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Віртуальні номери

Віртуальний номер Намібія

Тимчасовий номер Намібія для прийому SMS

Купіть віртуальний номер Намібія від $0.024 — номер приймає SMS-коди від 58 сервісів.

від $0.024 58 сервісів 80K+ номерів 1,400+ активацій за 30 днів +264 Ціни оновлено: Aug 21
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86003

шт.

Топ-20 сервісів — Намібія

Нижче — 20 найпопулярніших сервісів

Ціни оновлено: Aug 21

Telegram
1002 шт.

$0.296

facebook
1000 шт.

$0.064

Whatsapp
1000 шт.

$0.28

Amazon
3000 шт.

$0.101

Walmart
3000 шт.

$0.071

99app
2000 шт.

$0.049

Adidas
1000 шт.

$0.079

Apple
1000 шт.

$0.176

Baidu
1000 шт.

$0.024

BitClout
1000 шт.

$0.11

ChatGPT
1000 шт.

$0.07

Claude
1000 шт.

$0.089

CoinFantasy
1000 шт.

$0.04

Dhani
2000 шт.

$0.049

Dream11
3000 шт.

$0.075

Flipkart
2000 шт.

$0.089

Getir
1000 шт.

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 шт.

$0.063

HDFC ERGO
2000 шт.

$0.04

Hing
2000 шт.

$0.081

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Усі сервіси та ціни

SMS-верифікація у країні Намібія коштує від $0.024 до $0.296 (у середньому $0.0814, медіана $0.066) для 58 сервісів. Дешевше, ніж 84% країн із номерами в наявності.

Найдешевші сьогодні: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

Розподіл цін

до $0.05 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
понад $0.50 0
Сортування:
Сервіс Ціна від В наявності Мульти-СМС
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

Намібія на TIGER SMS

  • Активацій за останні 30 днів: 1,400+
  • До 3 незалежних провайдерів на сервіс
  • Найкраща доставка SMS у країні Намібія: Telegram, Facebook, Amazon
  • Найчастіше купують: Amazon
  • 44 сервісів дешевше $0.10

Формат номера

Номери Намібія починаються з +264. Код країни: NA.

Покрокова інструкція для початку роботи з TIGER SMS

  1. Зареєструйтеся та поповніть баланс.
  2. Оберіть Намібія — від $0.024.
  3. Оберіть сервіс та натисніть «Купити».
  4. Використайте номер для реєстрації.
  5. Отримайте код на цьому сайті.

Бонус Немає коду — автоматичне повернення через 20 хвилин.

Часті запитання

Від $0.024 до $0.296 — медіана $0.066 для 58 сервісів. Ціни оновлено Aug 21.

Сьогодні 58 сервісів, зокрема Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04).

Телефонний код Намібія+264. Код країни: NA.

Верифікація за сервісами у країні Намібія

Instagram (Threads) SMS-код $0.138 віртуальний номер для KakaoTalk $0.064 віртуальний номер для Ludo24 $0.04 Saathi SMS-код $0.04 Swarail SMS-код $0.04 віртуальний номер для Sbmurban $0.042 віртуальний номер для Winzap $0.042 SHEIN SMS-код $0.044 віртуальний номер для NMI $0.052 віртуальний номер для Railone $0.053 Ola SMS-код $0.055 віртуальний номер для Hopi $0.064 Womply SMS-код $0.064 IFood SMS-код $0.064 віртуальний номер для X (Twitter) $0.064 Papara SMS-код $0.064 віртуальний номер для Vinted $0.064 віртуальний номер для IRCTC $0.068 Subito SMS-код $0.071 віртуальний номер для JivoMart $0.071

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