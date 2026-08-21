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Números virtuais

Número virtual Namíbia

Receber SMS online com número Namíbia

Compre um número virtual Namíbia a partir de $0.024 e receba SMS online — funciona com 58 serviços.

a partir de $0.024 58 serviços 80K+ números 1,400+ ativações / 30 dias +264 Preços atualizados: ago 21
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Serviço País

País selecionado

Namíbia
86003

un.

Top 20 serviços para Namíbia

Abaixo estão os 20 serviços mais populares

Preços atualizados: ago 21

Telegram
1002 un.

$0.296

facebook
1000 un.

$0.064

Whatsapp
1000 un.

$0.28

Amazon
3000 un.

$0.101

Walmart
3000 un.

$0.071

99app
2000 un.

$0.049

Adidas
1000 un.

$0.079

Apple
1000 un.

$0.176

Baidu
1000 un.

$0.024

BitClout
1000 un.

$0.11

ChatGPT
1000 un.

$0.07

Claude
1000 un.

$0.089

CoinFantasy
1000 un.

$0.04

Dhani
2000 un.

$0.049

Dream11
3000 un.

$0.075

Flipkart
2000 un.

$0.089

Getir
1000 un.

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 un.

$0.063

HDFC ERGO
2000 un.

$0.04

Hing
2000 un.

$0.081

Ver tudo

Todos os serviços e preços

A verificação por SMS em Namíbia custa de $0.024 a $0.296 (média $0.0814, mediana $0.066) em 58 serviços. Mais barato que 84% dos países com estoque disponível.

Os mais baratos hoje: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

Distribuição de preços

abaixo de $0.05 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
acima de $0.50 0
Ordenar:
Serviço Preço a partir de Em estoque Multi-SMS
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

Namíbia no TIGER SMS

  • Ativações nos últimos 30 dias: 1,400+
  • Até 3 provedores independentes por serviço
  • Melhor entrega de SMS em Namíbia: Telegram, Facebook, Amazon
  • Mais comprado: Amazon
  • 44 serviços abaixo de $0.10

Formato do número

Os números de Namíbia começam com +264. Código do país: NA.

Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS

  1. Cadastre-se e recarregue seu saldo.
  2. Escolha Namíbia — a partir de $0.024.
  3. Escolha um serviço e toque em Comprar.
  4. Use o número para o cadastro.
  5. Receba o código neste site.

Bônus Sem código? Reembolso automático em 20 minutos.

Perguntas Frequentes

De $0.024 a $0.296 — mediana $0.066 em 58 serviços. Preços atualizados em ago 21.

58 serviços hoje, incluindo Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04).

O código telefônico de Namíbia é +264. Código do país: NA.

Verifique por serviço em Namíbia

Instagram (Threads) sem número próprio $0.138 KakaoTalk sem número próprio $0.064 Ludo24 sem número próprio $0.04 número virtual para Saathi $0.04 número virtual para Swarail $0.04 número virtual para Sbmurban $0.042 Winzap sem número próprio $0.042 comprar número SHEIN $0.044 comprar número NMI $0.052 número virtual para Railone $0.053 comprar número Ola $0.055 comprar número Hopi $0.064 comprar número Womply $0.064 comprar número IFood $0.064 número virtual para X (Twitter) $0.064 Papara sem número próprio $0.064 número virtual para Vinted $0.064 comprar número IRCTC $0.068 comprar número Subito $0.071 número virtual para JivoMart $0.071

Outros países populares

número virtual Timor-Leste receber SMS Líbia número temporário Paraguai número temporário El Salvador número virtual Tanzânia receber SMS Irã número virtual Arábia Saudita receber SMS Itália receber SMS Brasil número temporário Filipinas

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