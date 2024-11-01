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虚拟号码

购买虚拟号码接收短信注册 KGEN

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 KGEN，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 KGEN。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

选择的服务

KGEN
2000

排名前10的国家： KGEN

以下是接收率最高的 10 个国家

印度
2000

$0.004

获取用于 KGEN 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 KGEN。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 KGEN 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 KGEN 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 KGEN 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 KGEN 账户。

除了 KGEN，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Walmart

Amazon

Instagram+Threads

Viber

WeChat

Telegram

ChatGPT

Google,youtube,Gmail

Flipkart

Spincrush

Swiggy

TikTok/Douyin

Mercado

常见问题解答

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：

  • 持续更换新号码尝试
  • 尝试不同国家的号码
  • 使用VPN更换IP地址
  • 登出设备上该服务的其他活跃账户

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择服务

facebook

72747739

Googlemessenger

245246

Whatsapp

55732789

Walmart

3967952

Amazon

26225715

Instagram+Threads

33983389

Viber

3166421

WeChat

75322275

Telegram

31880046

ChatGPT

2848619

Google,youtube,Gmail

27379295

Flipkart

4022

Spincrush

2000

Swiggy

3100

TikTok/Douyin

38830375

Mercado

295825

Naver

31941154

my jio

4000

Discord

27783538

JivoMart

5596

Myn Traffic

3000

Any other

35884364

Вконтакте

5089829

Shopee

23831781

eBay

3018888

ZUS Coffee

9688

Apple

18472338

Snapchat

2816097

Uber

3066743

Signal

1353592

Alipay/Alibaba/1688

31583577

RedBook

1926552

Netflix

3206072

GooglePay

2000

Tokopedia

309712

PayPal

2848935

Claude

1350742

Meesho

12321

Deliveroo

2686198

DiDi

1649435

Gojek

702426

Joyride

866198

Picpay

29853

Carousell

1031079

Yahoo

43929941

Bumble

1562135

OkCupid

1010389

Hing

1752396

Vinted

1979828

Imo

2993681

Happn

1514105

Doordash

21190

Grab

1361703

BigBasket

2000

Dana

195319

Airbnb

2873100

kleinanzeigen

2226

Line messenger

19130629

OLX

1658668

Taptap Send

250151

Linode

570791

Blizzard

2880587

Bolt

2064221

Wolt

2225863

Rebtel

246826

Foodpanda

2741334

Fotka

69728

fiverr

1198523

Paysafecard

967276

Alchemy

177878

Betano

6756

LinkAja

173292

Badoo

209633

OVO

225759

Revolut

873191

GoogleVoice

77231

Idealista

659888

Lazada

1280518

Kaggle

665290

Vercel

450151

KakaoTalk

3376876

Twitter

17774056

Craigslist

2876895

Tencent QQ

2260194

Payoneer

302065

LinkedIN

26771501

Klarna

123083

BIGO LIVE

1822227

Zoho

2807676

OffGamers

1769743

Akulaku

221367

BPJSTK

208050

Taobao

321818

Zomato

541789

Coinbase

1381820

Bilibili

675967

Truecaller

438557

IceCasino

28818

GCash

54709

Innopay

2000

Steam

2859806

Skout

2373180

Careem

2226794

IFood

212462

Yemeksepeti

957953

Grindr

51060243

ProtonMail

2136336

Spotify

16544

Twitch

716542

Яндекс

1004505

Zupee

4001

hily

1917226

Eneba

22494

Fruitz

985977

Immowelt

8791

G2G

34662

Eyecon

101276

Marktplaats

8680

Meituan

32801

Neon

230252

PlayerAuctions

160485

TRUTH SOCIAL

340114

Ubisoft

297971

WooPlus

329409

ENILIVE

172671

Nielsen

2000

Kwai

774386

Microsoft

29081020

1688

329600

Nike

2914565

1хbet

138456

Jingdong

6962

Moneylion

136207

Douyu

323662

Yalla

2473342

Quipp

4666

Dent

255039

AOL

31609173

Papara

2619825

BitClout

432744

HQ Trivia

84826

Adidas

884004

Astropay

392858

Getir

1447734

Womply

1000

Hopi

14228

PciPay

35

Zalo

826058

Michat

1284877

Hepsiburadacom

340178

Dream11

6597

GoFundMe

763120

Trendyol

19526

Poshmark

587675

avito

2328

BlaBlaCar

1426098

Buff.163

675

Burger King

31300703

ДругВокруг

19604

4Fun

63166

GroupMe

338734

myGLO

998

LightChat

280798

MTS CashBack

3239

McDonalds

1027262

Monese

329173

МВидео

27664

PGbonus

687787

32red

224173

Stormgain

2499

Zhihu

3373

Weibo

2711269

Airtel

2018

Venmo

6830

Mercari

