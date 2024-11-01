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Números virtuais

Comprar número virtual para registro SMS Digi Credit

Receba SMS online com um número virtual

Use um número descartável para registrar o Digi Credit sem expor seu telefone pessoal. Números virtuais permitem receber códigos de confirmação instantaneamente pela TIGER SMS.

Milhões de pessoas usam o Digi Credit todos os dias. Se você quer acesso sem compartilhar seu número de celular real, números de telefone temporários facilitam passar pela verificação mantendo sua privacidade.

Serviço selecionado

Digi Credit
2000

un.

Os 10 principais países para Digi Credit

Abaixo estão os 10 países com a maior taxa de entrega

Índia
2000 un.

$0.049

Obtenha um número virtual descartável para Digi Credit

Números virtuais oferecem acesso completo ao Digi Credit enquanto mantêm os dados do seu telefone real ocultos. Essas linhas no estilo burner funcionam para verificação rápida, perfis comerciais ou testes de novas contas.

Vantagens de escolher números virtuais

Use números temporários de Digi Credit para evitar spam, executar perfis de curto prazo ou gerenciar várias contas sem cartões SIM adicionais.

  • Crie perfis temporários no Digi Credit. Ideal para campanhas de curto prazo ou verificação de promoções.
  • Contorne restrições geográficas. Cadastre-se mesmo se o Digi Credit exigir um número local.
  • Proteja sua privacidade. Mantenha seus dados de contato pessoais longe de bots e vazamentos.
  • Teste automações e envio em massa de mensagens. Crie contas adicionais sem trocar de dispositivos.

Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS

Passo 1

Criar uma Conta e Adicionar Fundos

Comece criando um perfil de usuário na plataforma TIGER SMS. Após o registro bem-sucedido, deposite fundos em sua conta para acessar uma ampla gama de números virtuais projetados para acomodar várias necessidades de verificação.

Passo 2

Selecionar Seu País e Serviço

Explore a lista de países disponíveis e escolha aquele que melhor se alinha ao seu uso pretendido.

Passo 3

Adquirir Seu Número Virtual

Selecione o número desejado e clique em "Comprar". O número escolhido aparecerá na seção "Telefones Ativos" do seu painel, pronto para uso imediato.

Passo 4

Use o número para verificação

Copie o número virtual obtido e insira-o no campo de número de telefone designado ao se registrar ou verificar sua conta.

Passo 5

Acessar Seu Código de Verificação

Quando o serviço enviar a mensagem de verificação, volte à interface do TIGER SMS. O código aparecerá claramente ao lado do número ativo correspondente.

Bônus

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.

Principais benefícios de usar números descartáveis

Os dados de contato pessoais permanecem ocultos

Nenhum cartão SIM físico ou dispositivo extra é necessário

Os códigos de verificação chegam instantaneamente online

Escolha números de vários países

Conclusão

Com a TIGER SMS, você pode verificar contas do Digi Credit várias vezes enquanto seu número principal permanece oculto.

Além do Digi Credit, nosso serviço oferece números virtuais temporários para aplicativos e plataformas como:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Imo

Mercado

TikTok/Douyin

Discord

Perguntas Frequentes

Informações sobre a disponibilidade de novos números virtuais podem ser acompanhadas pelo bot oficial do Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal fornece atualizações oportunas para ajudar os usuários a acessar o estoque mais recente.

Não podemos garantir uma taxa de entrega de SMS de 100% para cada número adquirido. Algoritmos de serviços podem bloquear mensagens para números temporários por diversos motivos. Para aumentar as chances de sucesso, considere as seguintes estratégias:

  • Continue tentando usar números novos.
  • Experimente números de diferentes países.
  • Mude seu IP utilizando um serviço VPN.
  • Faça logout de outras contas ativas no serviço em seu dispositivo.

