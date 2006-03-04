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虚拟号码

购买虚拟号码接收短信注册 WinGO

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 WinGO，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 WinGO。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

已选择 服务

WinGO
1000

排名前10的国家： WinGO

以下是接收率最高的 10 个国家

印度
1000

$0.048

获取用于 WinGO 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 WinGO。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 WinGO 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 WinGO 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 WinGO 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 WinGO 账户。

除了 WinGO，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

常见问题解答

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：

  • 持续更换新号码尝试
  • 尝试不同国家的号码
  • 使用VPN更换IP地址
  • 登出设备上该服务的其他活跃账户

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择服务

facebook

2996610

Whatsapp

5787895

Instagram+Threads

4056211

Amazon

6930578

Viber

2909735

Flipkart

4002

Google,youtube,Gmail

29641473

Telegram

3837558

ChatGPT

2069404

TikTok/Douyin

5510992

WeChat

3254812

Вконтакте

2078131

Swiggy

2100

Mercado

147399

my jio

4000

JivoMart

4100

Discord

2623369

Myn Traffic

3000

Truecaller

622659

Uber

2729652

Any other

2707285

ZUS Coffee

10446

Shopee

3026208

GooglePay

1000

Signal

1225139

Netflix

2214683

PayPal

8795324

Snapchat

2289170

Naver

2722334

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1845864

eBay

2086340

Bumble

1367977

Carousell

736965

DiDi

1344383

Apple

3057453

Vinted

1376923

Spincrush

1000

Claude

1317038

Grab

641222

Shein

1002

Payoneer

634428

Dana

165515

Alipay/Alibaba/1688

1694447

OkCupid

1131233

GMX

18803

Picpay

234455

Walmart

286666

Ticketmaster

1647877

Gojek

730736

Googlemessenger

691676

Bolt

1253201

Hing

1391014

Line messenger

4000944

KakaoTalk

2582191

Tencent QQ

2262707

Blizzard

2006034

Imo

1731181

Tokopedia

203591

Bilibili

510076

Foodpanda

1742909

bet365

890381

fiverr

1043643

Badoo

522735

Grindr

2657665

Happn

1183183

Mercari

317002

Zoho

1834693

Wolt

1009779

Yahoo

3268806

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

367597

Airbnb

1922754

OLX

1748634

Akulaku

204695

LinkAja

167629

Rebtel

242770

Taobao

555390

Craigslist

8124134

Paysafecard

751548

Revolut

1523227

Яндекс

682178

LinkedIN

2274110

OZON

88532

OffGamers

473276

GCash

48806

Yalla

2135529

OVO

212276

Taptap Send

249833

BeReal

15932

Meituan

40410

Steam

1824017

Twitter

2084891

Skout

1344296

Yemeksepeti

689728

Idealista

480235

Onet

44332

GG

58073

Linode

457372

IceCasino

76810

Klarna

128667

Marktplaats

7248

Vercel

434402

ENILIVE

172845

Jingdong

510093

Coinbase

1296859

GoFundMe

650340

BlaBlaCar

638163

Kaggle

686992

ProtonMail

2059336

Twitch

750391

BIGO LIVE

1506315

Twilio

181305

Wise

258332

Sahibinden

8519

Immowelt

8166

Eyecon

109381

Ubisoft

194175

Railone

2002

Match

330585

Bharatgas

1000

Kwai

1270269

Microsoft

7707651

1688

630147

Nike

1805113

1хbet

546700

Moneylion

628182

Douyu

569048

Zomato

568947

Quipp

781

Dent

611707

AOL

1883401

Lazada

1205642

Careem

1422583

Papara

1682363

BitClout

483680

HQ Trivia

376709

Adidas

8967598

Astropay

804090

Getir

7319809

Womply

302641

Hopi

2563

IFood

589031

PciPay

43

Zalo

621236

Michat

1056544

Hepsiburadacom

244572

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

8126

Poshmark

623061

avito

2499

Buff.163

9845

Burger King

226706

ДругВокруг

28576

4Fun

72917

GroupMe

553556

myGLO

1748

LightChat

178974

MTS CashBack

17911

McDonalds

350902

Monese

546786

МВидео

21362

PGbonus

989713

32red

143716

Spotify

314615

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1616009

Airtel

315

Venmo

317611

Mail.ru

744491

Одноклассники

719965

Юла

50478

Seosprint

22151

Mamba, MeetMe

1103284

EasyPay

587

Hezzl

371896

Hermes

27915

Delivery Club

25430

Potato

97804

Dhani

692091

Olacabs

800696

Netease

688185

Baidu

1989422

Amasia

448264

Clubhouse

1377140

RedBook

911156

Skype

591119

LoveLocal

0

Dundle

348

BotIm

573291

Swagbucks

302641

99app

478587

Indomaret

203442

Subito

146717

Lebocoin

2000

TanTan

782407

CAIXA

909269

My11Circle

17

CallApp

18124

CommunityGaming

456809

DewuPoison

171541

Dominos Pizza

15104

Huya

7000

inDriver

405761

IQOS

517394

JDcom

678099

Joyride

599963

LYKA

23809

NimoTV

1000

Tango

701216

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

89691

Ximalaya

1000

Zupee

2017

Золотая Корона

4378

Oppo

5000

QIWl

12267

Doordash

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Rumble

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米画师Mihuashi

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163СOM

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Meta

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Betfair

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cryptocom

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WestStein

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Skroutz

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SneakersnStuff

