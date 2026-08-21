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Виртуальный номер Намибия для приёма СМС

Временный номер телефона Намибия — приём кодов онлайн

Купите виртуальный номер Намибия (+264) для приёма СМС — от $0.024, поддерживается 58 сервисов.

от $0.024 58 сервисов 80K+ номеров 1,400+ активаций за 30 дней +264 Цены обновлены: авг 21
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86003

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Топ-20 сервисов — Намибия

Ниже представлены 20 самых популярных сервисов

Цены обновлены: авг 21

Telegram
1002 шт.

$0.296

facebook
1000 шт.

$0.064

Whatsapp
1000 шт.

$0.28

Amazon
3000 шт.

$0.101

Walmart
3000 шт.

$0.071

99app
2000 шт.

$0.049

Adidas
1000 шт.

$0.079

Apple
1000 шт.

$0.176

Baidu
1000 шт.

$0.024

BitClout
1000 шт.

$0.11

ChatGPT
1000 шт.

$0.07

Claude
1000 шт.

$0.089

CoinFantasy
1000 шт.

$0.04

Dhani
2000 шт.

$0.049

Dream11
3000 шт.

$0.075

Flipkart
2000 шт.

$0.089

Getir
1000 шт.

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 шт.

$0.063

HDFC ERGO
2000 шт.

$0.04

Hing
2000 шт.

$0.081

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Все сервисы и цены

SMS-верификация в стране Намибия стоит от $0.024 до $0.296 (в среднем $0.0814, медиана $0.066) для 58 сервисов. Дешевле, чем 84% стран с номерами в наличии.

Самые дешёвые сегодня: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

Распределение цен

до $0.05 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
свыше $0.50 0
Сортировка:
Сервис Цена от В наличии Multi-SMS
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

Намибия на TIGER SMS

  • Активаций за последние 30 дней: 1,400+
  • До 3 независимых провайдеров на сервис
  • Лучшая доставка SMS в стране Намибия: Telegram, Facebook, Amazon
  • Чаще всего покупают: Amazon
  • 44 сервисов дешевле $0.10

Формат номера

Номера Намибия начинаются с +264. Код страны: NA.

Пошаговое руководство: как начать работу с TIGER SMS

  1. Зарегистрируйтесь и пополните баланс.
  2. Выберите Намибия — от $0.024.
  3. Выберите сервис и нажмите «Купить».
  4. Используйте номер для регистрации.
  5. Получите код на этом сайте.

Бонус Нет кода — автоматический возврат через 20 минут.

Часто задаваемые вопросы

От $0.024 до $0.296 — медиана $0.066 для 58 сервисов. Цены обновлены авг 21.

Сегодня 58 сервисов, включая Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04).

Телефонный код Намибия+264. Код страны: NA.

Верификация по сервисам в стране Намибия

номер для регистрации в Instagram (Threads) $0.138 номер для регистрации в KakaoTalk $0.064 номер для регистрации в Ludo24 $0.04 виртуальный номер для Saathi $0.04 виртуальный номер для Swarail $0.04 виртуальный номер для Sbmurban $0.042 номер для регистрации в Winzap $0.042 купить номер для SHEIN $0.044 купить номер для NMI $0.052 виртуальный номер для Railone $0.053 купить номер для Ola $0.055 купить номер для Hopi $0.064 купить номер для Womply $0.064 купить номер для IFood $0.064 виртуальный номер для X (Twitter) $0.064 номер для регистрации в Papara $0.064 виртуальный номер для Vinted $0.064 купить номер для IRCTC $0.068 купить номер для Subito $0.071 виртуальный номер для JivoMart $0.071

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