Um número virtual é um recurso de telecomunicações hospedado na nuvem, não vinculado a um SIM físico ou dispositivo e independente de uma localização geográfica fixa. Sua principal função é receber SMS, incluindo OTPs e códigos de ativação.

O serviço de recebimento de SMS em números virtuais funciona por meio de uma combinação de equipamentos próprios e software. Utilizamos nossa infraestrutura para gerenciar cartões SIM, juntamente com software personalizado para alocar números móveis aos clientes para a recepção de mensagens.

Se o serviço específico que você está tentando ativar não for exibido, selecione a opção "Outro" e escolha um país adequado na lista fornecida. Você pode então prosseguir para comprar um número e usá-lo para completar o processo de registro para o serviço desejado.

Escolher serviço

facebookGooglemessengerWhatsappAmazonInstagram+ThreadsChatGPTWalmartWeChatViberTelegramGoogle,youtube,GmailSpincrushImoMercadoTikTok/DouyinDiscordAny otherJivoMartSwiggymy jioВконтактеTicketmasterFlipkartShopeeeBaySignalAppleNaverGooglePayMyn TrafficSnapchatZUS CoffeeUberRedBookPicpayDeliverooPayPalNetflixBumbleHingTaptap SendAlipay/Alibaba/1688MeeshoGojekClaudeTokopediaVintedOkCupidCarousellHappnDiDiYahooZohoGrabBigBasketLine messengerGoogleVoiceFotkakleinanzeigenDanaPayoneerSoulAppBlizzardBoltAkulakuHerBilibiliLinodeLazadaWoltFoodpandaIdealistaRebtelJoyrideBetanoKakaoTalkPaysafecardGetirTRUTH SOCIALBadooAirbnbOLXRevolutSpotifyLeboncoinLinkAjaGrindrLinkedINAGIBANKMarktplaatsSheinCraigslistYemeksepetiOVOVercelTwitterTencent QQZomatoAOLProtonMailBIGO LIVEDoordashOffGamersGyFTRGCashKlarnaTaobaoCoinbaseKFCKaggleЯндексMercariOnethilyIceCasinoAlchemyMeituanOneFormaNikeSkoutCareemGroupMeMcDonaldsTwitchWeiboNeteaseSubitoWiseFruitzAliExpressPaytmG2GEyeconFoodoraPaybisPlayerAuctionsUbisoftVFS GLOBALENILIVEKwaiSteamMicrosoft16881хbetJingdongMoneylionDouyuYallaQuippDentPaparaBitCloutHQ TriviaAdidasAstropayWomplyHopiIFoodPciPayZaloMichatHepsiburadacomDream11GoFundMeTalabatTrendyolPoshmarkАшанavitoBlaBlaCarBuff.163BegetBurger KingCoinutdodopizzaDromДругВокругMetro4FunmyGLOhhLightChatМагнит.МаркетLentaMTS CashBackMoneseМагнитМВидеоPGbonus32redRegRuСпортМастерСамокатСберМаркетStormgainTradingViewВерныйВкусВиллWildberriesZhihuAirtelVenmoMail.ruОдноклассникиЮлаSeosprintMamba, MeetMepremium.oneTruecallerKuCoinPlayEasyPayHezzlOZONYandexGoHermesDelivery ClubPotatoDhaniOlacabsBaiduAmasiaClubhouseSkypeLoveLocalDundleBotImSwagbucks99appIndomaretLebocoinTanTanfiverrCAIXAMy11CircleCallAppCitymobilCommunityGamingDewuPoisonDominos