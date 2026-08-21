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नामीबिया Phone Number for SMS Verification

नामीबिया temp number for OTP verification

Rent a नामीबिया phone number and receive SMS online: a real mobile number from $0.024, no SIM card needed. Works with 58 services.

$0.024 से 58 सेवाएँ 80K+ नंबर 1,400+ सक्रियण / 30 दिन +264 क़ीमतें अपडेट हुईं: अग. 21
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के लिए शीर्ष 20 सेवाएं नामीबिया

नीचे 20 सबसे लोकप्रिय सेवाएं हैं

क़ीमतें अपडेट हुईं: अग. 21

Telegram
1002 पीस

$0.296

facebook
1000 पीस

$0.064

Whatsapp
1000 पीस

$0.28

Amazon
3000 पीस

$0.101

Walmart
3000 पीस

$0.071

99app
2000 पीस

$0.049

Adidas
1000 पीस

$0.079

Apple
1000 पीस

$0.176

Baidu
1000 पीस

$0.024

BitClout
1000 पीस

$0.11

ChatGPT
1000 पीस

$0.07

Claude
1000 पीस

$0.089

CoinFantasy
1000 पीस

$0.04

Dhani
2000 पीस

$0.049

Dream11
3000 पीस

$0.075

Flipkart
2000 पीस

$0.089

Getir
1000 पीस

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 पीस

$0.063

HDFC ERGO
2000 पीस

$0.04

Hing
2000 पीस

$0.081

सभी देखें

सभी सेवाएँ और क़ीमतें

नामीबिया में SMS सत्यापन की क़ीमत 58 सेवाओं में $0.024 से $0.296 तक है (औसत $0.0814, माध्यिका $0.066)। उपलब्ध स्टॉक वाले 84% देशों से सस्ता।

आज सबसे सस्ते: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

क़ीमत वितरण

$0.05 से कम 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
$0.50 से अधिक 0
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सेवा क़ीमत से स्टॉक में मल्टी-SMS
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

TIGER SMS पर नामीबिया

  • पिछले 30 दिनों में सक्रियण: 1,400+
  • प्रति सेवा 3 तक स्वतंत्र प्रदाता
  • नामीबिया में सर्वश्रेष्ठ SMS डिलीवरी: Telegram, Facebook, Amazon
  • सबसे अधिक खरीदा गया: Amazon
  • $0.10 से कम में 44 सेवाएँ

नंबर प्रारूप

नामीबिया के नंबर +264 से शुरू होते हैं। देश कोड: NA.

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

  1. साइन अप करें और अपना बैलेंस टॉप-अप करें।
  2. नामीबिया चुनें — $0.024 से।
  3. सेवा चुनें और Buy पर टैप करें।
  4. रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर का उपयोग करें।
  5. कोड इसी साइट पर प्राप्त करें।

बोनस कोड नहीं आया — 20 मिनट में स्वचालित रिफ़ंड।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

$0.024 से $0.296 तक — 58 सेवाओं में माध्यिका $0.066। क़ीमतें अग. 21 को अपडेट हुईं।

आज 58 सेवाएँ, जिनमें Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04) शामिल हैं।

नामीबिया का फ़ोन कोड +264 है। देश कोड: NA.

नामीबिया में सेवा के अनुसार सत्यापन

bina number ke Instagram (Threads) $0.138 bina number ke KakaoTalk $0.064 bina number ke Ludo24 $0.04 Saathi ke liye virtual number $0.04 Swarail ke liye virtual number $0.04 Sbmurban ke liye virtual number $0.042 bina number ke Winzap $0.042 fake number se SHEIN $0.044 fake number se NMI $0.052 Railone ke liye virtual number $0.053 fake number se Ola $0.055 fake number se Hopi $0.064 fake number se Womply $0.064 fake number se IFood $0.064 X (Twitter) ke liye virtual number $0.064 bina number ke Papara $0.064 Vinted ke liye virtual number $0.064 fake number se IRCTC $0.068 fake number se Subito $0.071 JivoMart ke liye virtual number $0.071

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