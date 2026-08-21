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Sanal numaralar

Namibya Sanal Numara (+264) — SMS Onay

Namibya sanal telefon numarası — SMS onay

Namibya (+264) sanal numara ile SMS onay kodlarını online alın — 58 serviste çalışır, fiyat $0.024'dan başlıyor.

$0.024'den itibaren 58 servis 80K+ numara 30 günde 1,400+ aktivasyon +264 Fiyatlar güncellendi: Ağu 21
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Namibya
86003

adet

için en iyi 20 hizmet Namibya

Aşağıda en popüler 20 hizmet bulunmaktadır

Fiyatlar güncellendi: Ağu 21

Telegram
1002 adet

$0.296

facebook
1000 adet

$0.064

Whatsapp
1000 adet

$0.28

Amazon
3000 adet

$0.101

Walmart
3000 adet

$0.071

99app
2000 adet

$0.049

Adidas
1000 adet

$0.079

Apple
1000 adet

$0.176

Baidu
1000 adet

$0.024

BitClout
1000 adet

$0.11

ChatGPT
1000 adet

$0.07

Claude
1000 adet

$0.089

CoinFantasy
1000 adet

$0.04

Dhani
2000 adet

$0.049

Dream11
3000 adet

$0.075

Flipkart
2000 adet

$0.089

Getir
1000 adet

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 adet

$0.063

HDFC ERGO
2000 adet

$0.04

Hing
2000 adet

$0.081

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Tüm servisler ve fiyatlar

Namibya için SMS doğrulama 58 serviste $0.024 ile $0.296 arasında (ortalama $0.0814, medyan $0.066) fiyatlandırılır. Stokta numarası olan ülkelerin %84'inden daha ucuz.

Bugünün en ucuzları: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

Fiyat dağılımı

$0.05 altı 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
$0.50 üzeri 0
Sırala:
Hizmet Başlangıç fiyatı Stokta Çoklu SMS
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

TIGER SMS'te Namibya

  • Son 30 gündeki aktivasyonlar: 1,400+
  • Servis başına 3 adede kadar bağımsız sağlayıcı
  • Namibya içinde en iyi SMS teslimatı: Telegram, Facebook, Amazon
  • En çok satın alınan: Amazon
  • $0.10 altında 44 servis

Numara formatı

Namibya numaraları +264 ile başlar. Ülke kodu: NA.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

  1. Kaydolun ve bakiyenizi yükleyin.
  2. Namibya seçin — başlangıç fiyatı $0.024.
  3. Bir servis seçin ve Satın Al'a dokunun.
  4. Numarayı kayıt için kullanın.
  5. Kodu bu sitede alın.

Bonus Kod gelmezse 20 dakika içinde otomatik iade.

Sıkça Sorulan Sorular

$0.024 ile $0.296 arasında — 58 serviste medyan $0.066. Fiyatlar Ağu 21 tarihinde güncellendi.

Bugün 58 servis; bunlara Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04) dahildir.

Namibya telefon kodu +264. Ülke kodu: NA.

Namibya içinde servise göre doğrulama

Instagram (Threads) numarası al $0.138 KakaoTalk numarası al $0.064 Ludo24 numarası al $0.04 Saathi sanal numara $0.04 Swarail sanal numara $0.04 Sbmurban sanal numara $0.042 Winzap numarası al $0.042 SHEIN SMS onay $0.044 NMI SMS onay $0.052 Railone sanal numara $0.053 Ola SMS onay $0.055 Hopi SMS onay $0.064 Womply SMS onay $0.064 IFood SMS onay $0.064 X (Twitter) sanal numara $0.064 Papara numarası al $0.064 Vinted sanal numara $0.064 IRCTC SMS onay $0.068 Subito SMS onay $0.071 JivoMart sanal numara $0.071

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