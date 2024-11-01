Пошаговое руководство по регистрации аккаунта Инстаграм без личного номера телефона

Шаг 1 Создайте аккаунт и пополните баланс Начните с создания профиля пользователя на платформе TIGER SMS. После успешной регистрации пополните счет, чтобы получить доступ к широкому выбору виртуальных номеров для различных целей подтверждения

Шаг 2 Выберите страну и сервис Изучите список доступных стран и выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим задачам.

Шаг 3 Получите свой виртуальный номер Выберите подходящий номер и нажмите «Купить». Выбранный номер появится в разделе «Активные номера» в вашем кабинете и будет готов к использованию.

Шаг 4 Используйте номер для подтверждения Скопируйте полученный виртуальный номер и введите его в соответствующее поле номера телефона при регистрации или подтверждении аккаунта.

Шаг 5 Получите свой код подтверждения После отправки сообщения сервисом вернитесь в интерфейс TIGER SMS. Код подтверждения будет отображён рядом с соответствующим активным номером.