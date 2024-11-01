Comprar número virtual para registro SMS Digi Credit
Recibe SMS en línea con un número virtual
Usa un número desechable para registrarte en Digi Credit sin exponer tu teléfono personal. Los números virtuales te permiten recibir códigos de confirmación al instante a través de TIGER SMS.
Millones de personas usan Digi Credit todos los días. Si quieres acceder sin compartir tu número móvil real, los números de teléfono temporales facilitan pasar la verificación mientras mantienes tu privacidad.
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Los 10 países principales para Digi Credit
A continuación se presentan los 10 países con la tasa de entrega más alta
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Obtén un número virtual desechable para Digi Credit
Los números virtuales te dan acceso completo a Digi Credit mientras mantienen ocultos los datos de tu teléfono real. Estas líneas tipo burner funcionan para verificaciones rápidas, perfiles comerciales o pruebas de nuevas cuentas.
Beneficios de elegir números virtuales
Usa números temporales de Digi Credit para evitar spam, gestionar perfiles a corto plazo o manejar varias cuentas sin tarjetas SIM adicionales.
- Crea perfiles de Digi Credit a corto plazo. Ideal para campañas temporales o comprobaciones promocionales.
- Evita restricciones geográficas. Regístrate incluso si el acceso a Digi Credit requiere un número local.
- Protege la privacidad. Mantén los datos de contacto personales lejos de bots y filtraciones.
- Prueba automatizaciones y mensajería masiva. Crea cuentas adicionales sin cambiar de dispositivos.
Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS
Paso 1
Crea una Cuenta y Agrega Fondos
Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.
Paso 2
Selecciona Tu País y el Servicio
Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.
Paso 3
Adquiere Tu Número Virtual
Selecciona el número que prefieras y pulsa «Comprar». El número elegido aparecerá en la sección «Teléfonos activos» de tu panel y estará listo para usarse de inmediato.
Paso 4
Usa el número para la verificación
Copia el número virtual obtenido e introdúcelo en el campo de número de teléfono designado al registrarte o verificar tu cuenta.
Paso 5
Accede a Tu Código de Verificación
Cuando el servicio envíe el mensaje de verificación, vuelve a la interfaz de TIGER SMS. El código se mostrará claramente junto al número activo correspondiente.
Bonus
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
Beneficios principales de usar números desechables
Los datos de contacto personales permanecen ocultos
No se necesitan tarjetas SIM físicas ni dispositivos adicionales
Los códigos de verificación llegan al instante en línea
Elige números de varios países
Conclusión
Con TIGER SMS puedes verificar cuentas de Digi Credit repetidamente mientras tu número principal permanece oculto.
Además de Digi Credit, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Imo
Mercado
TikTok/Douyin
Discord
Preguntas Frecuentes
La información sobre la disponibilidad de nuevos números virtuales puede consultarse a través del bot oficial de Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal ofrece actualizaciones oportunas para ayudar a los usuarios a acceder al inventario más reciente.
No podemos garantizar una tasa de entrega del 100 % para cada número adquirido. Los algoritmos de los servicios pueden bloquear mensajes a números temporales por diversos motivos. Para aumentar las probabilidades de entrega, considera lo siguiente:
- Prueba continuamente nuevos números.
- Experimenta con números de distintos países.
- Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN.
- Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.
Un número virtual es un recurso de telecomunicaciones alojado en la nube, no vinculado a una tarjeta SIM física ni a un dispositivo, y sin dependencia de una ubicación geográfica fija. Su función principal es recibir mensajes SMS, incluidos códigos OTP y de activación.
El servicio de recepción de SMS en números virtuales opera mediante una combinación de equipos propios y software. Utilizamos nuestra propia infraestructura para gestionar tarjetas SIM, junto con software personalizado para asignar números móviles a los clientes para la recepción de mensajes.
Si el servicio específico que intentas activar no aparece en la lista, selecciona la opción etiquetada como "Cualquier otro" y elige un país adecuado del listado proporcionado. Luego puedes proceder a comprar un número y utilizarlo para completar el registro en el servicio deseado.