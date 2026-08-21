バーチャル番号
ナミビアの使い捨て電話番号でSMS認証
ナミビア 電話番号 取得 — SMS認証コードを受信
ナミビアの使い捨て電話番号を$0.024から取得し、SMS認証コードをオンラインで受信できます。58件のサービスで利用可能です。
$0.024 から 58 サービス 80K+件の番号 30日間で 1,400+ 回のアクティベーション +264 価格更新日：Aug 21
選択した国
ナミビア
86003
個
のトップ20サービス ナミビア
以下は最も人気のある20のサービスです
価格更新日：Aug 21
1002 個
$0.296
1000 個
$0.064
1000 個
$0.28
3000 個
$0.101
3000 個
$0.071
2000 個
$0.049
1000 個
$0.079
1000 個
$0.176
1000 個
$0.024
1000 個
$0.11
1000 個
$0.07
1000 個
$0.089
1000 個
$0.04
2000 個
$0.049
3000 個
$0.075
2000 個
$0.089
1000 個
$0.071
1000 個
$0.063
2000 個
$0.04
2000 個
$0.081
すべてのサービスと価格
ナミビア での SMS 認証は 58 のサービスで $0.024〜$0.296（平均 $0.0814、中央値 $0.066）です。 在庫のある国の 84% より安価です。
価格分布
$0.05 未満 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
$0.50 超 0
並び替え：
|サービス
|最低価格
|在庫
|マルチSMS
|Amazon
|$0.093
|3,000
|$0.28
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.138
|1,000+
|Telegram
|$0.296
|1,002
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.064
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|Zupee
|$0.04
|3,000
|WinzoGame
|$0.04
|3,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|99app
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.063
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|3,000
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.068
|3,000
|Hinge
|$0.07
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|3,000
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Вконтакте
|$0.12
|2,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
番号フォーマット
ナミビア の番号は +264 で始まります。国コード：NA。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
- 登録して残高をチャージします。
- ナミビア を選択 — $0.024 から。
- サービスを選んで「購入」をタップします。
- その番号を登録に使用します。
- このサイトでコードを受け取ります。
ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。
ナミビア のサービス別認証
Instagram (Threads)のSMS認証コードを受信 $0.138 KakaoTalkのSMS認証コードを受信 $0.064 Ludo24のSMS認証コードを受信 $0.04 Saathiの使い捨て電話番号 $0.04 Swarailの使い捨て電話番号 $0.04 Sbmurbanの使い捨て電話番号 $0.042 WinzapのSMS認証コードを受信 $0.042 電話番号なしでSHEINに登録 $0.044 電話番号なしでNMIに登録 $0.052 Railoneの使い捨て電話番号 $0.053 電話番号なしでOlaに登録 $0.055 電話番号なしでHopiに登録 $0.064 電話番号なしでWomplyに登録 $0.064 電話番号なしでIFoodに登録 $0.064 X (Twitter)の使い捨て電話番号 $0.064 PaparaのSMS認証コードを受信 $0.064 Vintedの使い捨て電話番号 $0.064 電話番号なしでIRCTCに登録 $0.068 電話番号なしでSubitoに登録 $0.071 JivoMartの使い捨て電話番号 $0.071
その他の人気の国
国を選択
アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアフガニスタンアメリカ合衆国アメリカ合衆国のVIPアメリカ合衆国のバーチャルアラブ首長国連邦アルジェリアアルゼンチンアルバアルバニアアルメニアアンギラアンゴラアンティグア・バーブーダイエメンイギリスイスラエルイタリアイラクイランインドインドネシアウガンダウクライナウズベキスタンウルグアイエクアドルエジプトエストニアエチオピアエリトリアエルサルバドルオマーンオランダオーストラリアオーストリアカザフスタンカタールカナダカメルーンカンボジアカーボベルデガイアナガボンガンビアガーナキプロスキューバキルギスギニアギニアビサウギリシャクウェートクロアチアグアテマラグアドループグレナダケイマン諸島ケニアコスタリカコソボコモロコロンビアコンゴコンゴ（民主共和国）コートジボワールサウジアラビアサモアサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネシリア・アラブ共和国シンガポールジブチジャマイカジョージアジョーダンジンバブエスイススウェーデンスペインスリナムスリランカスロバキアスロベニアスワジランドスーダンセネガルセルビアセントクリストファー・ネイビスセントビンセントセントルシアセーシェルソマリアソロモン諸島タイタジキスタンタンザニアチェコ共和国チャドチュニジアチリティモール＝レステデンマークトリニダード・トバゴトルクメニスタントルコトンガトーゴドイツドミニカドミニカ共和国ナイジェリアナミビアニカラグアニジェールニューカレドニアニュージーランドネパールノルウェーハイチハンガリーバハマバミューダバルバドスバングラデシュバーレーンパキスタンパナマパプアニューギニアパラグアイパレスチナフィジーフィリピンフィンランドフランスフランス領ギアナブラジルブルガリアブルキナファソブルネイ・ダルサラームブルンジブータンプエルトリコベトナムベナンベネズエラベラルーシベリーズベルギーペルーホンジュラスボスニア・ヘルツェゴビナボツワナボリビアポルトガルポーランドマカオマケドニアマダガスカルマラウイマリマルタマレーシアミャンマーメキシコモザンビークモナコモルディブモルドバ共和国モロッコモンゴルモンテネグロモントセラトモーリシャスモーリタニアラオスラトビアリトアニアリビアリベリアルクセンブルクルワンダルーマニアレソトレバノンレユニオン中央アフリカ共和国南アフリカ南スーダン台湾日本赤道ギニア韓国香港
何も見つかりませんでした！