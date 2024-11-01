Beli nomor virtual untuk registrasi SMS Digi Credit
Terima SMS secara online dengan nomor virtual
Gunakan nomor sekali pakai untuk mendaftar Digi Credit tanpa mengekspos nomor pribadi Anda. Nomor virtual memungkinkan Anda menerima kode konfirmasi secara instan melalui TIGER SMS.
Jutaan orang mengandalkan Digi Credit setiap hari. Jika Anda ingin akses tanpa membagikan nomor ponsel asli, nomor telepon sementara memudahkan Anda melewati verifikasi sambil tetap menjaga privasi.
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Dapatkan nomor virtual sekali pakai untuk Digi Credit
Nomor virtual memberi Anda akses penuh ke Digi Credit sambil menjaga detail nomor asli Anda tetap tersembunyi. Nomor sekali pakai ini cocok untuk verifikasi cepat, profil bisnis, atau pengujian akun baru.
Manfaat memilih nomor virtual
Gunakan nomor Digi Credit sementara untuk menghindari spam, menjalankan profil jangka pendek, atau mengelola banyak akun tanpa kartu SIM tambahan.
- Buat profil Digi Credit jangka pendek. Ideal untuk kampanye sementara atau pengecekan promo.
- Lewati pembatasan geografis. Daftar meskipun akses Digi Credit memerlukan nomor lokal.
- Lindungi privasi. Jauhkan data kontak pribadi dari bot dan kebocoran.
- Uji otomatisasi dan pesan massal. Buat akun tambahan tanpa mengganti perangkat.
Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS
Langkah 1
Buat Akun dan Tambahkan Dana
Mulailah dengan membuat profil pengguna di platform TIGER SMS. Setelah berhasil mendaftar, setorkan dana ke akun Anda untuk mendapatkan akses ke berbagai nomor virtual yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan verifikasi.
Langkah 2
Pilih Negara dan Layanan Anda
Jelajahi daftar negara yang tersedia dan pilih yang paling sesuai dengan penggunaan Anda.
Langkah 3
Peroleh Nomor Virtual Anda
Lanjutkan dengan memilih nomor yang Anda inginkan dan klik opsi "Beli". Nomor yang dipilih akan muncul di bagian "Nomor Aktif" di dasbor Anda, siap digunakan segera.
Langkah 4
Gunakan nomor untuk verifikasi
Salin nomor virtual yang diperoleh dan masukkan ke kolom nomor telepon yang ditentukan saat mendaftar atau memverifikasi akun Anda.
Langkah 5
Akses Kode Verifikasi Anda
Setelah layanan mengirim pesan verifikasi, kembali ke antarmuka TIGER SMS. Kode konfirmasi akan terlihat jelas di samping nomor aktif yang sesuai.
Bonus
Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.
Manfaat utama menggunakan nomor sekali pakai
Data kontak pribadi tetap tersembunyi
Tidak perlu kartu SIM fisik atau perangkat cadangan
Kode verifikasi diterima secara instan online
Pilih nomor dari berbagai negara
Kesimpulan
Dengan TIGER SMS Anda dapat memverifikasi akun Digi Credit berulang kali sementara nomor utama Anda tetap tersembunyi.
Selain Digi Credit, layanan kami menawarkan nomor virtual sementara untuk aplikasi dan platform seperti:
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Imo
Mercado
TikTok/Douyin
Discord
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Informasi mengenai ketersediaan nomor virtual baru dapat dipantau melalui bot Telegram resmi @TigerSMSofficial_bot. Kanal ini memberikan pembaruan tepat waktu untuk membantu pengguna mengakses inventaris nomor terbaru.
Kami tidak dapat menjamin tingkat pengiriman SMS 100% untuk setiap nomor yang dibeli. Algoritme layanan dapat memblokir pengiriman pesan ke nomor sementara karena berbagai alasan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pertimbangkan strategi berikut:
- Cobalah terus menggunakan nomor baru.
- Coba nomor dari negara yang berbeda.
- Ubah alamat IP Anda dengan menggunakan layanan VPN.
- Keluar dari akun aktif lainnya di perangkat Anda.
Nomor virtual adalah sumber daya telekomunikasi yang di-hosting di cloud, tidak terikat pada kartu SIM fisik atau perangkat, dan tidak bergantung pada lokasi geografis tertentu. Fungsi utamanya adalah menerima SMS, termasuk OTP dan kode aktivasi.
Layanan penerimaan SMS pada nomor virtual beroperasi melalui kombinasi perangkat dan perangkat lunak milik kami. Kami menggunakan infrastruktur sendiri untuk mengelola kartu SIM, bersama perangkat lunak khusus untuk mengalokasikan nomor seluler kepada pelanggan guna menerima pesan.
Jika layanan spesifik yang Anda coba aktifkan tidak ditampilkan, pilih opsi yang bertuliskan "Lainnya" dan pilih negara yang sesuai dari daftar yang diberikan. Anda kemudian dapat melanjutkan dengan membeli nomor dan menggunakannya untuk menyelesaikan proses pendaftaran untuk layanan yang diinginkan.