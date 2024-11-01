购买虚拟号码接收短信注册 Digi Credit
通过虚拟号码在线接收短信。
使用一次性号码注册 Digi Credit，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。
每天有数百万人依赖 Digi Credit。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。
选择的服务
个
排名前10的国家： Digi Credit
以下是接收率最高的 10 个国家
$0.049
获取用于 Digi Credit 的一次性虚拟号码。
虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 Digi Credit。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。
选择虚拟号码的优势
使用临时 Digi Credit 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。
- 创建短期 Digi Credit 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
- 绕过地理限制. 即使 Digi Credit 访问需要本地号码，也能完成注册。
- 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
- 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。
TIGER SMS使用分步指南
第 1 步
注册账户并充值
在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。
第 2 步
选择国家与服务
浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。
第 3 步
购买虚拟号码
选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。
第 4 步
使用号码进行验证
复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。
第 5 步
查收验证码
当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。
獎勵
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
使用一次性号码的主要优势
个人联系信息保持隐藏
无需实体SIM卡或备用设备
验证码即时在线送达
可选择来自多个国家的号码
结语
通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Digi Credit 账户。
除了 Digi Credit，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Imo
Mercado
TikTok/Douyin
Discord
常见问题解答
有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。
我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：
- 持续更换新号码尝试
- 尝试不同国家的号码
- 使用VPN更换IP地址
- 登出设备上该服务的其他活跃账户
虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。
虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。
若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。