이티아일랜드아제르바이잔아프가니스탄알바니아알제리앙골라앤티가 바부다앵귈라에리트레아에스토니아에콰도르에티오피아엘살바도르영국예멘오만오스트리아온두라스요르단우간다우루과이우즈베키스탄우크라이나이라크이란이스라엘이집트이탈리아인도인도네시아일본자메이카잠비아적도 기니조지아중앙아프리카 공화국지부티짐바브웨차드체코 공화국칠레카메룬카보 베르데카자흐스탄카타르캄보디아캐나다케냐케이맨 제도코모로코소보코스타리카코트디부아르/상아해안국콜롬비아콩고콩고 (민주 공화국)쿠바쿠웨이트크로아티아키르기스스탄키프로스타지키스탄탄자니아태국터키토고통가투르크메니스탄튀니지트리니다드 토바고파나마파라과이파키스탄파푸아 뉴기니팔레스타인페루포르투갈폴란드푸에르토리코프랑스프랑스 기아나피지핀란드필리핀헝가리호주홍콩
검색 결과가 없습니다!