Виртуальный номер Намибия для приёма СМС
Временный номер телефона Намибия — приём кодов онлайн
Купите виртуальный номер Намибия (+264) для приёма СМС — от $0.024, поддерживается 58 сервисов.
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Топ-20 сервисов — Намибия
Ниже представлены 20 самых популярных сервисов
Цены обновлены: авг 21
$0.296
$0.064
$0.28
$0.101
$0.071
$0.049
$0.079
$0.176
$0.024
$0.11
$0.07
$0.089
$0.04
$0.049
$0.075
$0.089
$0.071
$0.063
$0.04
$0.081
Все сервисы и цены
SMS-верификация в стране Намибия стоит от $0.024 до $0.296 (в среднем $0.0814, медиана $0.066) для 58 сервисов. Дешевле, чем 84% стран с номерами в наличии.
Распределение цен
|Сервис
|Цена от
|В наличии
|Multi-SMS
|Amazon
|$0.093
|3,000
|$0.28
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.138
|1,000+
|Telegram
|$0.296
|1,002
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.064
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|Zupee
|$0.04
|3,000
|WinzoGame
|$0.04
|3,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|99app
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.063
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|3,000
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.068
|3,000
|Hinge
|$0.07
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|3,000
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Вконтакте
|$0.12
|2,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
Формат номера
Номера Намибия начинаются с +264. Код страны: NA.
Пошаговое руководство: как начать работу с TIGER SMS
- Зарегистрируйтесь и пополните баланс.
- Выберите Намибия — от $0.024.
- Выберите сервис и нажмите «Купить».
- Используйте номер для регистрации.
- Получите код на этом сайте.
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