Comprar número virtual para registro SMS Digi Credit
Receba SMS online com um número virtual
Use um número descartável para registrar o Digi Credit sem expor seu telefone pessoal. Números virtuais permitem receber códigos de confirmação instantaneamente pela TIGER SMS.
Milhões de pessoas usam o Digi Credit todos os dias. Se você quer acesso sem compartilhar seu número de celular real, números de telefone temporários facilitam passar pela verificação mantendo sua privacidade.
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Os 10 principais países para Digi Credit
Abaixo estão os 10 países com a maior taxa de entrega
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Obtenha um número virtual descartável para Digi Credit
Números virtuais oferecem acesso completo ao Digi Credit enquanto mantêm os dados do seu telefone real ocultos. Essas linhas no estilo burner funcionam para verificação rápida, perfis comerciais ou testes de novas contas.
Vantagens de escolher números virtuais
Use números temporários de Digi Credit para evitar spam, executar perfis de curto prazo ou gerenciar várias contas sem cartões SIM adicionais.
- Crie perfis temporários no Digi Credit. Ideal para campanhas de curto prazo ou verificação de promoções.
- Contorne restrições geográficas. Cadastre-se mesmo se o Digi Credit exigir um número local.
- Proteja sua privacidade. Mantenha seus dados de contato pessoais longe de bots e vazamentos.
- Teste automações e envio em massa de mensagens. Crie contas adicionais sem trocar de dispositivos.
Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS
Passo 1
Criar uma Conta e Adicionar Fundos
Comece criando um perfil de usuário na plataforma TIGER SMS. Após o registro bem-sucedido, deposite fundos em sua conta para acessar uma ampla gama de números virtuais projetados para acomodar várias necessidades de verificação.
Passo 2
Selecionar Seu País e Serviço
Explore a lista de países disponíveis e escolha aquele que melhor se alinha ao seu uso pretendido.
Passo 3
Adquirir Seu Número Virtual
Selecione o número desejado e clique em "Comprar". O número escolhido aparecerá na seção "Telefones Ativos" do seu painel, pronto para uso imediato.
Passo 4
Use o número para verificação
Copie o número virtual obtido e insira-o no campo de número de telefone designado ao se registrar ou verificar sua conta.
Passo 5
Acessar Seu Código de Verificação
Quando o serviço enviar a mensagem de verificação, volte à interface do TIGER SMS. O código aparecerá claramente ao lado do número ativo correspondente.
Bônus
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
Principais benefícios de usar números descartáveis
Os dados de contato pessoais permanecem ocultos
Nenhum cartão SIM físico ou dispositivo extra é necessário
Os códigos de verificação chegam instantaneamente online
Escolha números de vários países
Conclusão
Com a TIGER SMS, você pode verificar contas do Digi Credit várias vezes enquanto seu número principal permanece oculto.
Além do Digi Credit, nosso serviço oferece números virtuais temporários para aplicativos e plataformas como:
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Imo
Mercado
TikTok/Douyin
Discord
Perguntas Frequentes
Informações sobre a disponibilidade de novos números virtuais podem ser acompanhadas pelo bot oficial do Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal fornece atualizações oportunas para ajudar os usuários a acessar o estoque mais recente.
Não podemos garantir uma taxa de entrega de SMS de 100% para cada número adquirido. Algoritmos de serviços podem bloquear mensagens para números temporários por diversos motivos. Para aumentar as chances de sucesso, considere as seguintes estratégias:
- Continue tentando usar números novos.
- Experimente números de diferentes países.
- Mude seu IP utilizando um serviço VPN.
- Faça logout de outras contas ativas no serviço em seu dispositivo.
Um número virtual é um recurso de telecomunicações hospedado na nuvem, não vinculado a um SIM físico ou dispositivo e independente de uma localização geográfica fixa. Sua principal função é receber SMS, incluindo OTPs e códigos de ativação.
O serviço de recebimento de SMS em números virtuais funciona por meio de uma combinação de equipamentos próprios e software. Utilizamos nossa infraestrutura para gerenciar cartões SIM, juntamente com software personalizado para alocar números móveis aos clientes para a recepção de mensagens.
Se o serviço específico que você está tentando ativar não for exibido, selecione a opção "Outro" e escolha um país adequado na lista fornecida. Você pode então prosseguir para comprar um número e usá-lo para completar o processo de registro para o serviço desejado.