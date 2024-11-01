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虚拟号码

购买虚拟号码接收短信注册 Digi Credit

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 Digi Credit，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 Digi Credit。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

选择的服务

Digi Credit
2000

排名前10的国家： Digi Credit

以下是接收率最高的 10 个国家

印度
2000

$0.049

获取用于 Digi Credit 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 Digi Credit。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 Digi Credit 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 Digi Credit 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 Digi Credit 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Digi Credit 账户。

除了 Digi Credit，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Imo

Mercado

TikTok/Douyin

Discord

常见问题解答

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：

  • 持续更换新号码尝试
  • 尝试不同国家的号码
  • 使用VPN更换IP地址
  • 登出设备上该服务的其他活跃账户

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择服务

facebookGooglemessengerWhatsappAmazonInstagram+ThreadsChatGPTWalmartWeChatViberTelegramGoogle,youtube,GmailSpincrushImoMercadoTikTok/DouyinDiscordAny otherJivoMartSwiggymy jioВконтактеTicketmasterFlipkartShopeeeBaySignalAppleNaverGooglePayMyn TrafficSnapchatZUS CoffeeUberRedBookPicpayDeliverooPayPalNetflixBumbleHingTaptap SendAlipay/Alibaba/1688MeeshoGojekClaudeTokopediaVintedOkCupidCarousellHappnDiDiYahooZohoGrabBigBasketLine messengerGoogleVoiceFotkakleinanzeigenDanaPayoneerSoulAppBlizzardBoltAkulakuHerBilibiliLinodeLazadaWoltFoodpandaIdealistaRebtelJoyrideBetanoKakaoTalkPaysafecardGetirTRUTH SOCIALBadooAirbnbOLXRevolutSpotifyLeboncoinLinkAjaGrindrLinkedINAGIBANKMarktplaatsSheinCraigslistYemeksepetiOVOVercelTwitterTencent QQZomatoAOLProtonMailBIGO LIVEDoordashOffGamersGyFTRGCashKlarnaTaobaoCoinbaseKFCKaggleЯндексMercariOnethilyIceCasinoAlchemyMeituanOneFormaNikeSkoutCareemGroupMeMcDonaldsTwitchWeiboNeteaseSubitoWiseFruitzAliExpressPaytmG2GEyeconFoodoraPaybisPlayerAuctionsUbisoftVFS GLOBALENILIVEKwaiSteamMicrosoft16881хbetJingdongMoneylionDouyuYallaQuippDentPaparaBitCloutHQ TriviaAdidasAstropayWomplyHopiIFoodPciPayZaloMichatHepsiburadacomDream11GoFundMeTalabatTrendyolPoshmarkАшанavitoBlaBlaCarBuff.163BegetBurger KingCoinutdodopizzaDromДругВокругMetro4FunmyGLOhhLightChatМагнит.