PizzaExpressmoneyFaceitHuyainDriveriQIYIIQOSJDcomLamodaLikeeLUKOIL-AZSLYKAMEGAMegogomosruNimoTVOkkoPivko24TaikangTangoTenChatTripTwiliourent/jet/RuSharingWinkXiaomiXimalayaYAPPYZupeeВкусно и ТочкаДетский мирЗдравСитиЛэтуальОколоЭльдорадоГазпромЗолотая КоронаЗолотое ЯблокоСтолотоFarPostInboxlvMarlboroOppoQIWlTatneftSokolovHAPPYTUKToslaRumbleIninalСберчаевыеSahibindenSpartanpokerWinzoGamebet365CashAppSticPayConsultantAuthor24NttgameOfferUpAllegroeWallet米画师MihuashipaycellWishFamiliaGalaxyChatBIP163СOMMetaBetfairYuboLyftcryptocomWestSteinDostavistaСберАптекаSkroutzSneakersnStuffAptekiPlusPingCodeneftmIndiaPlaysROBINHOODZilchIPLwinDepopMPLRummyOlaKiranaIRCTCEnebaNoonLOCORummyWealthLotusAce2ThreeAkudoWorldRemitМирЗнакомствBluedOriflameMoneyPayGGSellMonitorKoshelekJustdatingPodeliCashFlyLigaProLoveRuCodashopStripeSravniOldubilSiplyVirgoThisshopGittigidiyorFunPayCoindcxNovaPoshtaGMNGRRSAAlgidaGrofers888casino24bettingFoodyRushAdaKamiRozetkakolesa.kzBukalapakFreeChargeAppkufarbyKayaBr777AituPingPongGiraBankIVIWeverseFoodHubBykeaChispaicqTeenPattiStarproImmoweltUkrnetMagicbricksCathayBandJungleeRummyUplayMewtMOMOSamsungShopFreelancerAptekaRUPagSmileRoposo99acresБукмекерскиеŞikayet varMobiKwikRummyLootBLIBLIAVONCliQQPharmEasyTemuNextdoorRummyCulturePaxfulCloudChatGetmegaРСАPaddyPowerUklonRediffmailPromUWINBeRealPocket52GemgalaBazosDosiMonobankIndiaAlfaMarketGuru勇仕网络Ys4funUtekaKeybaseСберМегаМаркетLazyPayPerfluenceGlovoUU163EscapeFromTarkovItiProboRuTubeЛейкаОкейAsdairancellAckoAfreecaTVAlibabaAll AccessAngel OneAnkamaAstraPayAutoruBajaj FinservBCA SyariahBook My PlayBoostyBPJSTKBrevoBunqBusyFlyBytePlusCasino/bet/gamblingCDEKChaingeFinanceCianCityMallCloud ManagerCMBCoca-ColaCollabActCourseHeroEarnEasyFeeldFeelsFlipFlowwowFreeNowFriendtechFupsGettGlobalTelGMXGoPayzGopuffgpnbonusGrailedGreggsGreywoodsHappyFreshINDOBAiPanelOnlineIpsos iSayKIONLydiaMeituMera GaonMiraviaMotorkuXMTR MobileMuzzmyboostNeocryptoNeonNextNRJ Music AwardsNubankOllisOzan SuperAppPaysendPinduoduoPizzaHutPlayerzpotPockitPotato ChatPrakerjaPrenagen Clubpunjab citizenRamblerRazerRoyal CaninRummyCircleRydeSBI CardServifyShpockSmartyPigSpark DriverStockyDodoTamTamTata NeuThis FatetiketcomTuulUangMeUpworkUralairlinesUzumVoiWINDSWooPlusX5IDYonogamesYouDoZasilkovnaZigluАптека АпрельБанкиБери зарядБлинБериВелобайкГородПочта РоссииПрофиСистема ГородСушиВёслаФотостранаZaleyCashCoinFantasyChaseNMI51exchangeBjpWellFSixerWinmatchWinzap99GameUnibit11SwarailBingo101Sbmurbanokk4.betLudo24WonderTicketInnopayGoogleChatPokemon Center OnlineGamestheshopWhatsApp2PlayTimeRailoneWooHooNielsenBharatgasWinGOKGENHDFC ERGOSaathiArtstationBlue rewardRapidoSHAKEPAYDealshareEmergencyPaisaYakultDigi Credit
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