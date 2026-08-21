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ナミビアの使い捨て電話番号でSMS認証

ナミビア 電話番号 取得 — SMS認証コードを受信

ナミビアの使い捨て電話番号を$0.024から取得し、SMS認証コードをオンラインで受信できます。58件のサービスで利用可能です。

$0.024 から 58 サービス 80K+件の番号 30日間で 1,400+ 回のアクティベーション +264 価格更新日：Aug 21
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ナミビア
86003

のトップ20サービス ナミビア

以下は最も人気のある20のサービスです

価格更新日：Aug 21

Telegram
1002

$0.296

facebook
1000

$0.064

Whatsapp
1000

$0.28

Amazon
3000

$0.101

Walmart
3000

$0.071

99app
2000

$0.049

Adidas
1000

$0.079

Apple
1000

$0.176

Baidu
1000

$0.024

BitClout
1000

$0.11

ChatGPT
1000

$0.07

Claude
1000

$0.089

CoinFantasy
1000

$0.04

Dhani
2000

$0.049

Dream11
3000

$0.075

Flipkart
2000

$0.089

Getir
1000

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000

$0.063

HDFC ERGO
2000

$0.04

Hing
2000

$0.081

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すべてのサービスと価格

ナミビア での SMS 認証は 58 のサービスで $0.024$0.296（平均 $0.0814、中央値 $0.066）です。 在庫のある国の 84% より安価です。

本日の最安値： Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

価格分布

$0.05 未満 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
$0.50 超 0
並び替え：
サービス 最低価格 在庫 マルチSMS
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

TIGER SMS の ナミビア

  • 過去30日間のアクティベーション数：1,400+
  • サービスごとに最大 3 の独立プロバイダー
  • ナミビア で最も受信率が高いのは： Telegram, Facebook, Amazon
  • 購入数トップ： Amazon
  • $0.10 未満のサービスが 44

番号フォーマット

ナミビア の番号は +264 で始まります。国コード：NA

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

  1. 登録して残高をチャージします。
  2. ナミビア を選択 — $0.024 から。
  3. サービスを選んで「購入」をタップします。
  4. その番号を登録に使用します。
  5. このサイトでコードを受け取ります。

ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。

よくある質問

$0.024$0.29658 のサービスの中央値は $0.066。価格更新日：Aug 21

本日 58 のサービスに対応（Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04) など）。

ナミビア の電話コードは +264 です。国コード：NA

ナミビア のサービス別認証

Instagram (Threads)のSMS認証コードを受信 $0.138 KakaoTalkのSMS認証コードを受信 $0.064 Ludo24のSMS認証コードを受信 $0.04 Saathiの使い捨て電話番号 $0.04 Swarailの使い捨て電話番号 $0.04 Sbmurbanの使い捨て電話番号 $0.042 WinzapのSMS認証コードを受信 $0.042 電話番号なしでSHEINに登録 $0.044 電話番号なしでNMIに登録 $0.052 Railoneの使い捨て電話番号 $0.053 電話番号なしでOlaに登録 $0.055 電話番号なしでHopiに登録 $0.064 電話番号なしでWomplyに登録 $0.064 電話番号なしでIFoodに登録 $0.064 X (Twitter)の使い捨て電話番号 $0.064 PaparaのSMS認証コードを受信 $0.064 Vintedの使い捨て電話番号 $0.064 電話番号なしでIRCTCに登録 $0.068 電話番号なしでSubitoに登録 $0.071 JivoMartの使い捨て電話番号 $0.071

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