Números virtuales

Comprar número virtual para registro SMS Digi Credit

Recibe SMS en línea con un número virtual

Usa un número desechable para registrarte en Digi Credit sin exponer tu teléfono personal. Los números virtuales te permiten recibir códigos de confirmación al instante a través de TIGER SMS.

Millones de personas usan Digi Credit todos los días. Si quieres acceder sin compartir tu número móvil real, los números de teléfono temporales facilitan pasar la verificación mientras mantienes tu privacidad.