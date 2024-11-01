HI
साइन इन पंजीकरण
वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Digi Credit

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Digi Credit के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Digi Credit पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Digi Credit
2000

पीस

शीर्ष 10 देश Digi Credit

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

इंडिया
2000 पीस

$0.049

Digi Credit के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Digi Credit एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Digi Credit नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Digi Credit प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Digi Credit तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Digi Credit अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Digi Credit के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Imo

Mercado

TikTok/Douyin

Discord

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebookGooglemessengerWhatsappAmazonInstagram+ThreadsChatGPTWalmartWeChatViberTelegramGoogle,youtube,GmailSpincrushImoMercadoTikTok/DouyinDiscordAny otherJivoMartSwiggymy jioВконтактеTicketmasterFlipkartShopeeeBaySignalAppleNaverGooglePayMyn TrafficSnapchatZUS CoffeeUberRedBookPicpayDeliverooPayPalNetflixBumbleHingTaptap SendAlipay/Alibaba/1688MeeshoGojekClaudeTokopediaVintedOkCupidCarousellHappnDiDiYahooZohoGrabBigBasketLine messengerGoogleVoiceFotkakleinanzeigenDanaPayoneerSoulAppBlizzardBoltAkulakuHerBilibiliLinodeLazadaWoltFoodpandaIdealistaRebtelJoyrideBetanoKakaoTalkPaysafecardGetirTRUTH SOCIALBadooAirbnbOLXRevolutSpotifyLeboncoinLinkAjaGrindrLinkedINAGIBANKMarktplaatsSheinCraigslistYemeksepetiOVOVercelTwitterTencent QQZomatoAOLProtonMailBIGO LIVEDoordashOffGamersGyFTRGCashKlarnaTaobaoCoinbaseKFCKaggleЯндексMercariOnethilyIceCasinoAlchemyMeituanOneFormaNikeSkoutCareemGroupMeMcDonaldsTwitchWeiboNeteaseSubitoWiseFruitzAliExpressPaytmG2GEyeconFoodoraPaybisPlayerAuctionsUbisoftVFS GLOBALENILIVEKwaiSteamMicrosoft16881хbetJingdongMoneylionDouyuYallaQuippDentPaparaBitCloutHQ TriviaAdidasAstropayWomplyHopiIFoodPciPayZaloMichatHepsiburadacomDream11GoFundMeTalabatTrendyolPoshmarkАшанavitoBlaBlaCarBuff.163BegetBurger KingCoinutdodopizzaDromДругВокругMetro4FunmyGLOhhLightChatМагнит.МаркетLentaMTS CashBackMoneseМагнитМВидеоPGbonus32redRegRuСпортМастерСамокатСберМаркетStormgainTradingViewВерныйВкусВиллWildberriesZhihuAirtelVenmoMail.ruОдноклассникиЮлаSeosprintMamba, MeetMepremium.oneTruecallerKuCoinPlayEasyPayHezzlOZONYandexGoHermesDelivery ClubPotatoDhaniOlacabsBaiduAmasiaClubhouseSkypeLoveLocalDundleBotImSwagbucks99appIndomaretLebocoinTanTanfiverrCAIXAMy11CircleCallAppCitymobilCommunityGamingDewuPoisonDominos PizzaExpressmoneyFaceitHuyainDriveriQIYIIQOSJDcomLamodaLikeeLUKOIL-AZSLYKAMEGAMegogomosruNimoTVOkkoPivko24TaikangTangoTenChatTripTwiliourent/jet/RuSharingWinkXiaomiXimalayaYAPPYZupeeВкусно и ТочкаДетский мирЗдравСитиЛэтуальОколоЭльдорадоГазпромЗолотая КоронаЗолотое ЯблокоСтолотоFarPostInboxlvMarlboroOppoQIWlTatneftSokolovHAPPYTUKToslaRumbleIninalСберчаевыеSahibindenSpartanpokerWinzoGamebet365CashAppSticPayConsultantAuthor24NttgameOfferUpAllegroeWallet米画师MihuashipaycellWishFamiliaGalaxyChatBIP163СOMMetaBetfairYuboLyftcryptocomWestSteinDostavistaСберАптекаSkroutzSneakersnStuffAptekiPlusPingCodeneftmIndiaPlaysROBINHOODZilchIPLwinDepopMPLRummyOlaKiranaIRCTCEnebaNoonLOCORummyWealthLotusAce2ThreeAkudoWorldRemitМирЗнакомствBluedOriflameMoneyPayGGSellMonitorKoshelekJustdatingPodeliCashFlyLigaProLoveRuCodashopStripeSravniOldubilSiplyVirgoThisshopGittigidiyorFunPayCoindcxNovaPoshtaGMNGRRSAAlgidaGrofers888casino24bettingFoodyRushAdaKamiRozetkakolesa.kzBukalapakFreeChargeAppkufarbyKayaBr777AituPingPongGiraBankIVIWeverseFoodHubBykeaChispaicqTeenPattiStarproImmoweltUkrnetMagicbricksCathayBandJungleeRummyUplayMewtMOMOSamsungShopFreelancerAptekaRUPagSmileRoposo99acresБукмекерскиеŞikayet varMobiKwikRummyLootBLIBLIAVONCliQQPharmEasyTemuNextdoorRummyCulturePaxfulCloudChatGetmegaРСАPaddyPowerUklonRediffmailPromUWINBeRealPocket52GemgalaBazosDosiMonobankIndiaAlfaMarketGuru勇仕网络Ys4funUtekaKeybaseСберМегаМаркетLazyPayPerfluenceGlovoUU163EscapeFromTarkovItiProboRuTubeЛейкаОкейAsdairancellAckoAfreecaTVAlibabaAll AccessAngel OneAnkamaAstraPayAutoruBajaj FinservBCA SyariahBook My PlayBoostyBPJSTKBrevoBunqBusyFlyBytePlusCasino/bet/gamblingCDEKChaingeFinanceCianCityMallCloud ManagerCMBCoca-ColaCollabActCourseHeroEarnEasyFeeldFeelsFlipFlowwowFreeNowFriendtechFupsGettGlobalTelGMXGoPayzGopuffgpnbonusGrailedGreggsGreywoodsHappyFreshINDOBAiPanelOnlineIpsos iSayKIONLydiaMeituMera GaonMiraviaMotorkuXMTR MobileMuzzmyboostNeocryptoNeonNextNRJ Music AwardsNubankOllisOzan SuperAppPaysendPinduoduoPizzaHutPlayerzpotPockitPotato ChatPrakerjaPrenagen Clubpunjab citizenRamblerRazerRoyal CaninRummyCircleRydeSBI CardServifyShpockSmartyPigSpark DriverStockyDodoTamTamTata NeuThis FatetiketcomTuulUangMeUpworkUralairlinesUzumVoiWINDSWooPlusX5IDYonogamesYouDoZasilkovnaZigluАптека АпрельБанкиБери зарядБлинБериВелобайкГородПочта РоссииПрофиСистема ГородСушиВёслаФотостранаZaleyCashCoinFantasyChaseNMI51exchangeBjpWellFSixerWinmatchWinzap99GameUnibit11SwarailBingo101Sbmurbanokk4.betLudo24WonderTicketInnopayGoogleChatPokemon Center OnlineGamestheshopWhatsApp2PlayTimeRailoneWooHooNielsenBharatgasWinGOKGENHDFC ERGOSaathiArtstationBlue rewardRapidoSHAKEPAYDealshareEmergencyPaisaYakultDigi Credit
कुछ नहीं मिला!

देश चुनें

कुछ नहीं मिला!