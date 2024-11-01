购买虚拟号码接收短信注册 KGEN
通过虚拟号码在线接收短信。
使用一次性号码注册 KGEN，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。
每天有数百万人依赖 KGEN。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。
选择的服务
个
排名前10的国家： KGEN
以下是接收率最高的 10 个国家
$0.004
获取用于 KGEN 的一次性虚拟号码。
虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 KGEN。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。
选择虚拟号码的优势
使用临时 KGEN 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。
- 创建短期 KGEN 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
- 绕过地理限制. 即使 KGEN 访问需要本地号码，也能完成注册。
- 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
- 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。
TIGER SMS使用分步指南
第 1 步
注册账户并充值
在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。
第 2 步
选择国家与服务
浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。
第 3 步
购买虚拟号码
选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。
第 4 步
使用号码进行验证
复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。
第 5 步
查收验证码
当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。
獎勵
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
使用一次性号码的主要优势
个人联系信息保持隐藏
无需实体SIM卡或备用设备
验证码即时在线送达
可选择来自多个国家的号码
结语
通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 KGEN 账户。
除了 KGEN，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
常见问题解答
有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。
我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：
- 持续更换新号码尝试
- 尝试不同国家的号码
- 使用VPN更换IP地址
- 登出设备上该服务的其他活跃账户
虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。
虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。
若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。
选择服务
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
Naver
my jio
Discord
JivoMart
Myn Traffic
Any other
Вконтакте
Shopee
eBay
ZUS Coffee
Apple
Snapchat
Uber
Signal
Alipay/Alibaba/1688
RedBook
Netflix
GooglePay
Tokopedia
PayPal
Claude
Meesho
Deliveroo
DiDi
Gojek
Joyride
Picpay
Carousell
Yahoo
Bumble
OkCupid
Hing
Vinted
Imo
Happn
Doordash
Grab
BigBasket
Dana
Airbnb
kleinanzeigen
Line messenger
OLX
Taptap Send
Linode
Blizzard
Bolt
Wolt
Rebtel
Foodpanda
Fotka
fiverr
Paysafecard
Alchemy
Betano
LinkAja
Badoo
OVO
Revolut
GoogleVoice
Idealista
Lazada
Kaggle
Vercel
KakaoTalk
Craigslist
Tencent QQ
Payoneer
Klarna
BIGO LIVE
Zoho
OffGamers
Akulaku
BPJSTK
Taobao
Zomato
Coinbase
Bilibili
Truecaller
IceCasino
GCash
Innopay
Steam
Skout
Careem
IFood
Yemeksepeti
Grindr
ProtonMail
Spotify
Twitch
Яндекс
Zupee
hily
Eneba
Fruitz
Immowelt
G2G
Eyecon
Marktplaats
Meituan
Neon
PlayerAuctions
TRUTH SOCIAL
Ubisoft
WooPlus
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
AOL
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Trendyol
Poshmark
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mercari
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
OZON
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Ticketmaster
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
LYKA
NimoTV
Tango
Twilio
urent/jet/RuSharing
Wise
Xiaomi
Золотая Корона
QIWl
Rumble
Ininal
Sahibinden
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Onet
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
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Depop
MPL
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Kirana
IRCTC
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