МаркетLentaMTS CashBackMoneseМагнитМВидеоPGbonus32redRegRuСпортМастерСамокатСберМаркетStormgainTradingViewВерныйВкусВиллWildberriesZhihuAirtelVenmoMail.ruОдноклассникиЮлаSeosprintMamba, MeetMepremium.oneTruecallerKuCoinPlayEasyPayHezzlOZONYandexGoHermesDelivery ClubPotatoDhaniOlacabsBaiduAmasiaClubhouseSkypeLoveLocalDundleBotImSwagbucks99appIndomaretLebocoinTanTanfiverrCAIXAMy11CircleCallAppCitymobilCommunityGamingDewuPoisonDominos PizzaExpressmoneyFaceitHuyainDriveriQIYIIQOSJDcomLamodaLikeeLUKOIL-AZSLYKAMEGAMegogomosruNimoTVOkkoPivko24TaikangTangoTenChatTripTwiliourent/jet/RuSharingWinkXiaomiXimalayaYAPPYZupeeВкусно и ТочкаДетский мирЗдравСитиЛэтуальОколоЭльдорадоГазпромЗолотая КоронаЗолотое ЯблокоСтолотоFarPostInboxlvMarlboroOppoQIWlTatneftSokolovHAPPYTUKToslaRumbleIninalСберчаевыеSahibindenSpartanpokerWinzoGamebet365CashAppSticPayConsultantAuthor24NttgameOfferUpAllegroeWallet米画师MihuashipaycellWishFamiliaGalaxyChatBIP163СOMMetaBetfairYuboLyftcryptocomWestSteinDostavistaСберАптекаSkroutzSneakersnStuffAptekiPlusPingCodeneftmIndiaPlaysROBINHOODZilchIPLwinDepopMPLRummyOlaKiranaIRCTCEnebaNoonLOCORummyWealthLotusAce2ThreeAkudoWorldRemitМирЗнакомствBluedOriflameMoneyPayGGSellMonitorKoshelekJustdatingPodeliCashFlyLigaProLoveRuCodashopStripeSravniOldubilSiplyVirgoThisshopGittigidiyorFunPayCoindcxNovaPoshtaGMNGRRSAAlgidaGrofers888casino24bettingFoodyRushAdaKamiRozetkakolesa.kzBukalapakFreeChargeAppkufarbyKayaBr777AituPingPongGiraBankIVIWeverseFoodHubBykeaChispaicqTeenPattiStarproImmoweltUkrnetMagicbricksCathayBandJungleeRummyUplayMewtMOMOSamsungShopFreelancerAptekaRUPagSmileRoposo99acresБукмекерскиеŞikayet varMobiKwikRummyLootBLIBLIAVONCliQQPharmEasyTemuNextdoorRummyCulturePaxfulCloudChatGetmegaРСАPaddyPowerUklonRediffmailPromUWINBeRealPocket52GemgalaBazosDosiMonobankIndiaAlfaMarketGuru勇仕网络Ys4funUtekaKeybaseСберМегаМаркетLazyPayPerfluenceGlovoUU163EscapeFromTarkovItiProboRuTubeЛейкаОкейAsdairancellAckoAfreecaTVAlibabaAll AccessAngel OneAnkamaAstraPayAutoruBajaj FinservBCA SyariahBook My PlayBoostyBPJSTKBrevoBunqBusyFlyBytePlusCasino/bet/gamblingCDEKChaingeFinanceCianCityMallCloud ManagerCMBCoca-ColaCollabActCourseHeroEarnEasyFeeldFeelsFlipFlowwowFreeNowFriendtechFupsGettGlobalTelGMXGoPayzGopuffgpnbonusGrailedGreggsGreywoodsHappyFreshINDOBAiPanelOnlineIpsos iSayKIONLydiaMeituMera GaonMiraviaMotorkuXMTR MobileMuzzmyboostNeocryptoNeonNextNRJ Music AwardsNubankOllisOzan SuperAppPaysendPinduoduoPizzaHutPlayerzpotPockitPotato ChatPrakerjaPrenagen Clubpunjab citizenRamblerRazerRoyal CaninRummyCircleRydeSBI CardServifyShpockSmartyPigSpark DriverStockyDodoTamTamTata NeuThis FatetiketcomTuulUangMeUpworkUralairlinesUzumVoiWINDSWooPlusX5IDYonogamesYouDoZasilkovnaZigluАптека АпрельБанкиБери зарядБлинБериВелобайкГородПочта РоссииПрофиСистема ГородСушиВёслаФотостранаZaleyCashCoinFantasyChaseNMI51exchangeBjpWellFSixerWinmatchWinzap99GameUnibit11SwarailBingo101Sbmurbanokk4.betLudo24WonderTicketInnopayGoogleChatPokemon Center OnlineGamestheshopWhatsApp2PlayTimeRailoneWooHooNielsenBharatgasWinGOKGENHDFC ERGOSaathiArtstationBlue rewardRapidoSHAKEPAYDealshareEmergencyPaisaYakultDigi Credit
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