27218

Mail.ru

1000643

Одноклассники

371471

Юла

42815

Seosprint

43782

Mamba, MeetMe

2464040

EasyPay

752

Hezzl

64725

OZON

289982

Hermes

20139

Delivery Club

29293

Potato

47808

Dhani

264664

Olacabs

574626

Netease

460621

Ticketmaster

2248375

Baidu

6773671

Amasia

173443

Clubhouse

1732408

Skype

411609

LoveLocal

1000

Dundle

2378

BotIm

96745

Swagbucks

1000

99app

19435

Indomaret

314787

Subito

189255

TanTan

810087

CAIXA

770947

My11Circle

2211

CallApp

27485

CommunityGaming

359205

DewuPoison

184769

Dominos Pizza

3612

Huya

821

inDriver

486947

IQOS

581340

JDcom

798986

LYKA

35759

NimoTV

2000

Tango

1026711

Twilio

258378

urent/jet/RuSharing

184295

Wise

380661

Xiaomi

288898

Золотая Корона

377

QIWl

2404

Rumble

1000

Ininal

14

Sahibinden

8519

WinzoGame

60820

bet365

262043

CashApp

1000

SticPay

24828

Nttgame

1539753

OfferUp

2012

Allegro

81304

eWallet

224741

米画师Mihuashi

9049

paycell

954262

Wish

486628

GalaxyChat

228503

BIP

1016

163СOM

1000

Meta

918

Betfair

35193

Yubo

124926

Onet

45770

Lyft

199182

cryptocom

14

WestStein

8079

Dostavista

113673

Skroutz

2811

SneakersnStuff

44710

IndiaPlays

1000

Zilch

159971

IPLwin

1000

Depop

596859

MPL

1000

RummyOla

1000

Kirana

1000

IRCTC

5432

Noon

1396281

LOCO

1000

RummyWealth

1000

AGIBANK

20546

Lotus

9444

Akudo

1000

WorldRemit

2769

Blued

3133

Oriflame

93082

MoneyPay

14

GG

76303

Justdating

867252

CashFly

1000

LoveRu

172140

Codashop

62377

Oldubil

626253

Siply

1000

Virgo

60266

FunPay

2804

Coindcx

1000

SoulApp

5870

NovaPoshta

65753

GMNG

1000

RRSA

3267

Grofers

1000

888casino

5517

Foody

335900

Rush

1001

AdaKami

110248

Rozetka

477

kolesa.kz

2974

Bukalapak

109999

FreeChargeApp

1000

kufarby

2053

Kaya

61292

Br777

6405

Aitu

1497

PingPong

368311

GiraBank

1526

Weverse

333447

FoodHub

204610

Bykea

1002

Chispa

23607

icq

444351

AliExpress

2844

Ukrnet

844

Magicbricks

1000

Cathay

351927

JungleeRummy

1000

Uplay

118942

MOMO

12019

SamsungShop

1580

Freelancer

175279

GyFTR

1000

PagSmile

1538

Paytm

166114

Roposo

1000

99acres

1971

Букмекерские

3614

Şikayet var

464212

MobiKwik

1000

RummyLoot

1000

BLIBLI

329395

AVON

27083

CliQQ

17809

PharmEasy

1000

Temu

634597

Nextdoor

158847

RummyCulture

1000

Leboncoin

142090

Paxful

129460

CloudChat

65776

Getmega

1000

PaddyPower

320492

Uklon

909

Rediffmail

2322

Prom

815

UWIN

3641

BeReal

4357

Gemgala

113186

Bazos

3694

Dosi

498072

Alfa

1002

勇仕网络Ys4fun

5821

Keybase

336082

LazyPay

1000

Glovo

22111

UU163

116277

EscapeFromTarkov

61485

Iti

3534

Probo

8981

Asda

63751

AfreecaTV

111360

Alibaba

2844

All Access

178833

Angel One

111667

Ankama

11466

AstraPay

222230

BCA Syariah

19687

Bunq

7646

BytePlus

226827

Casino/bet/gambling

22164

CityMall

1269

Cloud Manager

153452

CMB

181027

CourseHero

146487

Feeld

34987

Feels

242137

Flip

117209

Foodora

334964

FreeNow

512573

Friendtech

140348

Fups

14

Gett

320946

GMX

14616

GoPayz

590

Gopuff

325746

Grailed

334874

Greggs

230368

Greywoods

205985

Her

159015

INDOBA

19924

iPanelOnline

8063

Ipsos iSay

343367

Lydia

62186

Meitu

64905

Mera Gaon

1

Miravia

143604

MotorkuX

213562

MTR Mobile

42360

Muzz

321419

myboost

7691

Neocrypto

69055

Next

20746

Nubank

17599

OneForma

324112

Paybis

655

Paysend

248086

Pinduoduo

348014

PizzaHut

146317

Pockit

153542

Potato Chat

73693

Prakerja

74709

Prenagen Club

75317

Rambler

4370

RummyCircle

1519

Ryde

321971

Shpock

331289

Tata Neu

709

This Fate

3376

tiketcom

74955

Tuul

224355

UangMe

111659

Upwork

368305

Voi

318104

Zasilkovna

358

CoinFantasy

1000

Chase

1000

NMI

2000

WellF

1000

Sixer

2000

Swarail

2000

Sbmurban

2000

okk4.bet

1

Ludo24

2000

GoogleChat

11173

PlayTime

1000

Bharatgas

2000

WinGO

1000

KGEN

2000
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印度

2000

$0.004

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