TIGER SMS使用分步指南

第 1 步 注册账户并充值 在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步 选择国家与服务 浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步 购买虚拟号码 选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步 使用号码进行验证 复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。

第 5 步 查收验证码 当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。