Tất cả dịch vụ và giá

Xác minh SMS tại Namibia có giá từ $0.024 đến $0.296 (trung bình $0.0814 , trung vị $0.066 ) cho 58 dịch vụ. Rẻ hơn 84 % quốc gia đang có sẵn số.