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Fotka

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IndiaPlays

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ROBINHOOD

6000

Zilch

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IPLwin

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Depop

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MPL

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RummyOla

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Kirana

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IRCTC

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Eneba

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Noon

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LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

425204

Lotus

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Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

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Blued

7491

Oriflame

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MoneyPay

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Justdating

591555

CashFly

0

LoveRu

171791

Codashop

50890

Stripe

5000

Oldubil

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Siply

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Virgo

44172

Thisshop

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Gittigidiyor

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FunPay

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kolesa.kz

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FreeChargeApp

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kufarby

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Kaya

44514

Br777

43

Aitu

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PingPong

197300

GiraBank

57467

Weverse

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FoodHub

116745

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2000

Chispa

14205

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Ukrnet

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JungleeRummy

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99acres

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Букмекерские

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Şikayet var

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MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

214010

AVON

28451

CliQQ

15104

PharmEasy

0

Temu

490913

Nextdoor

46269

RummyCulture

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Leboncoin

26308

Paxful

13221

CloudChat

84368

Getmega

0

PaddyPower

236215

Uklon

1592

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1145

Pocket52

0

Gemgala

95319

Bazos

1147

Dosi

296239

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

25007

勇仕网络Ys4fun

12391

Keybase

272548

LazyPay

0

Glovo

12208

UU163

102517

EscapeFromTarkov

52239

Iti

547272

Probo

61527

Asda

74607

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

98136

Alchemy

189567

Alibaba

499

All Access

171376

Angel One

97128

Ankama

8784

AstraPay

206334

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19081

Betano

10185

Book My Play

0

BPJSTK

189362

Bunq

7598

BytePlus

154054

Casino/bet/gambling

73931

CityMall

2218

Cloud Manager

146432

CMB

189722

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

159605

EarnEasy

0

Feeld

33144

Feels

236202

Flip

96624

Foodora

256070

FreeNow

395810

Friendtech

142192

Fups

1

Gett

237817

GoPayz

920

Gopuff

240395

Grailed

250377

Greggs

228224

Greywoods

193694

Her

168201

INDOBA

19555

iPanelOnline

13324

Ipsos iSay

538252

Lydia

72466

Meitu

75355

Mera Gaon

17

Miravia

144316

MotorkuX

192280

MTR Mobile

45367

Muzz

236942

myboost

6227

Neocrypto

138578

Neon

745311

Next

477681

Nubank

94465

OneForma

245238

Ozan SuperApp

0

Paybis

748

Paysend

172042

Pinduoduo

253699

PizzaHut

44814

PlayerAuctions

46563

Playerzpot

0

Pockit

163353

Potato Chat

159487

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71802

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71747

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5000

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246760

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5000

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5000

StockyDodo

0

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2642

tiketcom

71218

TRUTH SOCIAL

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146029

UangMe

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Voi

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WINDS

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WooPlus

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Yonogames

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Zasilkovna

680

CoinFantasy

1000

Chase

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NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

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Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

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okk4.bet

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Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320300

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

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