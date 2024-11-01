购买虚拟号码接收短信注册 SHAKEPAY
通过虚拟号码在线接收短信。
使用一次性号码注册 SHAKEPAY，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。
每天有数百万人依赖 SHAKEPAY。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。
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排名前10的国家： SHAKEPAY
以下是接收率最高的 10 个国家
$0.799
获取用于 SHAKEPAY 的一次性虚拟号码。
虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 SHAKEPAY。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。
选择虚拟号码的优势
使用临时 SHAKEPAY 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。
- 创建短期 SHAKEPAY 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
- 绕过地理限制. 即使 SHAKEPAY 访问需要本地号码，也能完成注册。
- 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
- 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。
TIGER SMS使用分步指南
第 1 步
注册账户并充值
在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。
第 2 步
选择国家与服务
浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。
第 3 步
购买虚拟号码
选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。
第 4 步
使用号码进行验证
复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。
第 5 步
查收验证码
当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。
獎勵
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
使用一次性号码的主要优势
个人联系信息保持隐藏
无需实体SIM卡或备用设备
验证码即时在线送达
可选择来自多个国家的号码
结语
通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 SHAKEPAY 账户。
除了 SHAKEPAY，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
Walmart
ChatGPT
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Flipkart
Discord
常见问题解答
有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。
我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：
- 持续更换新号码尝试
- 尝试不同国家的号码
- 使用VPN更换IP地址
- 登出设备上该服务的其他活跃账户
虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。
虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。
若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。
选择服务
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
Walmart
ChatGPT
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Flipkart
Discord
JivoMart
Swiggy
my jio
Any other
Imo
Naver
Вконтакте
Myn Traffic
Shopee
eBay
Signal
Apple
GooglePay
RedBook
ZUS Coffee
Uber
Snapchat
Alipay/Alibaba/1688
Picpay
Netflix
Deliveroo
Tokopedia
Claude
PayPal
Bumble
Gojek
Hing
Meesho
Vinted
DiDi
OkCupid
Taptap Send
Yahoo
Happn
Carousell
Grab
Joyride
Dana
BigBasket
Airbnb
Line messenger
Fotka
Blizzard
GoogleVoice
Doordash
Bolt
kleinanzeigen
Linode
Foodpanda
Akulaku
Rebtel
Lazada
OLX
Wolt
Paysafecard
Idealista
Payoneer
KakaoTalk
Betano
OVO
Revolut
Spotify
Bilibili
fiverr
Badoo
Grindr
Kaggle
LinkAja
Tencent QQ
Yemeksepeti
Klarna
Zomato
ProtonMail
BIGO LIVE
Zoho
OffGamers
GCash
BPJSTK
Meituan
Vercel
Taobao
Craigslist
Coinbase
AOL
Яндекс
Mercari
Onet
hily
AGIBANK
IceCasino
Alchemy
Innopay
Nike
Skout
Careem
GroupMe
Twitch
Subito
Eneba
Fruitz
Paytm
G2G
Eyecon
Marktplaats
Neon
Shein
Ubisoft
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Steam
Microsoft
1688
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Talabat
Trendyol
Poshmark
Ашан
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Beget
Burger King
Coinut
dodopizza
Drom
ДругВокруг
Metro
4Fun
myGLO
hh
LightChat
Магнит.Маркет
KFC
Lenta
MTS CashBack
McDonalds
Monese
Магнит
МВидео
PGbonus
32red
RegRu
СпортМастер
Самокат
СберМаркет
Stormgain
TradingView
Верный
ВкусВилл
Wildberries
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
premium.one
Truecaller
KuCoinPlay
EasyPay
Hezzl
OZON
YandexGo
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Ticketmaster
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
Citymobil
CommunityGaming
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